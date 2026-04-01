ハリー・マグワイアがFAから告発：ボーンマス戦でレッドカードを受けたマンチェスター・ユナイテッドのスター選手、出場停止期間の延長の恐れ

イングランドサッカー協会（FA）は、マンチェスター・ユナイテッドが先日ボーンマスと2-2で引き分けた試合におけるマグワイアの行動について調査を行った結果、同選手に処分が科されたことを確認した。イングランド代表のマグワイアは、明らかな得点機会を阻んだとして主審のスチュアート・アットウェルから一発退場を命じられたが、退場処分に対する彼の反応が、当局との間でさらなる問題を引き起こすことになった。

マグワイアは判定に抗議した後、タッチライン沿いで第4審判に詰め寄る姿が目撃された。 FAは声明を発表し、告発事実を次のように確認した。「ハリー・マグワイアは、3月20日に行われたマンチェスター・ユナイテッド対ボーンマス戦のプレミアリーグ試合において、78分に退場処分を受けたことを受け、告発された。同選手は退場処分後、第4審判に対し、不適切な行動および／または暴言および／または侮辱的な言動をとったとされている。ハリー・マグワイアは4月2日までに回答を提出しなければならない。」



