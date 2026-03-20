ハリー・マグワイアが復帰！トーマス・トゥヘル監督が、ワールドカップを控えマンチェスター・ユナイテッドのDFをイングランド代表に招集

マグワイアがイングランド代表として最後にプレーしたのは、2024年9月のリー・カーズリー暫定監督時代であり、2025年初頭に就任したトゥヘル監督の下では、これまでの代表招集リストに一度も名を連ねていない。 このドイツ人監督は以前、33歳の同選手を招集しなかった理由として、調子の低迷やルーベン・アモリム監督の3バックシステムにおけるポジションの難しさを挙げており、当時はマーク・ゲヒとエズリ・コンサをこのユナイテッドのディフェンダーより上位に位置づけていたと述べていた。

しかし、2026年に入り状況は一変した。1月にアモリム監督の後任としてキャリックが就任して以来、マグワイアはリーグ戦全試合に先発出場し、ユナイテッドの守備陣の中心として不動の地位を築き、監督からも度々公に支持されている。代表通算64キャップ、ワールドカップ12試合出場という実績を持つ彼の、今夏のビッグトーナメントに向けたリーダーシップは、トゥヘル監督にとっても無視できない要素となるだろう。 ボーンマス戦を控えたキャリックは、マグワイアとユナイテッドのチームメイトたちが評価されることを望んでいることを隠さなかった。 「（トゥヘル監督とは）連絡を取っていない。選手たちに関しては、今回の代表戦や夏の大会で選出される姿を見たいと心から願っている。僕にそれに対する影響力はないが、彼らのプレーぶりを見れば、代表入りの候補として名を連ね、チャンスを掴んでいる。彼らは代表入りを正当化するだけの素晴らしいプレーを見せている。」