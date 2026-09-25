だが、トゥヘルには別の考えがあるようだ。マグワイアのシニア代表としての日々はもう終わったのかと問われた元イングランド代表のウォーカーは、GOALの独占取材で、KingWinsの提供により、こう語った。「そう思うかもしれないが、メンタルの面では彼はこれまで何度かかなり打ちのめされてきたと思う。そうなると、簡単には立ち直れないこともある。なぜなら、ミスをしたり試合に負けたりした瞬間に、みんなが一斉に批判してくるからだ。

「彼に必要なのは、しっかり腰を据えて、マンチェスター・ユナイテッドで継続的に試合に出場し、良いプレーをすることだ。今の時点でイングランドのことを考えるべきではないと思う。かつての自分を取り戻すことに集中すべきだ。

「もし誰かが負傷するとか何かが起きて、イングランドでのチャンスが巡ってくるなら、もちろんその機会をつかむべきだ。イングランドを完全に切り捨てるべきだと言っているわけではない。ただ、クラブでのプレーに集中し、周囲が抱いている疑念は頭から追い出すべきだ。

「マンチェスター・ユナイテッド対フラムを見たが、正直に言って、そこには2つのひどい守備があった。両チームとも組織立っておらず、5-5になっていてもおかしくなかった。

「マグワイアには能力がある。それに、イングランドの守備陣だって安泰ではないと思う。特に前に守備的MFを2人置いているのに、大きな大会で多くの失点をしているなら、何か対処すべき問題があるということだ。

「大会やリーグは、失点しないことで勝ち取るものだ。アーセナルを見ればいい。守備がもろくなれば、自分たちでプレッシャーを招くことになる。毎週、試合に勝つためだけに2点も3点も取らなければならないようでは、それがいつも実現するわけではない。」