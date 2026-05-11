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ハリー・マグワイアは、チームメイトのレニー・ヨロが「史上最高の選手」になり得ると絶賛した。
「並外れた」ヨロへの絶賛
20歳のフランス人DFレニー・ヨロは2024年、5200万ポンドの移籍金でリールからマンチェスター・ユナイテッドへ加入した。レアル・マドリードやリヴァプール、パリ・サンジェルマンも獲得を望んでいた。
この若きディフェンダーについて、マグワイアはDHLエクスプレスにこう語った。「レニー・ヨロには、どんなキャリアも築ける資質と才能がある。彼の年齢で、しかもユナイテッドのようなクラブでプレミアリーグのセンターバックを務めるのは極めて稀だ。すでに素晴らしいが、まだ伸びしろがある。 10年、あるいは15年後には、私たちがここに座り、彼の名を歴代の名手たちに加えていることでしょう」
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将来の守備の核を確立する
マグワイアは、長期的なセンターバックコンビのもう一人として19歳のエイデン・ヘヴンを挙げた。ヘヴンは2025年にアーセナルから移籍し、マイケル・キャリックの指導の下で成長。今季はすでに17試合に出場し、トップチームでの地位を確立している。
マグワイアは、この2人が今後10年のクラブ成功の基盤になると確信している。「彼がチームに定着して以来、非常に感銘を受けている」とベテランは語った。 「5、6年後には、彼とレニー・ヨロがセンターバックのコンビになると信じている。才能は十分だ。努力を続け、さらに高みを目指すかどうかが鍵だ。二人とも、ユナイテッドで素晴らしい未来が待っている」
オールド・トラッフォードでのリーダーシップの役割
2023年にエリック・テン・ハグ監督からキャプテンマークを剥奪されたマグワイアだが、今シーズン個人として復活を遂げている。当初は退団が噂されたものの、33歳の彼は若手指導者としての価値を示し、先日2027年までの契約延長に合意した。
彼はロッカールームでのリーダーシップについてこう語る。「リーダーシップはロッカールームやクラブ全体で不可欠だ。高い基準を示し、若い選手がピッチで自信を持てるよう支える存在がなければ、何も勝ち取れない。最高のチームには、優れたリーダーと経験豊富な選手がバランスよくいるものだ」
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キャリック監督の下での変革と成功
ヨロとヘヴンの成長は、マンチェスター・ユナイテッドの調子が上向いた時期と重なる。ルーベン・アモリム監督時代の停滞を経て、暫定監督キャリックの下でチームはリズムを取り戻し、残り3試合でチャンピオンズリーグ出場権を獲得。若手には安定した成長基盤ができた。