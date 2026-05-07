ハリー・ケイン、PSG戦敗退でバイエルンの「決定力不足」を批判

水曜日のアリアンツ・アレーナでの試合は1-1の引き分けに終わり、バイエルンの欧州での戦いはあっけなく終わった。ミックスゾーンで32歳のストライカーは試合直後ということもあり、この結果を「辛い」と語った。 アウェーチームのウスマン・デンベレに早々に先制されたバイエルンは、ケインが後半アディショナルタイムに追いついても及ばず、敗退が決まった。

「2試合を通じて、勝つだけのチャンスはあったが、決めきれなかった」とケイン。支配力をゴールに結びつけられなかった点を指摘し、「中盤では良いサッカーをしたが、攻撃エリアでは無駄が多かった。最後のクロス、パス、シュート、どれも今日は決まらなかった」と語った。