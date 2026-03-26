ハリー・マグワイアが、元マンチェスター・ユナイテッド監督のルーベン・アモリンについて本音を明かす

マイケル・キャリックの暫定指揮下で、ユナイテッドの成績は大幅に上向き、チャンピオンズリーグ出場権争いにしっかりと食い込んでいる。マグワイアはこの元MFの影響力に深く感銘を受けており、その戦術眼とコミュニケーション能力を称賛するとともに、正式な監督就任を後押ししている。

「キャリックが就任して以来、彼は素晴らしい仕事をしている。話し方が本当に上手だし、戦術面でも非常に優れている」とこのディフェンダーは語った。「残り7試合だと思う。我々は絶好のポジションにつけている。シーズンを力強く締めくくる必要があるし、彼も他の候補者たちと並んで選考プロセスに加わるべきだと思う」