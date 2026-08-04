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『ハングオーバー』パート4！ レクサムはラスベガス休暇の恩恵を受けるが、元レクサムのスターがライアン・レイノルズ、ロブ・マック、フィル・パーキンソンに2026-27シーズンの目標を設定
急成長：「Welcome to Wrexham」ドキュメンタリーにドラマ￼
ナショナルリーグからチャンピオンシップへと記録破りの躍進を遂げたレクサムは、EFLのカテゴリーを歴史的な勢いで駆け上がり、歴史を書き換えた。リーグ1とリーグ2もほとんど苦労することなく突破した。
受賞歴のあるドキュメンタリーシリーズ『Welcome to Wrexham』には、さらにドラマが加わった。2025-26シーズンでさえ、プレーオフ出場権は最終節で惜しくも手の届かないものとなり、最後までもつれる展開となった。2026-27シーズンには、少なくともそこを上回ることが目標となる。
プレシーズンの内容と結果は有望で、マンチェスター・ユナイテッド戦とリーズ戦では大きな勝利を収め、さらにニューヨークの象徴的なヤンキー・スタジアムではプレミアリーグの強豪リヴァプールとも対戦した。
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プレシーズンの大物食い、レクサムがマンチェスター・ユナイテッドとリーズを破る
昇格もなく、ラスベガスでの余韻を振り払う必要もない。新シーズン開幕を前に注目のサッカー賭け率にも目を配る元レッド・ドラゴンズのスター、トランドルは、フィル・パーキンソン監督のチームが比較的静かな夏の恩恵を受けたかと問われ、GOALにこう語った。「選手たちはそうは思っていないだろう。むしろ、またあの場にいたかったと思っているはずだ！」
「彼らのここまでの上昇ぶりは信じられないほどだ。おそらくクラブは、ピッチ外の整備が追いつかないほど、ピッチ上であまりにも早く前進してきたのだろう。今は新しいコップ・スタンドを建設中で、見栄えも素晴らしいものになるはずだし、クラブは前進している。ここまで彼らがやってきたことはすべて見事だし、このままいけばプレミアリーグ昇格も視野に入っている。レクサムのようなクラブにとって、それは信じられないことだ。」
マンチェスターとリーズのユナイテッドを退けたことで得られる自信について問われると、トランドルはこう続けた。「自信という意味ではいいことだが、選手としてはプレシーズンの結果をそこまで深く受け止めることはないと思う。
「常に重要なのはパフォーマンスであり、取り組んできたことがどう機能しているかだ。というのも、知っての通りプレシーズンの試合では多くの変更があり得るからだ。ただその一方で、あのレベルの選手たちを相手にして勝って終われるのはやはりうれしいことでもある。だから、彼らはシーズンに向けて高揚感を持ち、開幕を楽しみにしているはずだ。」
レクサムの目標、2026-27シーズンにプレーオフ圏内6位入り
レクサムのシーズンは金曜日、カラバオカップ1回戦のミドルズブラ戦で幕を開ける予定だ。そこから8月17日には、2026-27シーズンのチャンピオンシップが開幕し、早くもカーディフとのダービーに臨む。
トム・ブレイディのバーミンガムとも、最初の1カ月の戦いを終える前に対戦することになる。一方で、9月5日には再びサウスウェールズへ向かい、パーキンソン監督のチームはスウォンジーと対戦する。昇格争いを組み立てていく上では、好スタートが不可欠だ。
今季はプレーオフ枠が6つ用意されている中、レッド・ドラゴンズにとって成功がどのようなものかを問われたトランドルは、次のように語った。「彼らは間違いなく、引き続きプレーオフ圏を目指すはずだ。リーグ全体を見ても、降格してきたチームもいるし、依然としてレベルの高いリーグだと思う。それにレクサムが今いる位置を考えても、間違いなくプレーオフ圏をターゲットにするはずだ。
「ただ、枠が広がって、さらに2つ追加枠もあることで、今季は最後までもつれると思う。プレーオフ圏については、シーズン最終戦まで分からないと思う」
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夏の移籍市場：締め切り日はいつか？
近年の移籍市場で多額の投資を行い、急速な躍進の中でも競争力を維持しようとしてきたが、今夏の支出はやや抑えられている。
必要なのは大幅な戦力刷新ではなく小規模な調整であり、9月1日の次の登録期限を迎えるまでに、レースコース・グラウンドではさらなる出入りがある可能性が高い。
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