ハリー・マグワイアは、ウルグアイとの親善試合で先発出場した際、イングランド代表に復帰できたのはマンチェスター・ユナイテッドの暫定監督マイケル・キャリックのおかげだと語った。

トーマス・トゥヘル監督が、ウルグアイと日本との親善試合に向けてチームを準備する中、マグワイアは依然として不可欠なベテランの存在感を放っている。彼の復帰と時を同じくして、マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトであるエイデン・ヘブンが、意外にもトップチームのトレーニングに招集された。

若手が未来を担う一方で、マグワイアは現在に集中しており、出場時間が少なくてもこの夏のイングランド代表の成功に貢献する決意を固めている。

代表招集を知った瞬間を振り返り、マグワイアは心温まるエピソードを語った。「監督と話して、代表入りが決まったと伝えられたんだ。すぐに家族に電話したよ。母は休暇中だったんだけど、泣いていた。今の僕のキャリアにおいて、重要なのは自分自身のことではないんだ。 僕は33歳だ。ワールドカップで1分しか出られなくても、全試合に出場できても、この国が成功を収められるよう、全力を尽くすつもりだ。」