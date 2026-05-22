ハリー・マグワイアは代表落選について発言し、トーマス・トゥヘル監督を「驚かせた」。それでも監督は彼の能力を称賛した。

非公開の話し合いとそれを受けた選手の公の反応を受け、イングランド代表監督は戦術の一貫性を説明しつつ、このディフェンダーへのプロとしての敬意を強調した。

トゥヘル監督は「驚いたが、彼の性格と実力を尊重している。彼は素晴らしいシーズンを送った。失望するのは理解できる。

それでも少し驚いたのは、私たちが非公開で話し合い、彼には自分の気持ちを伝える機会があったからだ。彼は実際にそうしたが、それは当然のことだ。彼が代表メンバーに選ばれるべき理由はすべて理解できるからだ。しかし、我々の決断は、9月、10月、11月とチームを牽引してくれたセンターバック陣を固く支持するというものだった。

「その中には責任を引き受け、高い基準を築いたリーダーもいます。個人には不公平に感じられても、26人のメンバーに対する決定なのです。」