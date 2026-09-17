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ハル・シティ戦を前に、マティアス・ヤイスレ監督がニューカッスルの戦力危機に直面。アンソニー・エランガの負傷状況を最新情報で確認
エランガ、検査結果を待つ
ニューカッスル・ユナイテッドは、エランガが負った負傷の程度が判明するまで不安な時間を過ごすことになりそうだ。今季ここまで公式戦5試合で2得点を記録している24歳は、シーズン開幕以来、ジャイスレの戦術の軸となっている。その不在の大きさは月曜日に痛感され、ニューカッスルはエランド・ロードで4-1の大敗を喫した。
このウインガーの状態についてメディアに語ったジャイスレは、状況の最新情報を明かした。「アンソニーについては、まだ本当の意味での更新情報はない。ちょうど今、本人と話したところだ。次の30分以内にMRI検査を受けると思うので、その後にはもっとはっきりするはずだし、深刻なものでないことを願っている」とジャイスレは話した。「彼があれだけ素晴らしいスタートを切っていた後だけに残念だし、チームもそうだった。彼は間違いなく頼りにしていた存在で、我々が目指すプレーのやり方において、チームの重要な強みだ。ただ、彼が離脱している時でも前向きでいたい」
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ヤイスレは適応を強いられる
エランガのスピードと縦への推進力を欠くことで、ニューカッスルのコーチングスタッフは、好調のハル・シティとの厳しい一戦に向けてアプローチの再考を迫られている。昇格組は今季ここまで印象的なスタートを切っており、マンチェスター・ユナイテッドに2-0で勝利し、スタンフォード・ブリッジでチェルシーと2-2で引き分けるなど際立った結果を重ね、勝ち点8で4位につけている。リーズ戦ではジェイコブ・マーフィーが右サイドで代役を務めたが、これほど自信に満ちた相手を前に、ニューカッスルの選手層は大きく試されることになる。
指揮官は「残念ながら、ならば別の形で解決しなければならない。ただ、チームには調整できる力もある」と説明。「我々は選手たちを信じているし、ほかの選手たちにも期待している。そういう時は常に、ほかの選手たちにとってのチャンスでもある。その点についてはいくつか考えはあるが、ジェイコブは良いプレーをしていた。マーフィーは経験豊富な選手で、その役割はこれまで何度もこなしてきた。また、監督が彼に何を求めているのか、特にそのポジションで何を求めているのかを正確に理解できるだけの賢さもある」と続けた。
セント・ジェームズ・パークで欠場者リストが拡大
負傷の懸念はエランガだけにとどまらず、ジャイスレはサイドバックのアマル・デディッチも離脱を強いられる見通しだと明かした。欠場中のスウェーデン人ウインガーの穴を埋めるため、デディッチをより前線寄りの役割で起用する案も出ていたが、DF本人のコンディション面での後退を受け、そのプランは白紙となった。さらにMFジェイコブ・ラムジーも不在で、戦術面の悩みは一層深まっている。ジャイスレは、現在離脱中の選手たちの誰もハル戦に間に合う見込みはないと認めた。
限られた陣容について問われたジャイスレは、状況が難しくなっていることを認めた。『他にも選択肢はあるが、今はそれほど多くない。アマルも土曜日はプレーできない見込みだからだ。使える選手のリストはどんどん短くなっている』と話した。
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脳振とうプロトコルによりゴンサレスは出場不可
さらに選考面の問題を深刻にしているのが、ニコ・ゴンサレスの不在である。このMFはリーズ戦で、ボールが頭部に当たる不運なアクシデントに見舞われ、前半早々に交代を余儀なくされた。ニューカッスルにとって、この離脱は極めて重要な時期での痛手となる。チームは現在、プレミアリーグ順位表で12位につけ、開幕からの数試合で勝ち点5にとどまっている。
ジャイスレは、ゴンサレスを外した判断の経緯を説明した。「単に不運だった。大きな衝撃ではなかったが、意識を失うには十分な強さと、十分に正確な当たり方だった」と同氏は語った。「試合後の記者会見でも話したように、われわれは賢明に対応する必要がある。その上で、リーグのプロトコルに従う責任がある。私は、その対応においてここまで進んでいるのは本当に素晴らしいことだと思っている」
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