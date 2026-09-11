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ハル・シティ、差別的なチェルシーへのチャントを受けて3人のサポーターに出入り禁止処分、3万ポンドの罰金受け入れ
FA、カップ戦での衝突騒動を受けて罰金科す
BBCによると、ハル・シティは差別的なチャントに関する事案を受け、フットボール・アソシエーションから科された3万ポンドの罰金を受け入れた。このチャントは2月、MKMスタジアムで行われたFAカップのチェルシー戦で0-4と敗れた試合中に発生していた。
当時は同性愛嫌悪的なチャントに関与した疑いでサポーター3人が逮捕されており、クラブは今回、その結果として3人が最低3年間の入場禁止処分を科されたことを明らかにした。試合中にはスタジアムの場内アナウンスとスクリーンを通じて観客に繰り返し警告が出され、あるファングループはこの振る舞いを「私たちのゲームの汚点」と非難していた。
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クラブがその行為を強く非難
FAの調査終了を受け、クラブは声明を発表し、有罪とされた個人の行為を強く非難した。このチャントを受け、FAはクラブが「観客および／またはサポーター（ならびにサポーターを名乗るあらゆる人物）が、性的指向に明示的または黙示的に言及する形で、不適切、攻撃的、虐待的、わいせつ、または侮辱的な言葉を使用したり、そのように振る舞ったりしないことを確保できなかった」として処分対象にした。
クラブは「ハル・シティは、責任のあるサポーターによって使われた攻撃的かつ不適切な言葉を、可能な限り強い表現で非難する」と述べた。また、「問題となっているチャントは同性愛嫌悪の中傷表現と認識されており、その使用はヘイトクライムに該当する可能性がある」とも指摘し、違反者は逮捕および刑事訴追に直面する可能性があると警告した。
プレミアリーグの一戦を前に警告が出された
ハル・シティは土曜日にプレミアリーグで再びチェルシーと対戦する予定であり、クラブは今年前半に目撃された醜い光景の再発を避ける決意である。スタンフォード・ブリッジを訪れるアウェーサポーターに対し、同じ同性愛嫌悪のチャントを行わないよう先手を打って呼びかけている。
クラブはファンに向けて明確なメッセージを発し、次のように述べた。「土曜日のスタンフォード・ブリッジへの遠征を前に、クラブはあらゆる形の差別が完全に容認できず、認められないことをすべてのサポーターに改めて伝える」 上層部は、重い制裁が今後の違反行為に対する強力な抑止力となることを期待している。
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焦点はスタンフォード・ブリッジでの一戦へ移る
ハル・シティは今後、土曜日にスタンフォード・ブリッジで行われるチェルシーとのプレミアリーグの一戦に全力を注ぐことになる。クラブは現在、2勝1分けの勝ち点7で3位につけており、チェルシーは2勝1敗でそのすぐ後ろの4位となっている。首脳陣がこの重要なトップ4対決に集中する一方で、スタジアムの警備体制は引き続き厳戒態勢が敷かれ、クラブは事前の警告によって安全な環境が確保されることを期待している。
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