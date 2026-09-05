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ハンジ・フリックがラフィーニャをバルセロナの新主将に指名、ブラジル人選手として史上初に
ラフィーニャに歴史的なリーダーシップの役割
ラフィーニャが2026-27シーズンのバルセロナ主将に任命され、クラブ史上初のブラジル人キャプテンとなった。『ESPN』が報じている。ハンジ・フリック監督はラフィーニャを主将、ペドリを副将に選出。一方で、エリック・ガルシア、フレンキー・デ・ヨング、ラミン・ヤマルがリーダーシップグループに加わることはチーム内投票で決まった。
ラフィーニャは、アヤックスへのレンタル移籍を決めたマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの後任となる。また、ロナルド・アラウホもリヴァプールへ期限付き移籍した。フリック監督はこの決定について、次のように説明している。「私とコーチングスタッフはここに来て2年になるので、チーム内で何が起きているのかをより把握できている。私にとって重要だったのは、2人のキャプテンを置くことだった。2人は私が決め、残りの選手はチームが選んだ」
- AFP
フリック監督が主将人事の決断を説明
バルセロナの指揮官は、ブラジル人選手がロッカールーム内で持つ極めて重要な影響力を強調し、それが恒久的にキャプテンマークを託すうえでの重要な要因だったと説明した。昨季すでに副キャプテンを務めていたラフィーニャは、ほかのリーダーたちが不在だった際にその役割を果たした。
フリック監督はリーダーシップの構図についてさらに詳しく語り、こう付け加えた。「まず1番手がラフィーニャ、2番手がペドリ、3番手がエリック、そしてその次がフレンキーとラミンだ。私にとって、チームを見たときに大きな影響力を持つ選手は、ラフィーニャとペドリだ。ほぼ常にプレーしていることも理由の一つだ。これは明確な決断だった。言ったように、以前よりもチームをずっとよく理解している。いいグループであり、いいリーダーシップチームだ」
新たな中盤の役割で躍動
2022年にリーズ・ユナイテッドから約5500万ユーロでクラブに加入して以来、ハフィーニャは欠かせない存在としての地位を確立している。ここまで180試合で80得点を記録し、バルセロナのラ・リーガ3度制覇、スペイン・スーペルコパ3度優勝、コパ・デル・レイ1度優勝に貢献してきた。
右ウイングとして加入したものの、現在はセンターフォワードとして躍動している。「彼は素晴らしい出来だ」と、リーグ3試合で5得点を挙げているFWについてフリックは語った。「現時点でこのポジションにおける彼は、我々にとってベストな選択肢だ。非常に強度とスピードがあり、彼がチームのダイナミズムとプレッシングの起点になっている。私たちを大いに助けてくれている」
- Getty Images
バルセロナとラフィーニャの今後は？
ラフィーニャは日曜日、バルセロナがメスタージャに乗り込んでバレンシアと対戦する一戦でも、引き続きセンターフォワードとして起用される見通しだ。クラブにはラ・リーガで4連勝を飾り、金曜日のレアル・マドリーのレアル・ベティス戦敗戦を生かすチャンスがある。一方でフリックは、ヤマルについてキックオフ前にコンディション面での最終判断を下すことになる。
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