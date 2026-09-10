バルセロナは、雨にぬれたカンプ・ノウで行われた欧州での初戦で、エールディヴィジのフェイエノールトを相手に容赦ない戦いぶりを見せ、5-1で勝利した。代役のセンターフォワードを務めたラフィーニャが見事な2得点で攻撃をけん引し、今夏加入のガブリエル・ジェズスとカリム・アデイェミも得点。最後はセム・ステインがアウェーのフェイエノールトに1点を返した。

しかし、主役となったのはヤマルだった。欧州の歴史を書き換えたのである。19歳のこのスペイン代表は2アシストを記録し、さらに77分には見事な直接FKを決め、チャンピオンズリーグ通算21得点関与（11得点、10アシスト）に到達。これにより、それまでエムバペが持っていた20の記録を上回り、大会における10代選手の最多得点関与記録を単独で打ち立てた。

また、19歳58日でのこの得点により、同選手は欧州最高峰の舞台でラ・リーガ所属クラブの選手として直接FKを決めた最年少選手にもなった。これまでアルダ・ギュレルとセルヒオ・アグエロが保持していた記録を更新している。







