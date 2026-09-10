Getty Images Sport
翻訳者：
ハンジ・フリックがバロンドールに向けて「特別な」ラミン・ヤマルを支持 バルセロナのスターがキリアン・エムバペのチャンピオンズリーグ記録を打ち砕く
ヤマル、エンバペのチャンピオンズリーグ記録を打ち破る
バルセロナは、雨にぬれたカンプ・ノウで行われた欧州での初戦で、エールディヴィジのフェイエノールトを相手に容赦ない戦いぶりを見せ、5-1で勝利した。代役のセンターフォワードを務めたラフィーニャが見事な2得点で攻撃をけん引し、今夏加入のガブリエル・ジェズスとカリム・アデイェミも得点。最後はセム・ステインがアウェーのフェイエノールトに1点を返した。
しかし、主役となったのはヤマルだった。欧州の歴史を書き換えたのである。19歳のこのスペイン代表は2アシストを記録し、さらに77分には見事な直接FKを決め、チャンピオンズリーグ通算21得点関与（11得点、10アシスト）に到達。これにより、それまでエムバペが持っていた20の記録を上回り、大会における10代選手の最多得点関与記録を単独で打ち立てた。
また、19歳58日でのこの得点により、同選手は欧州最高峰の舞台でラ・リーガ所属クラブの選手として直接FKを決めた最年少選手にもなった。これまでアルダ・ギュレルとセルヒオ・アグエロが保持していた記録を更新している。
- Getty Images Sport
フリックとラフィーニャが「特別な」ヤマルを称賛
クラブと代表の両方で見事な1年を過ごしたヤマルは、今週前半にバロンドールの30人候補に選出された。フェイエノールト戦の大勝後にメディア対応したフリック監督は、来月ロンドンで受賞者が発表される際、この若きキーマンがサッカー界最高の個人賞にふさわしいと強調した。
「もちろん、彼は私の選手であり、バルセロナの選手でもある」とフリック監督は記者団に語った。「彼はバロンドールを勝ち取るに値する。私にとっても素晴らしいことだ。どの試合を見ても、彼が特別だと分かる。彼のようなものを持っている選手は誰もいない。受賞に値すると思う」
ラフィーニャもチームメートを称賛し、試合中はそのティーンエージャーのモチベーションを保つため、積極的に声をかけ続けていたことを明かした。「物事が思うようにいっていない時、彼が集中を欠いているのは分かる」とブラジル人キャプテンは説明した。「彼を励まそうとしていた。彼が得点できて本当にうれしいし、あのゴールはきっと彼に必要だったはずだ」
バルセロナが欧州で早々に存在感を示す
フリック監督のチームは、新シーズン開幕から最初の5試合で計22得点を記録。これにより、2015年以来初となるチャンピオンズリーグ制覇に向けて本格的に挑戦できるとの新たな期待が高まっている。
ドイツ人指揮官は、とりわけチームの絶え間ないプレッシングに満足感を示した一方で、シーズンは短距離走ではなくマラソンだと選手たちにすぐさま言い聞かせた。
「見えているものにはとても満足しているが、改善しなければならない場面も見えている」とフリック監督は述べた。「ピッチ上で選手たちがやっていることを本当にうれしく思っている。ただ、常に改善はできる。終わりまでは長い道のりだ。とてもハードに、厳しくトレーニングできていると思う。全員が成長したいというハングリーさを持っている。私たちの哲学には、この強度が必要だ」
- Getty Images Sport
ヤマルらにとって次戦はレバンテ戦だ
欧州での最初の勝ち点3をしっかりと確保したバルセロナは、すぐさま国内での戦いに再び目を向ける。首位に立つチームは今週末、レバンテとの一戦に臨み、リーガでの開幕4連勝を5試合に伸ばすとともに、首位の座をさらに固めることを目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。