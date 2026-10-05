『Fichajes』によると、バルセロナでフリック監督の下で急速に序列を落としているバルデは、クラブでの将来が極めて不透明な状況にある。ほんの数カ月前までは、この左SBはドイツ人指揮官にとって重要な選手と見なされていたが、その立場は劇的に悪化した。

22歳のバルデはトップチームで脇役へと追いやられ、出場時間はほぼゼロまで減少している。今季のプレー時間はわずか12分で、カンプ・ノウでのラシン戦に短時間出場しただけだ。

リーグ戦では6試合連続で欠場し、チャンピオンズリーグのフェイエノールト戦も出場しなかった。さらに今季開幕戦のエルチェ戦でもメンバー外となっており、バルセロナで169試合に出場してきたDFにとっては不可解な現実となっている。