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ハンジ・フリックがバルセロナ首脳陣に明確な移籍メッセージ バルセロナは驚きのロドリ獲得で合意へ
フリック監督、ロドリの復帰という朗報がありながらもさらなる補強を要求
バルセロナのハンジ・フリック監督は、移籍市場で大きな進展が確認された中でも、クラブの今夏の補強はまだ終わっていないとの見方を示した。カタルーニャの強豪は、マンチェスター・シティからロドリを獲得する総額6500万ポンドの契約で合意したと報じられている。
中盤に対するこの大きな投資にもかかわらず、フリック監督は移籍期限までにチームになおさらなる手直しが必要だとの考えを崩していない。クラブの内部メディアに対し、元バイエルン・ミュンヘン指揮官は新戦力をさらに求めていることを率直に明かした。「あと数人の選手が必要だと思う」とフリック監督は率直に語った。
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友好的な成功がフリックの戦術的進化を後押しする
指揮官のコメントは、ザンクト・ヤコブ・パルクで行われたスイスのバーゼル戦で5-2の快勝を収めた後に出たものだ。この試合では、ワールドカップ優勝後初出場となったスペインの新星ラミン・ヤマルがPKで得点を決めるなど、複数の主力選手が戦列に復帰した。フリックは全体的にこのパフォーマンスを評価しており、とりわけプレシーズン序盤の出来と比べて好意的に受け止めていたが、なお改善が必要な点もすぐに指摘した。
「我々にとって良いテストだった。バーゼルは良いプレーをした」とフリックは説明した。「相手と戦うのは簡単ではなかった。おそらく前半は、ポジショニングの面でもボールを持っていない時の動きの面でも、望んでいたほど速くプレーできなかった。そこは改善しなければならない。我々にはポテンシャルがあるし、このテストには満足している」
ピッチ上での改善点に触れつつも、指揮官は舞台裏での日々の取り組みがチームに十分な楽観材料をもたらしていると強調した。
「最も重要なのは、我々がどうトレーニングしているか、その質と強度だが、それは非常に良い」とフリックは付け加えた。「チームの基準が見えているし、それが最も重要だ。この試合もトレーニングも分析していく。そして今週は試合があるので、どうなるか見ていきたい」
ラ・リーガ開幕戦を前にしたスカッド管理
国内シーズンの開幕が急速に近づく中、フリックは復帰してきた主力選手たちの負荷を慎重に管理している。指揮官は、バーゼルとの親善試合でのローテーション戦略はコンディション面に大きく左右されたと説明した。さらに、こう続けた。「5日前に合流した選手もいるし、エルチェ戦に向けて準備しなければならない。誰が先発できるのか、誰が90分フルでプレーできるのかを考えなければならないし、交代は5人しかできない。こうしたことすべてが、この試合をどうマネジメントしたいかに影響する」
この試合は、新加入選手たちがポテンシャルを示す場にもなった。カリム・アデイェミはラフィーニャのパスから先制点を挙げ、10代の新戦力ジェシー・ビシウは途中出場から終盤に2得点を決めて話題をさらった。フリックはチームの進歩に引き続き楽観的な見方を示しているが、複数大会を戦う過酷なシーズンを乗り切るには現在のスカッドの層ではなお十分ではないとも強調しており、加入予定のロドリを支えるため、さらなる補強の必要性を訴え続けている。
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ジョアン・ガンペール杯に向けて勢いを築く
バルセロナは現在、プレシーズン準備の最終段階へと移行しており、その締めくくりはエジプトの強豪アル・アハリとの権威あるジョアン・ガンペール杯となる。8月23日のエルチェ戦で公式戦が始まる前に、フリック監督が戦術的な布陣を試す最後の機会となる。
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