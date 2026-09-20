緊張をさらに高めるのではなく、ケインはその状況を和らげるため、若き選手を称賛する道を選んだ。「彼がどういう意図で言ったのかは分からない。ヤマルは信じられない選手だ」と、33歳の同選手は説明した。「彼は素晴らしいシーズンを送ったし、ほかにもそうした選手はたくさんいた」

元トッテナムの同選手は、この賞を巡る争いが依然として大きく開かれていると強調し、複数のトップクラスのライバルの名前を挙げた。キリアン・エムバペ、ロドリ、そしてバイエルンのチームメートであるマイケル・オリーズはいずれも有力候補だとし、さらにこう付け加えた。「誰もが自分の望む形で意見を表明する権利がある。それは私が決めることではない」

サッカーに集中する姿勢を崩さず、この得点力の高いFWは個人賞を巡る舌戦に乗ることを拒んだ。「自分のことをあれこれ語るのは、あまり好きではない。ピッチ上での自分の仕事に集中している」と、同選手は続けた。「この件については誰もがそれぞれの意見を持っていていいし、それで構わない」



