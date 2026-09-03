プレミアリーグ昇格組のハル・シティは、デッドラインデーの補強で加入したヴァズが人種差別的なメッセージを受けたことを受け、オンライン上のヘイトに対して断固たる姿勢を示した。クラブは、19歳のFWを歓迎するために投稿したSNSのポストに侮辱的な返信が殺到したため、この投稿を削除せざるを得なかった。

クラブは詳細な声明の中で嫌悪感を表明した。「ハル・シティは、新加入のロビニオ・ヴァズに対してSNS上で向けられた忌まわしい人種差別的中傷を非難する。いかなる個人も差別的な中傷を受けるべきではなく、クラブはロビニオを全面的に支援する。ハル・シティは、あらゆる形態の差別に対してゼロトレランス方針を取っており、この24時間でプレミアリーグ、反差別団体『Kick It Out』、および関係するSNS各社と連絡を取ってきた」