トーマス・トゥヘルがこの夏のワールドカップに向けたイングランド代表メンバーからマグワイアを外す決断を下したことは、結果的に好材料となった。これにより、マグワイアはプレシーズンの全日程をこなすことができた。センターバックの同選手は年明け以降、キャリックの下で印象的なパフォーマンスを続けており、プレミアリーグでチームメートの誰よりも多いデュエル勝利数（44回）を記録している。

また、マグワイアは自身のコンディションがさらに上向いていると感じており、最近ワールドカップで各国代表として戦っていた選手たちの復帰も歓迎している。マグワイアは次のように続けた。「プレシーズンは週を追うごとにフィットネスが向上していくように感じる。すぐに60分間の試合に入れて、そこから自分の状態を高めていけるのは良かった。

「ここまでは満足している。チームとしても、本当に良い状態にあると思う。みんなコンディションが良く、力強さもある。ワールドカップから全選手が戻ってきたのは素晴らしいことだ。チームはさらに強くなるし、ポジション争いも激しくなる。それこそがこのクラブのあるべき姿だ」