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ハル・シティ、スウェーデン代表のワールドカップスター加入で今夏7人目の新戦力獲得 移籍金は350万ポンドと発表
タイガース、ストラウド獲得を決定
ハルは、報道によると350万ポンドの移籍金でミャルビーからストラウドを獲得したと正式発表した。多彩なプレーが持ち味の24歳は、MKMスタジアムで4年契約にサイン。さらに1年延長のオプションも含まれている。ストラウドはミャルビーでリーグ戦87試合に出場し、19ゴール13アシストを記録した実績を引っ提げて加入。さらにこのスウェーデンのクラブによる2025年アルスヴェンスカン優勝とスウェーデン・カップ制覇にも貢献していた。
- AFP
「エキサイティングな機会」
スウェーデンで国内タイトルを獲得したことが、2026年ワールドカップのメンバー招集への道を開いた。そこでストラウドは自国代表として4試合に出場し、チームのラウンド32進出に貢献した。イングランド移籍について振り返ったストラウドは、クラブ公式サイトに対し、こう語っている。「ここでスタートできることを本当にうれしく思っているし、とてもワクワクしている。最初に関心があると聞いた時、これこそ自分がやりたい唯一のことだと思った。個人的には、可能な限り最高レベルでプレーしたいという希望がある。こうしたチャンスが来た時、軽く受け止めることはできない。ここハルでそれを実現できるのは、とても楽しみな機会だ」
「プレミアリーグでプレーするのは私の夢だ」
タイトル獲得の実績と国際舞台での経験は、ストラウドがイングランド1部での戦いに適応していく上で大きな財産となる。世界の舞台での経験とハルでの目標を振り返り、同選手はこう付け加えた。「ワールドカップは素晴らしい経験だった。ワールドカップで自国を代表することは、選手として得られる最高の栄誉だ。プレミアリーグでプレーするのは自分の夢だった。この機会を得られて本当に興奮しているし、今季は何か特別なものを生み出せればと思っている」
- AFP
マンチェスター・ユナイテッド戦が待ち受ける
ストラウドは、この夏のハルに加わった新戦力の一人であり、同クラブにはすでにジャック・バトランド、オスカル・サンブラーノ、マット・ターゲット、守田英正、コンスタンティノス・ツォラキス、イェンス・ヒェルトー＝ダールも加入している。タイガースの首脳陣は、移籍市場が閉まる前に選手層を厚くするため、さらなる補強とも結びつけられている。ハルは8月22日、MKMスタジアムでマンチェスター・ユナイテッドを迎える。2016-17シーズン以来初のプレミアリーグの試合となる。
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