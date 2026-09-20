Getty Images
翻訳者：
ハリー・ケイン、ラミン・ヤマルのバロンドール発言に反論 バイエルン・ミュンヘンのスターがバルセロナの若き逸材の皮肉に初めて口を開く
ケイン、ヤマルへの批判を一蹴
19歳のスペイン代表は最近、バロンドールは「80ゴールを決めた選手」に与えられるのではなく、地球上で総合的に最も優れたフットボーラーを評価すべきだと語っていた。この発言は、現在この賞の最有力候補となっているバイエルン・ミュンヘンのエースに対する直接的な当てこすりだと広く受け止められた。
ケインは2025-26シーズンに驚異的な活躍を見せ、クラブと代表の両方で全公式戦73ゴールを記録。金曜日に行われたバイエルンのウニオン・ベルリン戦で、チームが7-0の圧勝を収める中、自身のブンデスリーガ通算100ゴールを達成した直後、バルセロナのウインガーによるこの発言について問われた。
- Getty Images Sport
「ヤマルは信じられない選手だ」
緊張をさらに高めるのではなく、ケインはその状況を和らげるため、若き選手を称賛する道を選んだ。「彼がどういう意図で言ったのかは分からない。ヤマルは信じられない選手だ」と、33歳の同選手は説明した。「彼は素晴らしいシーズンを送ったし、ほかにもそうした選手はたくさんいた」
元トッテナムの同選手は、この賞を巡る争いが依然として大きく開かれていると強調し、複数のトップクラスのライバルの名前を挙げた。キリアン・エムバペ、ロドリ、そしてバイエルンのチームメートであるマイケル・オリーズはいずれも有力候補だとし、さらにこう付け加えた。「誰もが自分の望む形で意見を表明する権利がある。それは私が決めることではない」
サッカーに集中する姿勢を崩さず、この得点力の高いFWは個人賞を巡る舌戦に乗ることを拒んだ。「自分のことをあれこれ語るのは、あまり好きではない。ピッチ上での自分の仕事に集中している」と、同選手は続けた。「この件については誰もがそれぞれの意見を持っていていいし、それで構わない」
エーベルルがケインを擁護
イングランド代表のキャプテンは最後まで極めて外交的な姿勢を崩さなかった一方で、バイエルン首脳陣はより強い立場を示した。クラブのスポーツ担当取締役であるマックス・エーベルは、バルセロナの若手によるコメントに鋭く反論し、「最高の選手とは、キャンペーンを必要としない選手のことだ」と述べた。
エーベルはまた、この機会にバイエルンの別の攻撃的スターも擁護した。同首脳は、オリーセもサッカー界のエリートと並んで論じられるべき存在だと強調し、「私にとって、マイケル・オリーセもバロンドール候補の1人だ。彼は世界最高の選手の1人である」と語った。
外部の雑音があるにもかかわらず、ケインは自身の可能性について落ち着いた姿勢を保っている。「私の立場からすれば、実際かなり楽しんでいる」と同選手は語った。「ただ何が起こるかを見守るだけだ。ピッチの上で自分のやるべきことを続けて、そのあとで何が起こるかを見ることになる」
- getty
ロンドンがバロンドールを求める
サッカー界は、10月26日月曜日にロンドンで開催されるバロンドール授賞式で最終的な受賞者を知ることになる。ケインは、慣れ親しんだ地で自身の絶え間ない得点力を武器に、この競技における最高の個人賞を手にできるかどうかを心待ちにしている。
『Marca』に対し、このFWはイングランドの首都でトロフィーを掲げることが夢のようなシナリオだと認めた。ケインは「もちろん、それが僕の地元で行われるなら、さらに特別なものになる」と語った。「だから、今年の授賞式がそこで行われるのは不思議な感じがする。何が起こるかは待って見なければならない」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。