ハリー・マグワイアは残留決定！ 復活を遂げたマンチェスター・ユナイテッドのDFが新契約にサインし、マイケル・キャリック監督の下での驚異的な立て直しを完結させた

マグワイアは2019年の夏、レスター・シティから8000万ポンドの移籍金でマンチェスター・ユナイテッドに加入した。これは現在でもディフェンダーの移籍金としては史上最高額となっている。加入から6ヶ月も経たないうちに、このセンターバックは当時の監督オーレ・グンナー・ソルシャールによってキャプテンに任命された。

2019-20シーズンのデビュー戦や、ギリシャでの注目を集めた逮捕事件の余波を受けた翌シーズンの序盤には批判を浴びたものの、2020-21シーズンにユナイテッドが2位でシーズンを終える中、マグワイアはプレミアリーグ屈指のディフェンダーとしての地位を確立した。彼はその夏に行われたユーロ2020で準優勝を果たしたイングランド代表の要でもあった。

しかし、2021-22シーズンにはクラブでのパフォーマンスが再び批判の対象となり、その後の数シーズンで彼の人気は大きく低下した。 2023年、エリック・テン・ハグ監督はマグワイアからキャプテンマークを剥奪し、ブルーノ・フェルナンデスがキャプテンに就任した。それでもマグワイアは、2023年のリーグカップと2024年のカラバオカップでのユナイテッドの優勝に重要な貢献を果たし、ルーベン・アモリム監督の下でスタメンに復帰した。

しかし、マイケル・キャリック監督の下で、マグワイアは真に最高のコンディションを取り戻し、3月の国際試合に向けたイングランド代表に再招集された。33歳の彼が再びディフェンスの要として活躍していることで、ユナイテッドはプレミアリーグで3位に入り、チャンピオンズリーグ出場権を獲得する軌道に乗っている。