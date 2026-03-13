AFP
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ハリー・レドナップがトッテナムを降格争いから救うと期待される中、ピーター・クラウチがイゴール・トゥドールの後任として有力視される候補者を挙げた
ロンドン北部で「最悪の事態」が現実のものとなっている
トッテナムはトーマス・フランク監督の後任としてトゥドール監督を招聘した際、「新監督効果」を期待していたが、それはまだ現れていない。その代わりに、このクロアチア人監督率いるチームは、チャンピオンズリーグでのアトレティコ・マドリード戦での5-2という惨敗を含め、4連敗を喫している。チームがチャンピオンシップへの降格の瀬戸際に立たされていることを受け、トッテナム・ホットスパー・サポーターズ・トラストは「緊急措置」を求めている。 クラブの幹部らは、明確な戦術的アイデンティティの欠如に不満を抱いていると報じられている。マドリードでの試合で、トゥドル監督が22歳のゴールキーパー、アントニン・キンスキーをわずか17分で交代させた際、緊張は最高潮に達した。トゥドル監督はピッチを去る動揺した若き選手に目もくれなかったが、クロウチはこの行為を「悪魔的」と評した。
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クラウチ、キンスキーを冷遇したテューダーを痛烈に批判
トゥドール監督が、選手を温存するための「必要な」措置だと交代を擁護したにもかかわらず、クラウチは監督の共感の欠如に不満を露わにした。「交代についてはある程度理解できるし、実際、チームが試合の流れを取り戻す可能性もあったから、正しい判断だったと思う」と、クラウチはパディ・パワーの独占インタビューで語った。 「試合の流れが戻りそうだった瞬間もあったから、交代自体は正しい判断だったと思う。でも、彼がピッチを去る時に完全に無視されたのは、どうしても納得がいかなかった」
「本当に冷酷に感じられた。選手たちは彼を取り囲んで助けようとしていたのに、監督が彼を完全に無視したんだ。」
レッドナップやキーンによる救済作戦の必要性
テューダー体制の実験がますます行き詰まりを見せている中、クラウチは、トッテナムが即座に尊敬を集め、クラブのDNAを理解している人物を起用することで、原点回帰すべきだと考えている。「ハリー［レッドナップ］を起用することに反対はしない。本当にそう思う」と彼は語った。「彼はサッカーを熟知している。 彼の周りに若くてエネルギッシュな人材、例えばロビー・キーンを配置するのはどうだろう？今の状況より悪くなるか？そんなことは絶対にない」クロウチはまた、グレン・ホドルや、さらにはマウリシオ・ポチェッティーノのセンセーショナルな復帰も提案したが、後者については夏になる可能性が高いと付け加えた。
レッドナップは、トッテナムの監督職を一時的に引き受けることには前向きだと述べたが、クラブから連絡は受けていないと付け加えた。
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アンフィールドでの決戦が迫る――トゥドール監督の最後の戦い
プレッシャーが高まる中、トゥドール監督は日曜日に控えるリヴァプールとの厳しいアウェイ戦にトッテナムを率いる見通しだ。しかし、見通しは暗く、クラウチはトゥドール監督の解任をほぼ確実にするような「大敗」の可能性を予測している。「トッテナムが結果を出せるようには到底思えない。 これはイゴール・トゥドールにとって最後の試合になるかもしれない」と彼は警告した。アンフィールドで闘志を見せられなければ、アトレティコとの第2戦を控えた理事会は、早急な対応を迫られることになるだろう。プレミアリーグ残留をかけた「熾烈な争い」が目前に迫る中、クラブはベンチでの交代をさらに先延ばしにする余裕があるかどうかを判断しなければならない。
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