(C)Getty Images
翻訳者：
ハンジ・フリックがPSGによる引き抜きへの道を開く バルセロナは構想外スターの放出を準備へ
フリック体制で構想外に
『Fichajes』によると、バルセロナでフリック監督の下で急速に序列を落としているバルデは、クラブでの将来が極めて不透明な状況にある。ほんの数カ月前までは、この左SBはドイツ人指揮官にとって重要な選手と見なされていたが、その立場は劇的に悪化した。
22歳のバルデはトップチームで脇役へと追いやられ、出場時間はほぼゼロまで減少している。今季のプレー時間はわずか12分で、カンプ・ノウでのラシン戦に短時間出場しただけだ。
リーグ戦では6試合連続で欠場し、チャンピオンズリーグのフェイエノールト戦も出場しなかった。さらに今季開幕戦のエルチェ戦でもメンバー外となっており、バルセロナで169試合に出場してきたDFにとっては不可解な現実となっている。
- Getty Images
序列の中で立場を落としている
バルデの出場時間が急激に減少したのは、フリックの明確な戦術的判断と直接結びついている。バルセロナ指揮官の構想では、この若きSBは現在の序列の中で居場所を失っている。シャビ・エスパルトとジョアン・カンセロが確固たる形でバルデを上回り、バルデはベンチでまったく新しく、不本意な現実と向き合うことになっている。
こうした予想外の降格にもかかわらず、このDFは早期退団を急いではいない。バルデは2028年6月までの契約でバルセロナと結ばれており、それが大きな安心感につながっている。本人の第一の希望は残留し、再び自らの地位を築くことだ。チーム内での立場を勝ち取るために戦い、指揮官の信頼を取り戻して近い将来に先発メンバーへ復帰することを望んでいる。
バルセロナ首脳陣、退団を容認へ
バルデ本人は残留を望んでいるものの、バルセロナ首脳陣はその近い将来について著しく異なる見方をしている。クラブ上層部は冬の退団の可能性を排除しておらず、1月の移籍を極めて現実的な選択肢と見なしている。
クラブはなお、バルデに対して新たな挑戦を求めることがキャリアにとって最善かもしれないと説得したい考えだ。しかし、首脳陣はカンプ・ノウでの目標を諦めさせるのが難しいことを十分に認識しており、現時点では本人が自発的に退団する可能性は低いと判断している。
それでも、バルセロナは移籍市場が開けば届くあらゆるオファーを慎重に精査するとみられている。フリックの構想でこの選手の出場機会がほとんどないことから、首脳陣は市場にあるあらゆる機会を検討する構えだ。
- Getty Images
PSGとマンチェスター勢が関心か
バルセロナが退団に向けて正式に扉を開けば、複数の欧州強豪が獲得に動く構えだ。同じ報道によれば、PSGはこのDFの状況を注意深く見守っている。さらに、マンチェスターの両クラブも動向を注視しているとみられている。
PSGにとって、シーズン途中にバルデを獲得できる可能性は魅力的な市場機会となる。まだ22歳ながら、すでに欧州サッカー最高レベルでの豊富な経験を備えており、バルセロナでプレーするうえで求められる非常に高い戦術的要求も理解している。フランスのクラブが1月に具体的な行動を起こすかどうかは、現時点では不透明だ。今後数週間でバルデのスポーツ面での状況が改善しなければ、退団に対する考えが急速に変化する可能性もある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。