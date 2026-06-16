ポッドキャスト『The Rest is Football』に出演したマグワイアは、トゥヘル監督がメンバー外を伝えるために全員にFaceTimeを使ったと明かした。午後4時頃に「話せるか」とメッセージが届き、お互いに気まずい通話だったという。

僕はすぐ「とてもがっかりした」と伝えた。代表に選ばれるだけの結果は出したし、ピッチ内外で貢献できると思っていたからだ。彼は「言い訳はできないが、秋シーズンを乗り切らせてくれた4人を選んだ」と言った。

「とても受け入れ難かった。3月の合宿に初めて招集されたので代表入りを期待していた。2試合とも良いプレーができたし、ユナイテッドに戻ってもシーズンを好調で終えたのに」