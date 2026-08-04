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ハンジ・フリックが、スペインの今夏の栄光を経たバルセロナで世界王者たちのエゴをどう扱っているかについて語る
スペイン、歴史的なワールドカップ優勝を達成
スペインは数週間前のワールドカップ決勝でアルゼンチンを1-0で下した。戦術的な緊張感と激しいフィジカルコンタクトが際立った決勝で、スペインのヒーローとなったのはフェラン・トーレスだった。後半から途中出場したバルセロナのストライカーは、106分に強烈なシュートを決め、スペインサッカーの歴史に名を刻んだ。この勝利は、2010年の南アフリカ大会に続くスペインにとって2度目のワールドカップ制覇となり、主要な国際タイトルの珍しい総なめも成し遂げた。トーレスに加え、スペイン代表には少なくとも7人のバルセロナ所属選手、ジョアン・ガルシア、エリック・ガルシア、パウ・クバルシ、ガビ、ペドリ、ダニ・オルモ、ラミン・ヤマルがいる。この成功により、彼らが自分たちはキャリアの頂点に達したと感じてしまうのではないかという懸念が高まっている。
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フリック、チーム内のエゴのマネジメントにも動じず
バルセロナの中核を担う選手たちのうち複数が世界王者として戻ってきたことで、カタルーニャの名門に注がれるスポットライトはかつてないほど強まっている。しかし、元バイエルン・ミュンヘン監督は、この自信の流入をロッカールームのマネジメントにおける障害ではなく、むしろ前向きな要素と捉えている。フリック監督は、チームのエゴを管理するという任務に向けて十分な準備ができていると強調した。
「チャンピオンは立ち止まらない。彼らはタイトルの獲り方を知っていて、それは重要なことだ。このタイトルは彼らにさらなる自信を与えるはずだ。日々ハードワークし、集中して取り組めば、それは特別なものになる。それが今年、我々が達成したいことだ」と、フリック監督はセント・ジョージズ・パークでのメディア対応で語った。
新たなナンバー9探し
チームのメンタリティーを巡る前向きな雰囲気がある一方で、フリックは現在のチームが抱える技術的な不足について率直に語った。契約満了に伴うロベルト・レヴァンドフスキの退団により、センターフォワードのポジションには大きな穴が生まれており、それはいまだ十分に埋められていない。クラブは市場で積極的に動き、サイドのタレントを確保しているものの、専門的な「ナンバー9」の不在は依然として首脳陣にとって最大の懸念事項となっている。フリックはまた、トーレスとパリ・サンジェルマンの関心についての情報も待っている。
「それはチーム次第だ。待たなければならない。私はデコを全面的に信頼しているし、何かをしなければならないことも分かっている。それはフェラン次第でもある。何をするか、見ていくことになる」とフリックは語った。
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負傷による後退とチームの調和を乗り越えて
新シーズンに向けた準備は、決して問題なく進んでいるわけではない。イングランドのクラブ側で起用可能な選手が不足していたため、プレストン・ノースエンドとの予定されていた親善試合が中止になったことが、その証拠である。さらに、フレンキー・デ・ヨングの負傷によって中盤には穴が生じているが、フリックはこの状況について比較的落ち着いているようだ。代役となるMFの獲得を急ぐのではなく、指揮官はチーム内部での成長と、復帰してくる選手たちの融合に焦点を当てている。
フリックの自身の手法と選手たちへの信頼は明白だが、本当の試練は公式戦が始まってから訪れる。世界王者を数多く擁する陣容への期待を管理しつつ、クラブの財政的・構造的な制約を乗り越えるには、繊細な手腕が求められる。「日々ハードワークし、毎日に集中していれば、最終的にはそれが特別なものになる」とフリックは締めくくった。
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