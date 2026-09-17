エランガのスピードと縦への推進力を欠くことで、ニューカッスルのコーチングスタッフは、好調のハル・シティとの厳しい一戦に向けてアプローチの再考を迫られている。昇格組は今季ここまで印象的なスタートを切っており、マンチェスター・ユナイテッドに2-0で勝利し、スタンフォード・ブリッジでチェルシーと2-2で引き分けるなど際立った結果を重ね、勝ち点8で4位につけている。リーズ戦ではジェイコブ・マーフィーが右サイドで代役を務めたが、これほど自信に満ちた相手を前に、ニューカッスルの選手層は大きく試されることになる。

指揮官は「残念ながら、ならば別の形で解決しなければならない。ただ、チームには調整できる力もある」と説明。「我々は選手たちを信じているし、ほかの選手たちにも期待している。そういう時は常に、ほかの選手たちにとってのチャンスでもある。その点についてはいくつか考えはあるが、ジェイコブは良いプレーをしていた。マーフィーは経験豊富な選手で、その役割はこれまで何度もこなしてきた。また、監督が彼に何を求めているのか、特にそのポジションで何を求めているのかを正確に理解できるだけの賢さもある」と続けた。