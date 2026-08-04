バルセロナの中核を担う選手たちのうち複数が世界王者として戻ってきたことで、カタルーニャの名門に注がれるスポットライトはかつてないほど強まっている。しかし、元バイエルン・ミュンヘン監督は、この自信の流入をロッカールームのマネジメントにおける障害ではなく、むしろ前向きな要素と捉えている。フリック監督は、チームのエゴを管理するという任務に向けて十分な準備ができていると強調した。

「チャンピオンは立ち止まらない。彼らはタイトルの獲り方を知っていて、それは重要なことだ。このタイトルは彼らにさらなる自信を与えるはずだ。日々ハードワークし、集中して取り組めば、それは特別なものになる。それが今年、我々が達成したいことだ」と、フリック監督はセント・ジョージズ・パークでのメディア対応で語った。