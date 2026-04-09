ハリー・マグワイアは、重要な夏を前にマンチェスター・ユナイテッドに先発メンバーの補強を訴えた。

ユナイテッドは昨季、マテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモ、ベンジャミン・セスコら獲得に2億2500万ポンドを投じ、その大型補強がシーズンを救った。マグワイアはこれらの新戦力がチームを救ったと称賛したが、欧州カップ戦がなかったことで来季に露呈する恐れがある戦力不足が隠されたと警鐘を鳴らした。

私は常に、競争力があると感じられるチームの一員でありたいと思っており、昨年の補強はうまくいった。我々は今年、チームを助けてくれたトップクラスの選手たちを獲得した。そして、私が常々言っているように、今年の夏は重要な夏になると思うし、本当に良い補強をしなければならないと思う... 「今年はヨーロッパの大会がなく40試合だったが、来季はより厚い戦力が必要だ」とマグワイアは語った。