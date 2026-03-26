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ハリー・マグワイアが、元マンチェスター・ユナイテッド監督のルーベン・アモリンについて本音を明かす
オールド・トラッフォードでの苦戦にもかかわらず、高い評価を得ている
アモリムは、63試合でわずか24勝にとどまり、戦術や選手起用について常に厳しい批判にさらされていた苦難の14ヶ月を経て、1月に解任された。『ザ・ミラー』紙の取材に対し、マグワイアは元監督を擁護し、次のように語った。「ルーベンは僕に対して本当に良くしてくれたと思う。体調が万全な時は、ルーベンの下でほぼすべての試合に出場した。 ルーベンについて悪いことはあまり言えない。僕はルーベンが本当に好きだし、彼には素晴らしいアイデアがあると思う。ただ、そのアイデアがマンチェスター・ユナイテッドではうまくいかなかっただけだ。彼はこれからも素晴らしいキャリアを築いていくし、次のクラブではきっと数え切れないほどの試合に勝っていくだろう。
「彼が去る際、話をした。彼は私たちに幸運を祈ってくれた。彼もきっと悔しかっただろうが、彼はまだ本当に、本当に若い。監督として今後、素晴らしい活躍を見せてくれると確信している。」
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選手は失敗に対して「責任」を負わなければならない
元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、すべての責任を監督に押し付けることを拒み、選手たちが提示された戦術を遂行できなかったことを示唆した。マグワイアは次のように付け加えた。「単に噛み合わなかったし、うまくいかなかった。その点については、選手である私たちも大きな責任を負わなければならないと思う。 しかし、彼はクラブをある方向へと導いてきたし、その点については高く評価されるべきだと思う。彼は強固で質の高いチームを作り上げたのだから、その功績は認められるべきだ。」
アモリム、ベンフィカへの電撃復帰が噂される
マンチェスター・ユナイテッドが新たな方向へと進む中、アモリンはすでに監督職への華々しい復帰が噂されている。ポルトガルの報道によると、彼はベンフィカの監督就任の最有力候補とされており、ジョゼ・モウリーニョの後任となる可能性がある。同氏が同市のライバルであるスポルティングCPにおいて象徴的な存在であることを考えると、このような移籍は特に物議を醸すことになるだろう。
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マイケル・キャリックの台頭
マイケル・キャリックの暫定指揮下で、ユナイテッドの成績は大幅に上向き、チャンピオンズリーグ出場権争いにしっかりと食い込んでいる。マグワイアはこの元MFの影響力に深く感銘を受けており、その戦術眼とコミュニケーション能力を称賛するとともに、正式な監督就任を後押ししている。
「キャリックが就任して以来、彼は素晴らしい仕事をしている。話し方が本当に上手だし、戦術面でも非常に優れている」とこのディフェンダーは語った。「残り7試合だと思う。我々は絶好のポジションにつけている。シーズンを力強く締めくくる必要があるし、彼も他の候補者たちと並んで選考プロセスに加わるべきだと思う」