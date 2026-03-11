Getty/GOAL
ハリー・レドナップ、トッテナム復帰か？プレミアリーグ降格争いが激化する中、元スパーズ監督がイゴール・トゥドールの後任として就任の可能性を示唆
レッドナップ、トッテナム復帰への思いを明かす
ロンドンクラブを4年間指揮し、リーグカップ決勝進出に導いたレッドナップは、バーミンガム・シティでの短期間の指揮を経て、9年間サッカー界から離れていた。しかし、スパーズが予想外の降格争いに直面する中、79歳のベテラン監督は「現在の苦境において指揮官の座を引き受けることに喜びを感じる」と語った。
「スパーズ復帰の打診は何度かあったが、おそらく実現しないだろう」とベテラン監督はチェルトナム競馬場でプレス・アソシエーションに語った。「戻るか？もちろん戻るさ。だが実現する可能性は極めて低い」
「残留をかけて全力を尽くしているが、厳しい戦いになるだろう。彼らの試合日程を見ると、ノッティンガム・フォレストはまずまずのプレーを見せ、ウェストハムは非常に好調だ。トッテナムにとっては厳しい戦いになる」
憶測が飛び交う中、レッドナップはトッテナム首脳陣からの正式な接触は一切ないと断言。現時点では元ポーツマス監督はサッカー場ではなく競馬場に全神経を集中させている。「今の関心事はゴールドカップの『ジュークボックス・マン』だけだ。トッテナムとはもう一切関係ない」と宣言した。
クラブが降格圏からわずか1ポイント上という状況の中、レッドナップは古巣への善意のメッセージで締めくくった。「連絡は一切ない。全くだ」と彼は繰り返した。「スパーズもウェストハムも残留することを願っている」
マドリードでの大失態を受け、テューダーへの圧力が高まる
火曜日にアトレティコ・マドリードに屈辱的な5-2の敗北を喫したことで、即座の改革を求める声が高まっている。イゴール・トゥドール監督はクラブ史上初となる開幕4連敗を記録した。トッテナム・ホットスパー・サポーターズ・トラスト（THST）は直ちにチームの低迷に対処する「緊急措置」を要求し、現在続く6連敗について痛烈な声明を発表した。
THSTの声明は直接的な非難を多用し、「これは現在のスパーズの悲惨な状況の象徴だ。我々は今まさに崖の端を夢遊病者のように歩いている。緊急措置が必要だ」と述べた。さらに遠征したサポーターへの責任追及を求め、「少なくともマドリードに赴いたサポーターには試合チケットの返金を行うべきだ」と付け加えた。
キンスキー、チャンピオンズリーグの悪夢に耐える
トッテナムでのアントニン・キンスキー（22）の悲惨なチャンピオンズリーグデビューが、マドリードの崩壊を決定づけた。チェコ代表選手は6分に悪夢のようなスタートを切った。致命的なスリップでマルコス・ジョレンテに先制点を許したのだ。8分後にはアントワーヌ・グリーズマンが追加点を決め、アウェーチームは完全に動揺した。 キンスキーの悪夢は15分にさらに悪化した。不可解なミスでジュリアン・アルバレスにボールを奪われ、アトレティコ・マドリードの3点目を許したのだ。動揺した若者は頭を抱え、暫定監督のトゥドールは容赦なく17分でグイリェルモ・ヴィカリオと交代させた。打ちひしがれた選手は誰にも気づかれず、トンネルへと消えていった。
試合後、監督はこう語った。「このような事態は極めて稀だ。15年間指揮を執ってきたが、こんなことは初めてだ。選手を守り、チームを守るために必要な決断だった。信じがたい状況で、コメントの余地はない」とトゥドールは述べた。 「試合前、ビカリオに別の大会でのプレッシャーがかかる状況下では、この判断が正しい選択だった。トニーは優秀なゴールキーパーだ。私にとって正しい決断だった。もちろん後から『間違っていた』と言うのは簡単だ。だから試合後、トニーにも説明した。彼は適任者であり、優れたキーパーだと」
連敗がアンフィールドの残留争いを脅かす
日曜日に迫ったプレミアリーグの難敵リヴァプールとのアンフィールドでの一戦を前に、プレッシャーは沸点に達している。クラブは昨年12月下旬以降リーグ戦勝利を挙げておらず、先月トーマス・フランク監督の後任として就任したテュドール監督の下では、全大会を通じて4連敗という壊滅的な結果が続いている。これにより降格圏からわずか1ポイント上回る位置に留まっている。
