この危機は予想外ではなかった。試合日程が確定する約1カ月前、フローニンゲンの首脳陣はスタジアムの収容能力不足をサッカー当局に指摘していた。

ヴァン・モッセルフェルト氏は、地方自治体が複数の試合を同時に開催できないと懸念し、明確な緊急対応計画を要請するためオランダサッカー協会（KNVB）に正式に連絡していた。彼は行政の失態を批判し、次のように付け加えた。「私は4月23日にすでにKNVBに問い合わせていた。『もしそうなったらどうするのか、どう対処するのか』と。

「推測ですが、KNVBはヴォレンダムとアヤックスが同時にプレーオフに進まないことを期待していたのではないでしょうか。別のスタジアムへ移ることになったのも驚きです。アウェイファンの入場を地元当局が許可しないというのはあってはなりません。それでも、その最悪のシナリオが現実になってしまいました」