ハリー・ケイン、発言が波紋：「ケインは好きだけど……」

ケインは前半にPKを決め、ルイス・ディアスの5-4のゴールもアシストしたが、最も注目されたのは試合後の発言だった。9得点が生まれたにもかかわらず、主将は両チームのディフェンダーを称えた。

試合後、ケインはAmazon Primeのインタビューで「両チームとも高いレベルの攻撃とカウンターを見せた。9得点があったが、守備も素晴らしかった。攻撃が勝ることもあるが、今日の最終ラインは最高だった」と語った。