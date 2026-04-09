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ハリー・マグワイアは、重要な夏を前にマンチェスター・ユナイテッドに先発メンバーの補強を訴えた。
贖罪と新たな契約
イングランド代表のマグワイアは、2027年までの新契約にサインし、オールド・トラッフォードでの驚異的な復活を遂げた。1年前はキャプテンマークを剥奪され退団が噂されたが、現在はマイケル・キャリック監督の下で中心選手として活躍し、ユナイテッドのリーグ3位躍進を支えている。
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先発メンバー級の選手への需要
好調でも、マグワイアはアーセナルやマンチェスター・シティとの差を縮めるために何が必要かよく理解している。33歳のDFは、移籍市場で攻勢が必要だと主張。控えではなく、すぐに先発できる選手を狙うべきだと語った。
「私たちは強い立場にある。監督の下、ここ数か月は素晴らしい時間を過ごしてきた。チームは徐々に強力な戦力になりつつある。しかし、この夏は極めて重要だ。さらに質の高いスタメン候補の選手が必要で、すべてが噛み合えばシーズン開幕時にどこまで来ているか分かるだろう。 良いプレシーズンを過ごし、万全の態勢で臨むつもりだ」とこのディフェンダーは語った。
最近の採用成果を活かし
ユナイテッドは昨季、マテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモ、ベンジャミン・セスコら獲得に2億2500万ポンドを投じ、その大型補強がシーズンを救った。マグワイアはこれらの新戦力がチームを救ったと称賛したが、欧州カップ戦がなかったことで来季に露呈する恐れがある戦力不足が隠されたと警鐘を鳴らした。
私は常に、競争力があると感じられるチームの一員でありたいと思っており、昨年の補強はうまくいった。我々は今年、チームを助けてくれたトップクラスの選手たちを獲得した。そして、私が常々言っているように、今年の夏は重要な夏になると思うし、本当に良い補強をしなければならないと思う... 「今年はヨーロッパの大会がなく40試合だったが、来季はより厚い戦力が必要だ」とマグワイアは語った。
- AFP
タイトル争い
マンチェスター・シティとリヴァプールが過渡期を迎える可能性があり、マグワイアはプレミアリーグの頂点に空白が生じていると語る。適切な補強を行い、今シーズンの不安定さを克服すれば、ユナイテッドは2013年以来の優勝できると信じている。
「来季を見据えると、適切な補強を行い、今季終了まで順調に進み、この上昇曲線を維持できれば、到達できる高さに限界はない。我々はタイトル争いに加わらなければならない。 今シーズンのプレミアリーグ優勝はより開かれていると感じる。アーセナルは有利だが、来年2月や3月になっても今年のように大きく離されたくない。浮かれるつもりはない。昨シーズンの終わりにこんなことを言っていたら、皆は我々を馬鹿だと思っただろう」と締めくくった。