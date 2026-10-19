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ハリー・マグワイア、マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトの「勇気」不足に疑問。リーズ戦での引き分け後、リサンドロ・マルティネスを巡る「雑音」にも言及
エランド・ロードで勝ち点を分け合う
マンチェスター・ユナイテッドは日曜日、リーズ・ユナイテッドと1-1で引き分け、プレミアリーグでの低調な滑り出しが続いた。ノース・ヨークシャーでの一戦では、マイケル・キャリック監督率いるチームが前半35分、ブライアン・エンベウモの至近距離からの得点で先制。しかし、後半開始直後にドミニク・カルバート＝ルーウィンが工夫を凝らしたCKから決め、リードを失った。
この結果、マンチェスター・ユナイテッドはリーグ開幕からの7試合でわずか1勝にとどまり、13位に低迷している。勝ち点の取りこぼしが重なり、キャリック監督への重圧は高まっている。同監督は、夏の積極的な補強を経て、クラブ首脳陣の高い期待に応えられずにいる。
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マグワイア、さらなる勇気を求める
試合終了後、スカイスポーツの取材に応じたマグワイアは、チームの課題について率直に語った。イングランド代表DFは、中盤でホームチームの隙を突く狙いで臨んだにもかかわらず、勝ち点3を獲得できなかった主な理由として、ボール保持時の落ち着きの欠如を挙げた。
「もっと勇気を持ってボールを扱い、プレッシャーを受けてもボールを収められたはずだ」とマグワイアは認めた。「でも、今の僕たちは本来あるべきほど勇敢にプレーできていない。その姿勢を取り戻さなければならない。マンチェスター・ユナイテッドで試合に勝つには、その勇気と落ち着きが必要だからだ」
マグワイアはボールを持ったときの質に疑問を呈した一方で、チームの取り組む姿勢を責めることはなかった。「結束力や気持ち、戦う姿勢を疑うことはできない。ここでプレーするのは難しい」と強調した。「リーズはリーグ戦で好調だ。僕たちはもっと良いプレーができる。ボールを持ったときに、もっと質を示さなければならない。こういう場所ではセットプレーでやられてはいけないのに、セットプレーから失点して相手を試合に引き戻してしまった。
「試合を通じて、僕たちは自分たちの陣形で落ち着いて守れていると感じていた。相手に多くのチャンスは作らせなかった。ハーフタイム後にセットプレーから失点したのは残念だ。そこから踏ん張らなければならなかった。70分頃には試合の主導権を握り、勝つ可能性が高いのは僕たちの方に見えたと思う。でも、引き分けはおそらく妥当な結果だ」
マルティネスを巡る騒動を乗り越えて
エランド・ロードでの引き分けは、マンチェスター・ユナイテッドにとって激動の数日間を締めくくるものとなった。火曜日にチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーに0-2で敗れたことも、混乱に拍車をかけていた。この敗戦を受け、マルティネスはテクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスにさらなる働きを公然と要求。キャリックではなくクラブ首脳陣こそ厳しく問われるべきだと示唆した。
ピッチ外での騒動について、マグワイアはキャリントンではその後、わだかまりが解消されたと明かした。「今週はクラブの周囲がずいぶん騒がしかった。毎週のことではあるが、今週は特にそうだった」と同DFは説明した。「リサンドロは自ら発言して謝罪した。我々はもう気持ちを切り替えている」
- AFP
キャリックへの重圧が高まる
カリックは新たなコンディション面の懸念にも対処しながら、明らかに自信を失っているチームを奮い立たせる方法を見つけなければならない。マルティネスは週半ばに怒りをあらわにしていたものの、リーズ戦では先発した。しかし、太ももの不調によりハーフタイムで交代を余儀なくされ、ヌサイル・マズラウィが代わって出場した。
ユナイテッドは順位表の下半分にとどまり、欧州大会の試合も過密日程に拍車をかけている。連続して好結果を残すことが急務だ。プレミアリーグでの停滞した戦いを立て直そうとするコーチ陣にとって、マルティネスの状態も気がかりとなる。
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