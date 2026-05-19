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ハリー・スタイルズの来場により、アヤックスは6,000人収容のスタジアムへ移転。対戦相手が欧州プレーオフのボイコットを脅したためだ。
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コンサートの日程が重なり、会場は大混乱に陥った
アヤックスは、数百万ポンド規模のスタイルズ夏コンサート優先のため、木曜開催のエールディヴィジ欧州カップ戦プレーオフでホーム権を放棄した。代替地としてヴォレンダムのコンパクトなスタジアムを確保したが、地元当局は週末にFCヴォレンダムのフーリガンが引き起こした暴力事件を受け、アウェイサポーターの入場を禁止した（AD紙報道）。 この措置はウィレムIIの昇格プレーオフにも影響するため、フローニンゲンがKNVB（オランダサッカー協会）と共に異議を申し立てた。試合中止を避けるため、協会は現在、地元市長と協議している。
フローニンゲンの監督、不当な扱いに対し激怒
無関係な暴動を理由に遠征サポーターを処罰するという決定に、アウェイチームの首脳陣は完全に不意を突かれ、抜本的な対抗策を模索している。エールディヴィジのポストシーズンを混乱に陥れる可能性のある歴史的なストライキも排除しない姿勢を示すグローニンゲンのフランク・ファン・モッセルフェルトGMは、RTVノールトの取材に「現在、対抗手段とリソースを検討している。これは許しがたい」と述べた。
「スポーツが最優先なのは理解している。それでもこの決定は不当だ。まずは木曜の試合にサポーターが入場できるよう全力で取り組む。あらゆる選択肢を検討し、現時点では何も排除していない。驚きと怒りを感じている。これはあまりに不当だ」
- AFP
当局が無視した過去の警告
この危機は予想外ではなかった。試合日程が確定する約1カ月前、フローニンゲンの首脳陣はスタジアムの収容能力不足をサッカー当局に指摘していた。
ヴァン・モッセルフェルト氏は、地方自治体が複数の試合を同時に開催できないと懸念し、明確な緊急対応計画を要請するためオランダサッカー協会（KNVB）に正式に連絡していた。彼は行政の失態を批判し、次のように付け加えた。「私は4月23日にすでにKNVBに問い合わせていた。『もしそうなったらどうするのか、どう対処するのか』と。
「推測ですが、KNVBはヴォレンダムとアヤックスが同時にプレーオフに進まないことを期待していたのではないでしょうか。別のスタジアムへ移ることになったのも驚きです。アウェイファンの入場を地元当局が許可しないというのはあってはなりません。それでも、その最悪のシナリオが現実になってしまいました」
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行政機関が時間との戦いを繰り広げている
オランダサッカー協会（KNVB）は、木曜のキックオフまでに政治対立を解決するよう大きな圧力を受けている。協会はリック・ビューカーズ市長にアウェイサポーターの入場許可を緊急要請したが、フローニンゲンは試合をホームのユーロボルグ・スタジアムへ移すよう求めている。地方自治体が妥協しなければ試合は延期または不戦敗となり、欧州大会出場争いに大きな影響が出るとともに、シーズン終盤が台無しになる恐れがある。