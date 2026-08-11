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ハリー・マグワイア、マイケル・キャリックの下で新シーズンへ勢いを持ち込むようマンチェスター・ユナイテッドに求める
マンチェスター・ユナイテッドが勢いを築く
ユナイテッドは、2025-26シーズン終盤の見事な戦いぶりを受けて5月に正式就任した常任指揮官キャリック体制で初のフルシーズンに向けて準備を進めている。キャリックが1月に指揮を執って以降、プレミアリーグでユナイテッド以上に多くの勝利（12）を挙げ、より多くの得点（33）を記録したチームはない。マンチェスター・ユナイテッドのプレシーズン調整は、ローゼンボリとの勝利、アトレティコ・マドリー戦での勝利、そして欧州王者パリ・サンジェルマンとの1-1の引き分けを経て、さらに加速している。
- Getty Images Sport
DFが戦術面での成長を強調
マグワイアは、キャリック加入後でプレミアリーグ最多勝ち点を積み上げたことを、新シーズンに向けたチームの最重要指標にすべきだと考えている。
33歳のDFは、クラブ公式メディアに対し、プレシーズンを通じて新たな戦術的アプローチを磨きながら、良い流れを維持する重要性を強調し、次のように語った。「その勢いを継続できれば素晴らしい。彼が加入して以降、僕たちはプレミアリーグで最多の勝ち点を獲得したので、それが今季の目標になる。
「ただ、新しいアイデアや新しいプレーのやり方もある。監督は僕たちに異なる戦術を求めている。多くの試合で良いプレーはできていたが、もっと良くできたはずだ。選手たちはそれを理解している。
「プレシーズンではその部分に懸命に取り組んできたし、今季は僕たちからはるかに良いパフォーマンスを見せられると思う」
完全な休養が準備を助ける
トーマス・トゥヘルがこの夏のワールドカップに向けたイングランド代表メンバーからマグワイアを外す決断を下したことは、結果的に好材料となった。これにより、マグワイアはプレシーズンの全日程をこなすことができた。センターバックの同選手は年明け以降、キャリックの下で印象的なパフォーマンスを続けており、プレミアリーグでチームメートの誰よりも多いデュエル勝利数（44回）を記録している。
また、マグワイアは自身のコンディションがさらに上向いていると感じており、最近ワールドカップで各国代表として戦っていた選手たちの復帰も歓迎している。マグワイアは次のように続けた。「プレシーズンは週を追うごとにフィットネスが向上していくように感じる。すぐに60分間の試合に入れて、そこから自分の状態を高めていけるのは良かった。
「ここまでは満足している。チームとしても、本当に良い状態にあると思う。みんなコンディションが良く、力強さもある。ワールドカップから全選手が戻ってきたのは素晴らしいことだ。チームはさらに強くなるし、ポジション争いも激しくなる。それこそがこのクラブのあるべき姿だ」
- Bildbyran
重要な開幕戦が待ち受ける
ユナイテッドは8月22日、新たに昇格したハル・シティへのアウェー戦でプレミアリーグ開幕を迎える。ハル・シティはマグワイアの古巣の一つでもある。その後は9月の国際Aマッチウィーク前に、イプスウィッチ・タウン、エヴァートン、マンチェスター・シティ、フラムと対戦する厳しい序盤日程が待っており、早い段階での安定した戦いが求められる。
マグワイアは、トップリーグでの争いで後れを取らないためにも開幕戦で勝ち点3を取る重要性を強調し、次のように語った。「プレミアリーグでは、常に良いスタートを切りたいものだ。プレミアリーグで後追いする展開にはなりたくない。良いチームが本当にたくさんあるからだ。簡単な試合は一つもない。誰が相手でも、勝ち点3をつかむためにピッチに出て戦わなければならない。なぜなら次の週も同じように厳しい戦いになると分かっているし、それがプレミアリーグというものだからだ」
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