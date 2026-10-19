試合終了後、スカイスポーツの取材に応じたマグワイアは、チームの課題について率直に語った。イングランド代表DFは、中盤でホームチームの隙を突く狙いで臨んだにもかかわらず、勝ち点3を獲得できなかった主な理由として、ボール保持時の落ち着きの欠如を挙げた。

「もっと勇気を持ってボールを扱い、プレッシャーを受けてもボールを収められたはずだ」とマグワイアは認めた。「でも、今の僕たちは本来あるべきほど勇敢にプレーできていない。その姿勢を取り戻さなければならない。マンチェスター・ユナイテッドで試合に勝つには、その勇気と落ち着きが必要だからだ」

マグワイアはボールを持ったときの質に疑問を呈した一方で、チームの取り組む姿勢を責めることはなかった。「結束力や気持ち、戦う姿勢を疑うことはできない。ここでプレーするのは難しい」と強調した。「リーズはリーグ戦で好調だ。僕たちはもっと良いプレーができる。ボールを持ったときに、もっと質を示さなければならない。こういう場所ではセットプレーでやられてはいけないのに、セットプレーから失点して相手を試合に引き戻してしまった。

「試合を通じて、僕たちは自分たちの陣形で落ち着いて守れていると感じていた。相手に多くのチャンスは作らせなかった。ハーフタイム後にセットプレーから失点したのは残念だ。そこから踏ん張らなければならなかった。70分頃には試合の主導権を握り、勝つ可能性が高いのは僕たちの方に見えたと思う。でも、引き分けはおそらく妥当な結果だ」



