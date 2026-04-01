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ハリー・マグワイアがFAから告発：ボーンマス戦でレッドカードを受けたマンチェスター・ユナイテッドのスター選手、出場停止期間の延長の恐れ
ヴィタリティ・スタジアムでの騒動を受け、FAが措置を講じる
イングランドサッカー協会（FA）は、マンチェスター・ユナイテッドが先日ボーンマスと2-2で引き分けた試合におけるマグワイアの行動について調査を行った結果、同選手に処分が科されたことを確認した。イングランド代表のマグワイアは、明らかな得点機会を阻んだとして主審のスチュアート・アットウェルから一発退場を命じられたが、退場処分に対する彼の反応が、当局との間でさらなる問題を引き起こすことになった。
マグワイアは判定に抗議した後、タッチライン沿いで第4審判に詰め寄る姿が目撃された。 FAは声明を発表し、告発事実を次のように確認した。「ハリー・マグワイアは、3月20日に行われたマンチェスター・ユナイテッド対ボーンマス戦のプレミアリーグ試合において、78分に退場処分を受けたことを受け、告発された。同選手は退場処分後、第4審判に対し、不適切な行動および／または暴言および／または侮辱的な言動をとったとされている。ハリー・マグワイアは4月2日までに回答を提出しなければならない。」
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ベテランDFの長期出場停止が迫っている
プロフェッショナル・ファウルによるレッドカードは通常、1試合の出場停止処分となるが、FAによるこの種の告発は、多くの場合、出場停止期間の延長につながる。シーズン終盤を迎え、すでに選手起用で頭を悩ませているユナイテッドにとって、この事態は大きな打撃となる。
33歳の同選手は、ゴールに向かっていたストライカーのエヴァニルソンを引き倒したことで退場処分を受けた。このプレーが原因で与えられたPKから、ボーンマスが同点ゴールを挙げた。もしこの処分が確定すれば、マイケル・キャリック監督率いるチームが順位を固めようとするまさにそのタイミングで、マグワイアは重要な一連の試合を欠場することになる可能性がある。
ユナイテッド、守備陣の再編に直面
マンチェスター・ユナイテッドにとって、この告発のタイミングは、国内リーグの試合を控えているだけに特に不運だ。マグワイアは4月13日のリーズ・ユナイテッド戦への欠場がすでに確定しているが、暴言の罪で有罪判決が下れば、さらに数試合の出場停止処分を受ける可能性もある。
そうなれば、4月18日にスタンフォード・ブリッジで行われるチェルシーとの注目の一戦を欠場することになる可能性がある。ユナイテッドは現在プレミアリーグで3位につけており、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得に向け、トップ4入りを確実にしたいと意気込んでいる。また、マグワイアはユナイテッドとの新契約締結間近と報じられているが、チームはリーグ戦31試合で実に42失点を喫するなど、無失点試合を維持するのに苦戦を続けている。
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センターバックとしては珍しい退場処分
意外なことに、この退場はマグワイアがオールド・トラッフォードに在籍して以来、初めてのレッドカードだった。クラブチームでの最後の退場は、彼がまだレスター・シティに所属していた2019年にさかのぼる。偶然にも、そのレッドカードもボーンマス戦でのことだった。