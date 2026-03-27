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ハリー・マグワイアは、ウルグアイとの親善試合で先発出場した際、イングランド代表に復帰できたのはマンチェスター・ユナイテッドの暫定監督マイケル・キャリックのおかげだと語った。
戦術の転換がマグワイアの復活を呼んだ
マグワイアは、イングランド代表に復帰した際、キャリックが与えた影響をいち早く強調し、自身の調子と自信を取り戻す手助けをしてくれたマンチェスター・ユナイテッドの暫定監督に「多大な功績」があると主張した。
前体制下で起用機会を失っていた33歳のセンターバックは、キャリックが暫定指揮を執って以来、活気を取り戻した様子を見せ、マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグの順位表で3位に浮上する上で重要な役割を果たしている。
ITVのインタビューで、マグワイアは次のように語った。「私がこの代表チームに選ばれたのは、彼（マイケル・キャリック）のおかげだ。彼には大きな称賛を送りたい。」
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4バックを好む
マグワイアは、ピッチ上でより攻撃的かつ主体的にプレーできるスタイルを確立したとして、キャリックを称賛した。
「マイケルが就任してフォーメーションを変更し、今は4バックでプレーしている。僕は4バックでのプレーの方が好きだ。キャリアの中で最も充実した時期は、4バックでプレーしていた時だった」とマグワイアは説明した。
彼は、5バックでのセンターバックの役割は「スイーパー的な役割」に近いと感じており、オーレ・グンナー・ソルスクヤール監督の下で全盛期を過ごした頃の特徴であった「ボールを持って前線へ切り込む」プレーが欠けていたと指摘した。
アモリムの退団とキャリックの影響
マグワイアは、3バックへの固執が最終的に1月の解任につながったルーベン・アモリムについて語る際、敬意を払った。
このイングランド人DFは、以前の戦術が機能しなかったことについては選手たちが責任を負わなければならないと主張しつつも、ジョニー・エヴァンスやスティーブ・ホランドらを含む現在のコーチングスタッフによる「スムーズな移行」を即座に称賛した。
「ルーベンについて、悪いことはあまり言えない。僕はルーベンが本当に好きだし、彼は素晴らしいアイデアを持っている。ただ、そのアイデアがマンチェスター・ユナイテッドではうまくいかなかっただけだ。単に噛み合わなかった、あるいは機能しなかった。その点についても、我々選手には大きな責任がある」とマグワイアは語った。
キャリックが正式に監督に就任すべきかどうかについては中立的な立場を保ち、暫定監督としての彼は「素晴らしい」し「戦術的にも非常に優れている」と認めつつも、最終的な決定はクラブの首脳陣に委ねられていると述べた。
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ワールドカップへの夢とマンチェスター・ユナイテッドの若手選手たち
トーマス・トゥヘル監督が、ウルグアイと日本との親善試合に向けてチームを準備する中、マグワイアは依然として不可欠なベテランの存在感を放っている。彼の復帰と時を同じくして、マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトであるエイデン・ヘブンが、意外にもトップチームのトレーニングに招集された。
若手が未来を担う一方で、マグワイアは現在に集中しており、出場時間が少なくてもこの夏のイングランド代表の成功に貢献する決意を固めている。
代表招集を知った瞬間を振り返り、マグワイアは心温まるエピソードを語った。「監督と話して、代表入りが決まったと伝えられたんだ。すぐに家族に電話したよ。母は休暇中だったんだけど、泣いていた。今の僕のキャリアにおいて、重要なのは自分自身のことではないんだ。 僕は33歳だ。ワールドカップで1分しか出られなくても、全試合に出場できても、この国が成功を収められるよう、全力を尽くすつもりだ。」