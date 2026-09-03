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ハル・シティ、新加入のロビニオ・バズがオンライン上で人種差別的な中傷の標的となり、痛烈な声明を発表
ハル・シティがSNS上の「忌まわしい」誹謗中傷を非難
プレミアリーグ昇格組のハル・シティは、デッドラインデーの補強で加入したヴァズが人種差別的なメッセージを受けたことを受け、オンライン上のヘイトに対して断固たる姿勢を示した。クラブは、19歳のFWを歓迎するために投稿したSNSのポストに侮辱的な返信が殺到したため、この投稿を削除せざるを得なかった。
クラブは詳細な声明の中で嫌悪感を表明した。「ハル・シティは、新加入のロビニオ・ヴァズに対してSNS上で向けられた忌まわしい人種差別的中傷を非難する。いかなる個人も差別的な中傷を受けるべきではなく、クラブはロビニオを全面的に支援する。ハル・シティは、あらゆる形態の差別に対してゼロトレランス方針を取っており、この24時間でプレミアリーグ、反差別団体『Kick It Out』、および関係するSNS各社と連絡を取ってきた」
- AFP
警察と協力して加害者の特定を進める
ハル・シティは、加害者にその行為の責任を負わせるため、法的措置および調査上の対応を進めていることを確認した。クラブは、このフランスのユース代表選手に向けられた中傷について、責任のあるアカウントを突き止めるため、法執行機関と積極的に連携している。
続けて、ハル・シティは次のように付け加えた。「われわれは、この不快極まりない中傷の責任を負うアカウントを特定し、それらの人物に対して適切な措置が講じられるよう、ハンバーサイド警察およびその他の関係当局とも連携している。ロビニオがハル・シティの一員に加わったことを大変うれしく思っており、MKMスタジアムで彼がプレーする姿を見ることをサポーターも楽しみにしていると確信している。われわれはロビニオとともにあり、あらゆる形の差別を引き続き報告するよう、すべてのサポーターに呼びかける」
イタリアの首都から大物が到着
ヴァズは、その名に付随する高額な移籍金にもかかわらず、なお多くを証明すべき状況でMKMスタジアムにやって来た。フランス人FWは今年1月にイタリアへ移籍したばかりで、ローマはマルセイユから獲得するために1700万ポンド前後の移籍金を支払った。しかし、前季のセリエAでは1得点にとどまり、インパクトを残すのに苦しんだ。
現在はセルゲイ・ヤキロヴィッチの指導を受ける中、ヴァズはイングランドでキャリアを再始動させようとしている。この契約には、7月末にハル・シティが完全移籍へ切り替えるオプションが含まれており、このティーンエイジャーにとってプレミアリーグで長期的な将来を築く明確な道筋となる。ヴァズ本人も目の前の課題に集中している様子で、イースト・ヨークシャーのクラブでの歩みの始まりを記念し、自身のインスタグラムに「新たな章」とだけ投稿した。
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プレミアリーグのタイガースが好スタート
ピッチ上では、ハル・シティがプレミアリーグ序盤戦のサプライズとなっており、完璧なスタートを切って順位表の3位につけている。開幕週末にはマンチェスター・ユナイテッドを破ってリーグに衝撃を与え、続いて同じく昇格組のコヴェントリー・シティにも粘り強い戦いで勝利した。
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