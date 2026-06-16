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Tuchel-MaguireGetty/GOAL
Adhe Makayasa

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ハリー・マグワイアは、トーマス・トゥヘル監督からの「気まずい」FaceTime通話について明かした。マンチェスター・ユナイテッドのスターは、2026年ワールドカップ代表落選を受け、イングランド代表からの引退を決断した。

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マンチェスター・ユナイテッドのDFハリー・マグワイアは、2026年ワールドカップの夢を断たれた原因となったトーマス・トゥヘル監督からの「気まずい」FaceTime通話について語った。代表から落選したものの、このベテランセンターバックは代表引退を否定し、母国の世界制覇を目指す戦いを続ける。

  • ベテランDF、メンバー外しで動揺

    33歳の彼は、トゥヘル監督が発表した大会最終メンバー26名から外され、「衝撃を受け、打ちのめされた」と語った。 マイケル・キャリック監督の下で国内リーグを堅実なプレーで終え、3月の代表戦でも好パフォーマンスを見せたマグワイアは招集を期待していた。しかし、ドイツ人監督はジョン・ストーンズ、マーク・ゲヒ、エズリ・コンサ、ジャレル・クアンサ、ダン・バーンを選択した。

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  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    マグワイアは、途切れた過酷なビデオ通話を振り返る。

    ポッドキャスト『The Rest is Football』に出演したマグワイアは、トゥヘル監督がメンバー外を伝えるために全員にFaceTimeを使ったと明かした。午後4時頃に「話せるか」とメッセージが届き、お互いに気まずい通話だったという。

    僕はすぐ「とてもがっかりした」と伝えた。代表に選ばれるだけの結果は出したし、ピッチ内外で貢献できると思っていたからだ。彼は「言い訳はできないが、秋シーズンを乗り切らせてくれた4人を選んだ」と言った。

    「とても受け入れ難かった。3月の合宿に初めて招集されたので代表入りを期待していた。2試合とも良いプレーができたし、ユナイテッドに戻ってもシーズンを好調で終えたのに」

  • 国際舞台から引退する予定はない

    代表66試合出場を誇るDFマグワイアは、ケイン、ライス、ピックフォードらと連絡を続け、サポートを欠かさない。また、トゥヘル監督の契約がユーロ2028まであっても代表引退は考えていない。

    彼は「代表から引退するつもりはない。まだ貢献できる。選ばれない時期や場面はあっても、公に引退を表明することはおそらくない。あと1試合でも代表でプレーできれば、それだけで価値がある」と語った。

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    注目は再びオールド・トラッフォードへ

    マグワイアは2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ復帰に向け、オフシーズンに完全にリフレッシュする。代表仲間が世界大会のプレッシャーにさらされる間、このベテランDFはクラブでの好調を維持する。今年後半の代表復帰には、プレミアリーグでの活躍を続け、持続力を示すことが不可欠だ。

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