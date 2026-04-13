ハルク、ネイマールのブラジル代表W杯招集に辛口見解

ブラジル・セリエAでアトレティコ・ミネイロがサントスに0-1で敗れ、ネイマールの代表入り論議が再燃している。 34歳のネイマールを代表計画に含めるべきかと問われたベテランFWフッキは、公の場で明確な支持を表明せず、慎重かつ曖昧に答えた。代表チームは現在、微妙な時期にある。ネイマールは2023年10月のウルグアイ戦（0-2敗北）以来、セレソン（ブラジル代表）の試合に出場していないからだ。