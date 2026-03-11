ハリー・レドナップ、トッテナム復帰か？プレミアリーグ降格争いが激化する中、元スパーズ監督がイゴール・トゥドールの後任として就任の可能性を示唆

ロンドンクラブを4年間指揮し、リーグカップ決勝進出に導いたレッドナップは、バーミンガム・シティでの短期間の指揮を経て、9年間サッカー界から離れていた。しかし、スパーズが予想外の降格争いに直面する中、79歳のベテラン監督は「現在の苦境において指揮官の座を引き受けることに喜びを感じる」と語った。

「スパーズ復帰の打診は何度かあったが、おそらく実現しないだろう」とベテラン監督はチェルトナム競馬場でプレス・アソシエーションに語った。「戻るか？もちろん戻るさ。だが実現する可能性は極めて低い」

「残留をかけて全力を尽くしているが、厳しい戦いになるだろう。彼らの試合日程を見ると、ノッティンガム・フォレストはまずまずのプレーを見せ、ウェストハムは非常に好調だ。トッテナムにとっては厳しい戦いになる」

憶測が飛び交う中、レッドナップはトッテナム首脳陣からの正式な接触は一切ないと断言。現時点では元ポーツマス監督はサッカー場ではなく競馬場に全神経を集中させている。「今の関心事はゴールドカップの『ジュークボックス・マン』だけだ。トッテナムとはもう一切関係ない」と宣言した。

クラブが降格圏からわずか1ポイント上という状況の中、レッドナップは古巣への善意のメッセージで締めくくった。「連絡は一切ない。全くだ」と彼は繰り返した。「スパーズもウェストハムも残留することを願っている」