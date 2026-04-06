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ハリー・ケイン、マイケル・オリゼ、ルイス・ディアスは「スイス製時計のように完璧に噛み合っている」が、バイエルンのレジェンドがレアル・マドリード戦を前に「メンタリティ」について警告を発した
欧州サッカー界のスイス製時計
ブンデスリーガ王者バイエルンは火曜日、チャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦を戦うため、ミュンヘンへ遠征し、レアル・マドリードと対戦する。 この大一番を前に、ドイツのレジェンド、マテウスは最近のコラムでバイエルン・ミュンヘンに厳しい警告を発した。スペインの強豪がもたらす手強い挑戦についてチームに注意を促す一方で、元バロンドール受賞者はハリー・ケイン、ミカエル・オリゼ、ルイス・ディアスの重要な役割を強調し、この3人をバイエルンを欧州制覇へと導く鍵となる戦力として称賛した。
スカイ・スポーツへの最新コラムで、マテウスは次のように述べた。「記録的な優勝回数を誇るこのチームは、今シーズン、非常に特別な攻撃陣を擁している。それは私にとって、スイス製時計に例えられるものだ。一つの歯車が次の歯車に完璧にはまり込み、個々のパーツが精密に連携しているため、最終的には極めて高品質な芸術作品のような完成度となっている。 「今年はオリゼ、ケイン、ディアス、[ジャマル]・ムシアラ、[レナート]・カール、[セルジュ]・グナブリといった選手たちが前線に揃い、その多様性と汎用性の高さは実に印象的だ。欧州では、同様に攻撃の幅が広いバルセロナだけがこれに匹敵する。現時点で、この2チームこそが最強の攻撃陣を擁している。」
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ベルナベウでは精神的な強さが求められる
国内での圧倒的な強さにもかかわらず、チャンピオンズリーグでレアル・マドリードと対戦するという試練は、まったく別次元の難関である。マテウスは、スペインのクラブが持つ威信とホームスタジアムの雰囲気が、精神的に準備ができていないチームを圧倒しかねないと警告した。バイエルンのレジェンドにとって、戦術的な布陣は、スペインの首都で選手たちを待ち受ける心理戦に比べれば二の次である。
マテウスは次のように説明した。「私の見解では、マドリードでの試合において重要なのは個々の選手ではなく、チームとしてのメンタリティだけだ。 バイエルンは冷静さを保ち、精神的に集中していなければならない。ベルナベウでは、特にチャンピオンズリーグにおいて、多くのチームがすでに経験してきたような、非常に特別な魔法が生まれるからだ。スペイン国内の順位状況や、レアルが最近マジョルカに敗れたことさえも、そこでは何の意味も持たない。チャンピオンズリーグは別物であり、バイエルンは決定的な瞬間に精神的にその場に集中していなければならない。」
エリート層における団結とエゴ
マテウスがバイエルンに明確な優位性があると見ている点の一つは、ロッカールームの雰囲気だ。ヴィンセント・コンパニーの指揮下で、チームは過去のシーズンに時折見られた内部の摩擦を払拭したようだ。この団結した目的意識は、若手選手たちへの最近の祝福の場面でも明らかであり、スター選手揃いのレアル・マドリードには欠けているかもしれない調和の度合いを示唆している。
1990年ワールドカップ優勝者の彼は次のように述べた。「私はバイエルンが勝ち進む本命だと見ている。ヴィンセント・コンパニ率いるチームは、特にボディランゲージの面で、より安定した印象を与える。過去には問題となっていたかもしれない嫉妬心はなく、現在のFCバイエルンは一つの大きな塊となっている。フライブルク戦でも、カールがゴールを決めた際の祝福にチーム全体が加わり、若手を素晴らしい形で歓迎する様子が再び見られた。 バイエルンの選手たちは、自分勝手な選手ばかりではないことを示している。一方、レアル・マドリードでは、度々エゴが前面に出てしまい、チームとしての結束感が欠けているように見えることが多い。」
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ハリー・ケインの要因
キックオフまであと24時間となったが、ケインが先発メンバーに入るかどうかについては依然として不透明な状況だ。 イングランド代表キャプテンは、ウルグアイや日本との国際親善試合、そして直近のブンデスリーガ・フライブルク戦を欠場させた足首の怪我から、依然として回復途上にある。コンパニやチームメイトのヨシュア・キミッヒは彼の出場を確信しているが、マテウスは仮に彼が間に合わなくても、マドリード相手に勝機はあると主張している。
マテウスは次のように締めくくった。「マドリードでの一戦では、ハリー・ケインが軽傷から復帰しているはずだ。バイエルンはフライブルク戦、そしてそれ以前の数試合でも、彼抜きで戦えることを証明したが、ケインという存在は重要になるだろう。 「ビッグマッチではピッチ上にビッグプレイヤーが必要であり、火曜日にまさにそのような試合が控えている。ケインがピッチに立つという事実そのものがすでに大きな意味を持つ。自チームにとって、そのような存在感を放つ選手がピッチに立つことは重要だが、ケインの得点率や能力を知り、敬意を払っている相手チームにとっても重要なことだ。」