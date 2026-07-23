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ハル・シティのオーナーが「誤った移籍の噂」を否定し、プレミアリーグ新参クラブの移籍について異例の明確な見解を示した。
イリカリ、移籍の噂について言及
ハルは5月のチャンピオンシップ・プレーオフ決勝を制し、9年ぶりにイングランド1部へ復帰した。2026-27プレミアリーグに向け、GKジャック・バットランド、MFオスカー・ザンブラノ、DFマット・ターゲットを獲得。しかし、複数の候補にオファーを断られたとの憶測が流れ、オーナーのイリカリ氏は苛立ちを表明した。
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オーナーが移籍の内訳を明らかにした
イリカリ氏はクラブの補強を批判する声を一蹴し、ファンに直接説明した。「ハル・シティのファンの皆様へ」とトルコ人オーナーはXに投稿。「多くの場所で数十件の虚偽移籍噂が流れています。拒否されたという主張やクラブ名を利用されることに強い不快感を覚えています。 私たちは過去2か月間、全力で取り組んできました。皆が誇れるチームを作れると確信しています。憶測を防ぎ、正確な情報を共有するため、最新の移籍状況を手がかりとともに共有します……」
割合で目標の進捗がわかる
イリカリ氏は投稿で各国の国旗と移籍確率を公開。99％と表示された日本の国旗は、フリーエージェントMF森田秀正を指すとBBCラジオ・ハンバーサイドが伝えた。 ギリシャ、スウェーデン、オーストラリア、クロアチア、ポルトガルの国旗も表示され、オリンピアコスGKコンスタンティノス・ツォラキスらの加入を示唆した。この異例の透明性は、5500万ポンドのつなぎ融資による資金力に裏打ちされている。
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タイガース、ユナイテッドとの開幕戦に向け準備を進める
ハル・シティのサポーターは、夏の移籍市場が閉じる前に新戦力候補の公式発表を待っている。セルゲイ・ヤキロヴィッチ監督は、プレシーズン中に新加入選手をチームに融合させるという急務に直面している。2026-27プレミアリーグ開幕節の8月22日、ホームでマンチェスター・ユナイテッドを迎える「タイガース」には厳しい試練が待ち受ける。
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