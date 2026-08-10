タイトル獲得の実績と国際舞台での経験は、ストラウドがイングランド1部での戦いに適応していく上で大きな財産となる。世界の舞台での経験とハルでの目標を振り返り、同選手はこう付け加えた。「ワールドカップは素晴らしい経験だった。ワールドカップで自国を代表することは、選手として得られる最高の栄誉だ。プレミアリーグでプレーするのは自分の夢だった。この機会を得られて本当に興奮しているし、今季は何か特別なものを生み出せればと思っている」