あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
Sweden v Greece - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ハル・シティ、スウェーデン代表のワールドカップスター加入で今夏7人目の新戦力獲得　移籍金は350万ポンドと発表

移籍情報
エリオット・ストラウド
ハル・シティ
プレミアリーグ

ハル・シティは、アルスヴェンスカン王者ミャルビーからスウェーデン代表エリオット・ストラウドを350万ポンドで正式に獲得し、4年契約を結んだ。 多彩なプレーが持ち味の24歳は、プレミアリーグ昇格後の今夏におけるタイガースの7人目の新戦力となる。実績ある欧州での経験と代表歴をチームにもたらす存在だ。

  • タイガース、ストラウド獲得を決定

    ハルは、報道によると350万ポンドの移籍金でミャルビーからストラウドを獲得したと正式発表した。多彩なプレーが持ち味の24歳は、MKMスタジアムで4年契約にサイン。さらに1年延長のオプションも含まれている。ストラウドはミャルビーでリーグ戦87試合に出場し、19ゴール13アシストを記録した実績を引っ提げて加入。さらにこのスウェーデンのクラブによる2025年アルスヴェンスカン優勝とスウェーデン・カップ制覇にも貢献していた。


    • 広告
  • CORRECTION / FBL-WC-2026-SWE-TRAININGAFP

    「エキサイティングな機会」

    スウェーデンで国内タイトルを獲得したことが、2026年ワールドカップのメンバー招集への道を開いた。そこでストラウドは自国代表として4試合に出場し、チームのラウンド32進出に貢献した。イングランド移籍について振り返ったストラウドは、クラブ公式サイトに対し、こう語っている。「ここでスタートできることを本当にうれしく思っているし、とてもワクワクしている。最初に関心があると聞いた時、これこそ自分がやりたい唯一のことだと思った。個人的には、可能な限り最高レベルでプレーしたいという希望がある。こうしたチャンスが来た時、軽く受け止めることはできない。ここハルでそれを実現できるのは、とても楽しみな機会だ」

  • 「プレミアリーグでプレーするのは私の夢だ」

    タイトル獲得の実績と国際舞台での経験は、ストラウドがイングランド1部での戦いに適応していく上で大きな財産となる。世界の舞台での経験とハルでの目標を振り返り、同選手はこう付け加えた。「ワールドカップは素晴らしい経験だった。ワールドカップで自国を代表することは、選手として得られる最高の栄誉だ。プレミアリーグでプレーするのは自分の夢だった。この機会を得られて本当に興奮しているし、今季は何か特別なものを生み出せればと思っている」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FBL-WC-2026-MATCH57-JPN-SWEAFP

    マンチェスター・ユナイテッド戦が待ち受ける

    ストラウドは、この夏のハルに加わった新戦力の一人であり、同クラブにはすでにジャック・バトランド、オスカル・サンブラーノ、マット・ターゲット、守田英正、コンスタンティノス・ツォラキス、イェンス・ヒェルトー＝ダールも加入している。タイガースの首脳陣は、移籍市場が閉まる前に選手層を厚くするため、さらなる補強とも結びつけられている。ハルは8月22日、MKMスタジアムでマンチェスター・ユナイテッドを迎える。2016-17シーズン以来初のプレミアリーグの試合となる。

クラブ親善試合
ハル・シティ crest
ハル・シティ
HUL
ニース crest
ニース
NCE