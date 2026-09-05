ラフィーニャが2026-27シーズンのバルセロナ主将に任命され、クラブ史上初のブラジル人キャプテンとなった。『ESPN』が報じている。ハンジ・フリック監督はラフィーニャを主将、ペドリを副将に選出。一方で、エリック・ガルシア、フレンキー・デ・ヨング、ラミン・ヤマルがリーダーシップグループに加わることはチーム内投票で決まった。

ラフィーニャは、アヤックスへのレンタル移籍を決めたマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの後任となる。また、ロナルド・アラウホもリヴァプールへ期限付き移籍した。フリック監督はこの決定について、次のように説明している。「私とコーチングスタッフはここに来て2年になるので、チーム内で何が起きているのかをより把握できている。私にとって重要だったのは、2人のキャプテンを置くことだった。2人は私が決め、残りの選手はチームが選んだ」