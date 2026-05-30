イタリア紙『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、インテル・ミラノのベッペ・マロッタとピエロ・アウジリオ両ディレクターは来季に向けて世界中から問い合わせを受けており、最新のオファーはプレミアリーグからだという。2019年に8000万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドに移籍し、世界最高額DFとなったマグワイアが、解決策として浮上している。

マグワイアは4月に2027年までの新契約を締結したが、マンチェスターでの将来は不透明だ。代表ではトーマス・トゥヘル監督の下、ワールドカップ招集を逃し、太腿の怪我も長引いている。そのため、イタリアでの新スタートを選ぶ可能性が出てきた。

マグワイアは以前「私がユナイテッドの主将でニュースになるから批判される。メディアはクリック数を稼ぐためだけに虚偽の報道をしている」と語っていた。