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ハル・シティのセルゲイ・ヤキロビッチ監督、「驚異的」なスタートを称賛 チームは無敗継続とクリーンシート記録を維持
タイガース、守備記録を維持
ハルは連勝を伸ばす寸前まで迫った。モハメド・ベルーミの大胆なカーブシュートがクロスバーを叩き、その後もモハメド＝アリ・チョとオリヴァー・マクバーニーが終盤の決定機未満の場面を生かせなかった。3連勝こそ逃したものの、アストン・ビラとのスコアレスドローによって、昇格組の見事なクリーンシート記録は維持された。この苦しみながら手にした勝ち点1により、ハルは勝ち点7で2位の座を固めた。
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指揮官、復帰を喜ぶ
ヤキロヴィッチは、最近新たに2年契約を結んだばかりの中、欧州の常連相手に見せたチームの粘り強さへの喜びを隠せなかった。『Sky Sports』に対し、次のように語っている。「勝てた可能性もあったが、相手も後半に何度かチャンスを作った。3試合で勝ち点7、さらにもう1試合無失点なのだから、不満は言えない。私たちにとって素晴らしい結果だ。
「信じられない気分だ！ もし開幕前に勝ち点7を提示されていたら、私はすぐに飛びついていただろう！ とりわけ、これまで対戦してきた相手を考えればね！ これは私たちにとって非常に良い手本であり、このまま続けていかなければならない。なぜなら、このレベルでも戦えることを示したからだ」
昇格組は地に足をつけたままだ
この結果により、ハルはプレミアリーグ昇格チームとして開幕3試合連続クリーンシートを達成した唯一のクラブとして、チャールトン・アスレティック（1998-99）とハダースフィールド・タウン（2017-18）に並んだ。しかし、指揮官は浮かれることなく、クラブの最終的な目標について現実的な姿勢を崩さなかった。
BBC Match of the Dayから、この好スタートによって期待値が変わったかと問われたヤキロビッチは、冗談交じりにこう答えた。「ひょっとしたらチャンピオンズリーグ出場権争いを期待しているのかもしれないね？ いや、もちろんまだ早い。私たちの目標はできるだけ早く勝ち点を積み上げることだ。38ポイントか40ポイント前後は必要だと思うので、それをできるだけ早く手にしなければならない」
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試練のカップ戦が迫る
ハルの好調な序盤の勢いは、火曜夜に行われるカラバオカップでのスタジアム・オブ・ライト遠征、サンダーランド戦で試されることになる。さらに次の週末には、ヤキロヴィッチ監督率いるチームがスタンフォード・ブリッジに乗り込み、プレミアリーグでチェルシーと対戦する。この厳しいアウェー連戦では、選手の負荷を管理しながら守備の組織を維持することが極めて重要になる。
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