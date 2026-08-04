昇格もなく、ラスベガスでの余韻を振り払う必要もない。新シーズン開幕を前に注目のサッカー賭け率にも目を配る元レッド・ドラゴンズのスター、トランドルは、フィル・パーキンソン監督のチームが比較的静かな夏の恩恵を受けたかと問われ、GOALにこう語った。「選手たちはそうは思っていないだろう。むしろ、またあの場にいたかったと思っているはずだ！」

「彼らのここまでの上昇ぶりは信じられないほどだ。おそらくクラブは、ピッチ外の整備が追いつかないほど、ピッチ上であまりにも早く前進してきたのだろう。今は新しいコップ・スタンドを建設中で、見栄えも素晴らしいものになるはずだし、クラブは前進している。ここまで彼らがやってきたことはすべて見事だし、このままいけばプレミアリーグ昇格も視野に入っている。レクサムのようなクラブにとって、それは信じられないことだ。」

マンチェスターとリーズのユナイテッドを退けたことで得られる自信について問われると、トランドルはこう続けた。「自信という意味ではいいことだが、選手としてはプレシーズンの結果をそこまで深く受け止めることはないと思う。

「常に重要なのはパフォーマンスであり、取り組んできたことがどう機能しているかだ。というのも、知っての通りプレシーズンの試合では多くの変更があり得るからだ。ただその一方で、あのレベルの選手たちを相手にして勝って終われるのはやはりうれしいことでもある。だから、彼らはシーズンに向けて高揚感を持ち、開幕を楽しみにしているはずだ。」