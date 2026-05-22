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ハリー・マグワイアは代表落選について発言し、トーマス・トゥヘル監督を「驚かせた」。それでも監督は彼の能力を称賛した。
ベテランDFがメンバーから外れる
33歳のマンチェスター・ユナイテッドのセンターバックは、木曜日に代表落選を知るとすぐにSNSで感情的な声明を発表した。 この発表は、金曜日にトゥヘル監督が公式にメンバーを発表する前だった。監督は記者会見でマーク・ゲヒ、ダン・バーン、エズリ・コンサ、ジョン・ストーンズ、ジャレル・クアンサを含む守備陣を正式に発表した。3月に代表に選ばれていたマグワイアの突然の告白を受け、最終会見を控えたメディアでは憶測が飛び交った。
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トゥヘル監督が守備陣の起用について語る
非公開の話し合いとそれを受けた選手の公の反応を受け、イングランド代表監督は戦術の一貫性を説明しつつ、このディフェンダーへのプロとしての敬意を強調した。
トゥヘル監督は「驚いたが、彼の性格と実力を尊重している。彼は素晴らしいシーズンを送った。失望するのは理解できる。
それでも少し驚いたのは、私たちが非公開で話し合い、彼には自分の気持ちを伝える機会があったからだ。彼は実際にそうしたが、それは当然のことだ。彼が代表メンバーに選ばれるべき理由はすべて理解できるからだ。しかし、我々の決断は、9月、10月、11月とチームを牽引してくれたセンターバック陣を固く支持するというものだった。
「その中には責任を引き受け、高い基準を築いたリーダーもいます。個人には不公平に感じられても、26人のメンバーに対する決定なのです。」
マグワイアがSNSで驚きを表明
国内リーグでの活躍で代表メンバーとしての地位を確固たるものにできると信じていたベテラン選手は、落選の知らせに即座に感情的に反応した。
フォロワーに直接声明を発表したマグワイアは「今シーズンの活躍で代表でも大きな役割を果たせると確信していた。今回の決定には衝撃を受け、打ちのめされた。長年にわたり、あのユニフォームを着て国を代表することが最大の喜びだった」と語った。
「今シーズンの活躍を経て、この夏、代表チームで重要な役割を果たせると確信していた。今回の決定には衝撃を受け、打ちのめされた。代表選手たちの今夏の活躍を心から願っている。」
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グループLの戦いに待ち受ける課題
イングランド代表はクロアチア、ガーナ、パナマがいる厳しいグループLを突破しなければならない。トゥヘル監督の選手起用は早期に試練に直面する。マグワイア不在で空中戦の優位性が失われ、戦術システムはフィジカル面でトップレベルテストを受ける。残ったリーダーたちは、監督の采配を結果で証明する重圧がかかる。代表落ちしたマグワイアは、失望を乗り越え、夏の休暇後に国内のプレシーズンに復帰する。