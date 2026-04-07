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ハリー・マグワイアは残留決定！ 復活を遂げたマンチェスター・ユナイテッドのDFが新契約にサインし、マイケル・キャリック監督の下での驚異的な立て直しを完結させた
マグワイア、オールド・トラッフォード残留に喜びを隠せない
マグワイアは、マンチェスター・ユナイテッドのクラブ公式チャンネルで新契約について次のように語った。「マンチェスター・ユナイテッドの一員であることは、この上ない名誉です。それは、私と家族を毎日誇りに思わせてくれる責任でもあります。
「この素晴らしいクラブでのキャリアを少なくとも8シーズンに延長し、特別なサポーターの前でプレーを続け、共にさらに素晴らしい瞬間を創り出せることを大変嬉しく思います。
「このエキサイティングなチームには、野心と可能性が感じられます。主要なタイトルを勝ち取るために戦うという、クラブ全体に満ちている決意は誰の目にも明らかであり、私たちにとって最高の瞬間はこれから先にあると確信しています。」
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ウィルコックス、ディフェンダーの「メンタリティ」を称賛
マンチェスター・ユナイテッドのスポーツディレクター、ジェイソン・ウィルコックスもマグワイアを絶賛した。彼は次のように語った。「ハリーは、マンチェスター・ユナイテッドで活躍するために必要なメンタリティと粘り強さを体現している。彼は究極のプロフェッショナルであり、若く野心あふれる我々のチームに、かけがえのない経験とリーダーシップをもたらしてくれる。
「ハリーは、クラブの誰もがそうであるように、マンチェスター・ユナイテッドが継続的かつ持続的な成功を収める手助けをすることに、断固たる決意を持っている。」
ゼロからヒーローへ：マンチェスター・ユナイテッドでのマグワイアの復活
マグワイアは2019年の夏、レスター・シティから8000万ポンドの移籍金でマンチェスター・ユナイテッドに加入した。これは現在でもディフェンダーの移籍金としては史上最高額となっている。加入から6ヶ月も経たないうちに、このセンターバックは当時の監督オーレ・グンナー・ソルシャールによってキャプテンに任命された。
2019-20シーズンのデビュー戦や、ギリシャでの注目を集めた逮捕事件の余波を受けた翌シーズンの序盤には批判を浴びたものの、2020-21シーズンにユナイテッドが2位でシーズンを終える中、マグワイアはプレミアリーグ屈指のディフェンダーとしての地位を確立した。彼はその夏に行われたユーロ2020で準優勝を果たしたイングランド代表の要でもあった。
しかし、2021-22シーズンにはクラブでのパフォーマンスが再び批判の対象となり、その後の数シーズンで彼の人気は大きく低下した。 2023年、エリック・テン・ハグ監督はマグワイアからキャプテンマークを剥奪し、ブルーノ・フェルナンデスがキャプテンに就任した。それでもマグワイアは、2023年のリーグカップと2024年のカラバオカップでのユナイテッドの優勝に重要な貢献を果たし、ルーベン・アモリム監督の下でスタメンに復帰した。
しかし、マイケル・キャリック監督の下で、マグワイアは真に最高のコンディションを取り戻し、3月の国際試合に向けたイングランド代表に再招集された。33歳の彼が再びディフェンスの要として活躍していることで、ユナイテッドはプレミアリーグで3位に入り、チャンピオンズリーグ出場権を獲得する軌道に乗っている。
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ出場権獲得への挑戦
マグワイアは、代表戦中断前のボーンマス戦（2-2の引き分け）で退場処分を受けたため、現在マンチェスター・ユナイテッドで1試合の出場停止処分を受けている。彼は来週月曜日のホームでのライバル、リーズ戦を欠場するが、上位5位以内に入るライバル、チェルシーとのアウェイ戦には出場可能となる。ユナイテッドは現在、5位のチェルシーに6ポイントの差をつけており、2位のマンチェスター・シティとは6ポイント差となっている。
マグワイアは来季もユナイテッドに残留するが、退団が確実視されているのがファンに愛されるカゼミーロだ。彼は今夏、契約満了に伴いクラブを去ることを明らかにしている。このブラジル人選手は、マグワイア同様、ユナイテッドでのキャリア初期に見せた不振から立ち直り、今シーズンはチームを代表する選手の一人となっている。