パリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘン戦（5－4）後、ハリー・ケインはAmazon Primeのインタビューで「9得点が生まれたが、両チームのDFを称賛する」と語った。これに対し、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーはBBCに「全く同意できない」と述べた。
Getty Images Sport
翻訳者：
ハリー・ケイン、発言が波紋：「ケインは好きだけど……」
ケインは前半にPKを決め、ルイス・ディアスの5-4のゴールもアシストしたが、最も注目されたのは試合後の発言だった。9得点が生まれたにもかかわらず、主将は両チームのディフェンダーを称えた。
試合後、ケインはAmazon Primeのインタビューで「両チームとも高いレベルの攻撃とカウンターを見せた。9得点があったが、守備も素晴らしかった。攻撃が勝ることもあるが、今日の最終ラインは最高だった」と語った。
代表112試合出場経験のあるルーニーは、ハリー・ケインの意外な発言に首を傾げた。「ケインは好きだが、DFを褒めるのはおかしい」とマンUのレジェンドは語った。 「チームメイトだから、来週に向けて自信を持たせようとしているのかもしれない。でも、両チームの守備は本当にひどかった」とルーニーは語った。
元イングランド代表のルーニーは、両監督の戦術に疑問を呈した。5－2とリードした時点でエンリケは守りを固めるべきだったと指摘し、それでも彼らは追加点を狙ったと語った。また、コンパニーのチームは攻撃的すぎて守備が未熟だと批判した。
ルーニーの批判に同意しない声もある。キャラガーはCBSスポーツに「あのゴールは止めようがないほど素晴らしかった。DFが恥をかいたわけではない。攻撃のレベルが高すぎて防げなかった」と語った。 ティエリ・アンリも同調し、「サッカーは退屈だとよく言われるが、この試合は全く退屈ではなかった」と語った。