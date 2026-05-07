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ハリー・ケイン、PSG戦敗退でバイエルンの「決定力不足」を批判
ケインは逃したチャンスを悔やんでいる
水曜日のアリアンツ・アレーナでの試合は1-1の引き分けに終わり、バイエルンの欧州での戦いはあっけなく終わった。ミックスゾーンで32歳のストライカーは試合直後ということもあり、この結果を「辛い」と語った。 アウェーチームのウスマン・デンベレに早々に先制されたバイエルンは、ケインが後半アディショナルタイムに追いついても及ばず、敗退が決まった。
「2試合を通じて、勝つだけのチャンスはあったが、決めきれなかった」とケイン。支配力をゴールに結びつけられなかった点を指摘し、「中盤では良いサッカーをしたが、攻撃エリアでは無駄が多かった。最後のクロス、パス、シュート、どれも今日は決まらなかった」と語った。
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伝説のロナウドの記録に並ぶ
試合終了間際に同点弾を挙げたケインは、サッカー史に名を刻んだ。アディショナルタイム4分のこのゴールで、彼はクリスティアーノ・ロナウド以来、チャンピオンズリーグのノックアウトステージ6試合連続得点を達成した初の選手となった。対象はアタランタ、レアル・マドリード、PSGの両レグである。
だが、欧州制覇を目論むこのFWにとって個人タイトルは慰めにならなかった。今季ミュンヘンでは公式戦55得点7アシストを記録しながら、クラブサッカーの頂点はまたしても逃れた。彼はすぐさま相手チームを称え、「PSG、おめでとう。彼らは2試合でチャンスをものにした。だから我々は大会に残れなかった」と語った。
審判を巡る論争が怒りを呼んでいる
ケインはチームの決定力不足を批判すると同時に、審判の判定にも不満を示した。多くのチームメイト同様、彼はPSGのDFヌノ・メンデスが前半に2枚目のイエローカードを受けるべき反則を犯し、退場になってしかるべきだったと感じていた。
「明らかに2枚目のイエローカードを受けるべきだった」とケインは語り、リーグ・アンの王者PSGが10人になっていれば試合の流れは変わっていたかもしれないと指摘した。
ヴィンセント・コンパニー監督も同様の不満を口にし、ジョアン・ネヴェスに関するハンド判定が無視されたことを挙げ、「2試合を通じて審判の判定を再考すべきだ。言い訳ではないが、重要な要素だ」と試合後に語った。
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注目は国内2冠へ
3冠の夢は消えたが、ケインは「1試合で評価されるべきではない。シーズン全体は素晴らしく、まだ2冠のチャンスがある」と語った。
ブンデスリーガ優勝はほぼ確定しているため、注目はシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝へ。バイエルンはそこでシーズンを救える。