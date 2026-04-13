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ハルク、ネイマールのブラジル代表W杯招集に辛口見解
候補者選びをめぐる議論が激化している
ブラジル・セリエAでアトレティコ・ミネイロがサントスに0-1で敗れ、ネイマールの代表入り論議が再燃している。 34歳のネイマールを代表計画に含めるべきかと問われたベテランFWフッキは、公の場で明確な支持を表明せず、慎重かつ曖昧に答えた。代表チームは現在、微妙な時期にある。ネイマールは2023年10月のウルグアイ戦（0-2敗北）以来、セレソン（ブラジル代表）の試合に出場していないからだ。
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代表でネイマールと33試合を共にしたフッキは、代表の課題を問われても「僕は試合に集中していた。誰がW杯に行くかは僕が決めるわけではない。彼に資格があれば行くだろう」とクラブの任務に集中すると語った。
アンチェロッティは証拠を求めている
アンチェロッティ監督は、2026年の大会メンバーは名声だけで選ばれないと慎重に語った。ネイマールの才能を認めつつも、「彼はまだ2か月、身体的な準備を示す責任がある」と述べた。
代表選出の基準と、サントスに復帰後のネイマールの状況について、アンチェロッティ監督は『レキップ』紙にこう語った。「彼は素晴らしい才能を持ち、次のワールドカップでチームに貢献できる。だが、出場を示すにはあと2か月ある。 膝の怪我から復帰し、得点を重ねている。この調子でコンディションをさらに上げれば、正しい方向へ進んでいる」
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ネイマールのコンディション回復への道のり
元バルセロナの名手は、世代交代を進めるチームでまだ貢献できることを示すため、次の2か月が正念場だ。 代表通算128試合79得点を誇るフォワードは、モロッコ、ハイチ、スコットランドと同組のW杯予選グループに入る前の最後のテストで、アンチェロッティ監督にアピールするため、コンディションを大幅に向上させる必要がある。