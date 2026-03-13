ハリー・レドナップがトッテナムを降格争いから救うと期待される中、ピーター・クラウチがイゴール・トゥドールの後任として有力視される候補者を挙げた

テューダー体制の実験がますます行き詰まりを見せている中、クラウチは、トッテナムが即座に尊敬を集め、クラブのDNAを理解している人物を起用することで、原点回帰すべきだと考えている。「ハリー［レッドナップ］を起用することに反対はしない。本当にそう思う」と彼は語った。「彼はサッカーを熟知している。 彼の周りに若くてエネルギッシュな人材、例えばロビー・キーンを配置するのはどうだろう？今の状況より悪くなるか？そんなことは絶対にない」クロウチはまた、グレン・ホドルや、さらにはマウリシオ・ポチェッティーノのセンセーショナルな復帰も提案したが、後者については夏になる可能性が高いと付け加えた。

レッドナップは、トッテナムの監督職を一時的に引き受けることには前向きだと述べたが、クラブから連絡は受けていないと付け加えた。