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ハリー・マグワイアにイタリア移籍の可能性。マンチェスター・ユナイテッドのDFは、契約延長直後にもかかわらずセリエA強豪からオファーを受けた。
マンチェスター・ユナイテッドのベテラン選手がイタリアでの仕事を探している
イタリア紙『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、インテル・ミラノのベッペ・マロッタとピエロ・アウジリオ両ディレクターは来季に向けて世界中から問い合わせを受けており、最新のオファーはプレミアリーグからだという。2019年に8000万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドに移籍し、世界最高額DFとなったマグワイアが、解決策として浮上している。
マグワイアは4月に2027年までの新契約を締結したが、マンチェスターでの将来は不透明だ。代表ではトーマス・トゥヘル監督の下、ワールドカップ招集を逃し、太腿の怪我も長引いている。そのため、イタリアでの新スタートを選ぶ可能性が出てきた。
マグワイアは以前「私がユナイテッドの主将でニュースになるから批判される。メディアはクリック数を稼ぐためだけに虚偽の報道をしている」と語っていた。
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マグワイアの前にいるもう一人のターゲット
マグワイアのサン・シーロ移籍が話題だが、インテルの人事チームは別の選手に注目している。 ウディネーゼのウマル・ソレが最優先候補だ。26歳のフランス人センターバックは、ボール運びに定評があり、クリスティアン・チブ監督の戦術に最適とされている。
クラブは2031年まで続く長期契約を検討。ソレはピッチ上で安定感と財務価値の両方を提供できると期待されている。 ソレは伝統的なセンターバックだけでなく3バックの攻撃参加型としてもプレーでき、高齢化が進むマグワイアより優先される理由となっている。
守備陣の大量流出を受け、インテルは対策を取らざるを得なくなった。
相次ぐ主力の退団で、ディフェンス補強は急務だ。ベテランのアチェルビは契約満了が迫り、デ・フライも移籍が噂される。スクデットとコッパ・イタリアのタイトルを守るため、チブ監督は即戦力を求める。
マグワイアの経験は穴埋めになるが、最近の怪我歴が懸念される。2025-26シーズンは25試合に出場し4ゴールに関与したものの、太腿の故障が安定感を阻んだ。
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オールド・トラッフォードの監視の歴史
マグワイアがイタリアに移籍すれば、マンチェスターにはリーダーシップと極度のプレッシャーが交差した複雑な足跡が残る。ユナイテッドで237試合に出場した彼は、SNSで批判され、2022年には自宅に爆弾脅迫を受ける最悪の事態にも直面した。こうした出来事は、自身の評判を守ろうとしたこのディフェンダーに大きな負担を強いた。
本人が「でっち上げ」と語る騒動はあったものの、その実力は疑いがない。セリエAはスモーリングやトモリのように、プレミアで苦しんだCBが再起する舞台ともなってきた。