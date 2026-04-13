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Adhe Makayasa

翻訳者：

ハルク、ネイマールのブラジル代表W杯招集に辛口見解

ネイマール
ウルク
ブラジル
ワールドカップ
サントス
セリエA
アトレチコMG

ブラジル代表のベテラン、フッキは、2026年ワールドカップのカルロ・アンチェロッティ監督の代表メンバーにネイマールが選ばれる可能性について、意外にも中立的な見解を示した。長期離脱から試合コンディションを取り戻そうとしている伝説的フォワードに対し、元代表チームメイトからの明確な支持がないことが、代表選考議論をさらに激化させている。

  • 候補者選びをめぐる議論が激化している

    ブラジル・セリエAでアトレティコ・ミネイロがサントスに0-1で敗れ、ネイマールの代表入り論議が再燃している。 34歳のネイマールを代表計画に含めるべきかと問われたベテランFWフッキは、公の場で明確な支持を表明せず、慎重かつ曖昧に答えた。代表チームは現在、微妙な時期にある。ネイマールは2023年10月のウルグアイ戦（0-2敗北）以来、セレソン（ブラジル代表）の試合に出場していないからだ。

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  • Santos v Atletico Mineiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    保証はいたしません

    代表でネイマールと33試合を共にしたフッキは、代表の課題を問われても「僕は試合に集中していた。誰がW杯に行くかは僕が決めるわけではない。彼に資格があれば行くだろう」とクラブの任務に集中すると語った。

  • アンチェロッティは証拠を求めている

    アンチェロッティ監督は、2026年の大会メンバーは名声だけで選ばれないと慎重に語った。ネイマールの才能を認めつつも、「彼はまだ2か月、身体的な準備を示す責任がある」と述べた。

    代表選出の基準と、サントスに復帰後のネイマールの状況について、アンチェロッティ監督は『レキップ』紙にこう語った。「彼は素晴らしい才能を持ち、次のワールドカップでチームに貢献できる。だが、出場を示すにはあと2か月ある。 膝の怪我から復帰し、得点を重ねている。この調子でコンディションをさらに上げれば、正しい方向へ進んでいる」

  • Santos v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    ネイマールのコンディション回復への道のり

    元バルセロナの名手は、世代交代を進めるチームでまだ貢献できることを示すため、次の2か月が正念場だ。 代表通算128試合79得点を誇るフォワードは、モロッコ、ハイチ、スコットランドと同組のW杯予選グループに入る前の最後のテストで、アンチェロッティ監督にアピールするため、コンディションを大幅に向上させる必要がある。