ヤキロヴィッチは、最近新たに2年契約を結んだばかりの中、欧州の常連相手に見せたチームの粘り強さへの喜びを隠せなかった。『Sky Sports』に対し、次のように語っている。「勝てた可能性もあったが、相手も後半に何度かチャンスを作った。3試合で勝ち点7、さらにもう1試合無失点なのだから、不満は言えない。私たちにとって素晴らしい結果だ。

「信じられない気分だ！ もし開幕前に勝ち点7を提示されていたら、私はすぐに飛びついていただろう！ とりわけ、これまで対戦してきた相手を考えればね！ これは私たちにとって非常に良い手本であり、このまま続けていかなければならない。なぜなら、このレベルでも戦えることを示したからだ」