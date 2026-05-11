マグワイアは、長期的なセンターバックコンビのもう一人として19歳のエイデン・ヘヴンを挙げた。ヘヴンは2025年にアーセナルから移籍し、マイケル・キャリックの指導の下で成長。今季はすでに17試合に出場し、トップチームでの地位を確立している。

マグワイアは、この2人が今後10年のクラブ成功の基盤になると確信している。「彼がチームに定着して以来、非常に感銘を受けている」とベテランは語った。 「5、6年後には、彼とレニー・ヨロがセンターバックのコンビになると信じている。才能は十分だ。努力を続け、さらに高みを目指すかどうかが鍵だ。二人とも、ユナイテッドで素晴らしい未来が待っている」