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ハリー・マグワイアのイングランド代表キャリアは終わったのか？ 元イングランド代表DFデズ・ウォーカーが、マンチェスター・ユナイテッドDFが66キャップで足止めされる可能性がある理由を説明する
マグワイア、2026年ワールドカップ招集見送りへ
18カ月にわたって代表から遠ざかっていたマグワイアは、2026年3月のワールドカップ前親善試合に向けてイングランド代表に復帰した。ウルグアイ戦と日本戦に出場した。
しかし、その夏の北米行きメンバーに入ることはできず、ジョン・ストーンズ、エズリ・コンサ、マーク・グエイ、ダン・バーン、ジャレル・クアンサーが選ばれた。ティノ・リブラメントの負傷を受け、トレボ・チャロバーがカバー要員として追加招集された。
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マンチェスター・ユナイテッドで再び信頼を勝ち取った
マグワイアは、これまで主要大会で一度も母国を失望させたことがなかっただけに、自身が選考から漏れたことへの失望をあらわにした。ただ、その一方で、疑念を抱く人々を信じる人々へと変える戦いは以前から続けてきた。
クラブのキャプテンを剥奪され、ベンチに追いやられた際には、オールド・トラッフォードでの将来に深刻な疑問符が付けられた。しかしマンチェスターで再び評価と信頼を勝ち取り、新たな12カ月契約にサインした。
マグワイアは、2026-27シーズンに守備の綻びを埋めようとするマイケル・キャリックの下でレギュラーを務めており、多くの人が、実直な33歳がイングランドでもその豊富な経験をなお生かせるはずだと示唆している。
マグワイアはイングランドでの最後の出場をすでに終えたのか？
だが、トゥヘルには別の考えがあるようだ。マグワイアのシニア代表としての日々はもう終わったのかと問われた元イングランド代表のウォーカーは、GOALの独占取材で、KingWinsの提供により、こう語った。「そう思うかもしれないが、メンタルの面では彼はこれまで何度かかなり打ちのめされてきたと思う。そうなると、簡単には立ち直れないこともある。なぜなら、ミスをしたり試合に負けたりした瞬間に、みんなが一斉に批判してくるからだ。
「彼に必要なのは、しっかり腰を据えて、マンチェスター・ユナイテッドで継続的に試合に出場し、良いプレーをすることだ。今の時点でイングランドのことを考えるべきではないと思う。かつての自分を取り戻すことに集中すべきだ。
「もし誰かが負傷するとか何かが起きて、イングランドでのチャンスが巡ってくるなら、もちろんその機会をつかむべきだ。イングランドを完全に切り捨てるべきだと言っているわけではない。ただ、クラブでのプレーに集中し、周囲が抱いている疑念は頭から追い出すべきだ。
「マンチェスター・ユナイテッド対フラムを見たが、正直に言って、そこには2つのひどい守備があった。両チームとも組織立っておらず、5-5になっていてもおかしくなかった。
「マグワイアには能力がある。それに、イングランドの守備陣だって安泰ではないと思う。特に前に守備的MFを2人置いているのに、大きな大会で多くの失点をしているなら、何か対処すべき問題があるということだ。
「大会やリーグは、失点しないことで勝ち取るものだ。アーセナルを見ればいい。守備がもろくなれば、自分たちでプレッシャーを招くことになる。毎週、試合に勝つためだけに2点も3点も取らなければならないようでは、それがいつも実現するわけではない。」
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イングランドの2026年日程：UEFAネーションズリーグ初戦はスペイン戦
イングランドは、最新のUEFAネーションズリーグ初戦で、もう少し堅固な戦いを見せたいところだ。ワールドカップ王者スペインが土曜日、グループA3の戦いの幕開けとしてウェンブリー・スタジアムに乗り込んでくる。
今後2週間ではチェコとクロアチアとも対戦するが、マグワイアは離れた場所から見守ることになる1人となっている。ユナイテッドは直近3試合で勝利がなく、直近3試合のプレミアリーグで獲得した勝ち点も9のうち2にとどまっているが、10月10日にホームで行われるトッテナム戦に向け、彼はキャリントンのトレーニング場で時間を過ごすことになる。
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