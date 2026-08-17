指揮官のコメントは、ザンクト・ヤコブ・パルクで行われたスイスのバーゼル戦で5-2の快勝を収めた後に出たものだ。この試合では、ワールドカップ優勝後初出場となったスペインの新星ラミン・ヤマルがPKで得点を決めるなど、複数の主力選手が戦列に復帰した。フリックは全体的にこのパフォーマンスを評価しており、とりわけプレシーズン序盤の出来と比べて好意的に受け止めていたが、なお改善が必要な点もすぐに指摘した。

「我々にとって良いテストだった。バーゼルは良いプレーをした」とフリックは説明した。「相手と戦うのは簡単ではなかった。おそらく前半は、ポジショニングの面でもボールを持っていない時の動きの面でも、望んでいたほど速くプレーできなかった。そこは改善しなければならない。我々にはポテンシャルがあるし、このテストには満足している」

ピッチ上での改善点に触れつつも、指揮官は舞台裏での日々の取り組みがチームに十分な楽観材料をもたらしていると強調した。

「最も重要なのは、我々がどうトレーニングしているか、その質と強度だが、それは非常に良い」とフリックは付け加えた。「チームの基準が見えているし、それが最も重要だ。この試合もトレーニングも分析していく。そして今週は試合があるので、どうなるか見ていきたい」