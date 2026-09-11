FAの調査終了を受け、クラブは声明を発表し、有罪とされた個人の行為を強く非難した。このチャントを受け、FAはクラブが「観客および／またはサポーター（ならびにサポーターを名乗るあらゆる人物）が、性的指向に明示的または黙示的に言及する形で、不適切、攻撃的、虐待的、わいせつ、または侮辱的な言葉を使用したり、そのように振る舞ったりしないことを確保できなかった」として処分対象にした。

クラブは「ハル・シティは、責任のあるサポーターによって使われた攻撃的かつ不適切な言葉を、可能な限り強い表現で非難する」と述べた。また、「問題となっているチャントは同性愛嫌悪の中傷表現と認識されており、その使用はヘイトクライムに該当する可能性がある」とも指摘し、違反者は逮捕および刑事訴追に直面する可能性があると警告した。