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ハリー・マグワイアが復帰！トーマス・トゥヘル監督が、ワールドカップを控えマンチェスター・ユナイテッドのDFをイングランド代表に招集
マグワイア、18ヶ月ぶりのイングランド代表復帰を果たす
マグワイアがイングランド代表として最後にプレーしたのは、2024年9月のリー・カーズリー暫定監督時代であり、2025年初頭に就任したトゥヘル監督の下では、これまでの代表招集リストに一度も名を連ねていない。 このドイツ人監督は以前、33歳の同選手を招集しなかった理由として、調子の低迷やルーベン・アモリム監督の3バックシステムにおけるポジションの難しさを挙げており、当時はマーク・ゲヒとエズリ・コンサをこのユナイテッドのディフェンダーより上位に位置づけていたと述べていた。
しかし、2026年に入り状況は一変した。1月にアモリム監督の後任としてキャリックが就任して以来、マグワイアはリーグ戦全試合に先発出場し、ユナイテッドの守備陣の中心として不動の地位を築き、監督からも度々公に支持されている。代表通算64キャップ、ワールドカップ12試合出場という実績を持つ彼の、今夏のビッグトーナメントに向けたリーダーシップは、トゥヘル監督にとっても無視できない要素となるだろう。 ボーンマス戦を控えたキャリックは、マグワイアとユナイテッドのチームメイトたちが評価されることを望んでいることを隠さなかった。 「（トゥヘル監督とは）連絡を取っていない。選手たちに関しては、今回の代表戦や夏の大会で選出される姿を見たいと心から願っている。僕にそれに対する影響力はないが、彼らのプレーぶりを見れば、代表入りの候補として名を連ね、チャンスを掴んでいる。彼らは代表入りを正当化するだけの素晴らしいプレーを見せている。」
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マイヌーとホールが表彰された
2026年のマンチェスター・ユナイテッドの目覚ましい復活の恩恵を受けたのは、マグワイアだけではない。コビー・マイヌーも代表に復帰を果たしており、この20歳のミッドフィルダーはキャリックの就任以来、最高のコンディションを取り戻している。 マイヌーはユーロ2024のスペイン戦決勝で先発出場したが、マグワイア同様、アモリム監督の下でクラブレベルでの出場機会がほとんど得られなかった苦難の時期を経て、18ヶ月間イングランド代表から遠ざかっていた。新監督の下では、彼はスタメンの常連となり、そのパフォーマンスは監督やチームメイトから絶えず称賛されている。 ニューカッスルの左サイドバック、ルイス・ホールも招集された。彼は怪我による離脱期間を経て、シーズン後半に活躍を見せ、印象を残している。クリスタル・パレスのミッドフィールダー、アダム・ウォートンも合流する。ファンは、ワールドカップを控え、トゥヘル監督がどのようなチーム作りを目指しているのか、その一端を垣間見ることになるだろう。
ユナイテッドのイングランド代表選出の空白期間がついに終わった
2024年9月以来、マンチェスター・ユナイテッドの選手はイングランド代表に選出されておらず、この18ヶ月にわたる不在は、オールド・トラッフォードにおけるアモリム体制の終盤を特徴づけた混乱と不振を如実に物語っていた。ユナイテッドは昨シーズン、このポルトガル人監督の下でプレミアリーグ15位に終わり、ヨーロッパリーグ決勝ではトッテナムに敗れた。今シーズンの序盤も、彼が解任されるまで目立った改善は見られなかった。 現在の状況はこれほど対照的であり、マグワイアとマイヌーの両選手がこの復活の中心にいる。ユナイテッドは残り8試合を残してプレミアリーグ3位につけており、チャンピオンズリーグ出場権の行方を自らの手で握っている。
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ワールドカップへの究極のオーディション
イングランド代表は3月27日にウルグアイと、3月31日に日本と対戦する予定で、これらはトゥヘル監督がワールドカップの25人の代表メンバーを発表する前の最後の親善試合となる。イングランドはクロアチア、ガーナ、パナマと同じグループLに組み入れられており、大会開幕前の6月にはフロリダでニュージーランドとコスタリカとの親善試合がさらに2試合予定されている。トゥヘル監督率いるチームは、昨年11月のセルビア戦やアルバニア戦での勝利を含め、予選8試合すべてに勝利した。 ワールドカップ終了後に契約満了を迎える予定だったトゥヘル監督は、2月に新たな契約を締結し、その任期はユーロ2028まで延長された。これにより、今夏以降も長期的な計画を立てるための安定感が得られた。自身の将来が確定した今、選手たちは、キャプテンのハリー・ケインと共にワールドカップを遂にイングランドに持ち帰るべく、代表入りするにふさわしいことを証明する番だ。
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