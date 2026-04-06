ハリー・ケイン、マイケル・オリゼ、ルイス・ディアスは「スイス製時計のように完璧に噛み合っている」が、バイエルンのレジェンドがレアル・マドリード戦を前に「メンタリティ」について警告を発した

国内での圧倒的な強さにもかかわらず、チャンピオンズリーグでレアル・マドリードと対戦するという試練は、まったく別次元の難関である。マテウスは、スペインのクラブが持つ威信とホームスタジアムの雰囲気が、精神的に準備ができていないチームを圧倒しかねないと警告した。バイエルンのレジェンドにとって、戦術的な布陣は、スペインの首都で選手たちを待ち受ける心理戦に比べれば二の次である。

マテウスは次のように説明した。「私の見解では、マドリードでの試合において重要なのは個々の選手ではなく、チームとしてのメンタリティだけだ。 バイエルンは冷静さを保ち、精神的に集中していなければならない。ベルナベウでは、特にチャンピオンズリーグにおいて、多くのチームがすでに経験してきたような、非常に特別な魔法が生まれるからだ。スペイン国内の順位状況や、レアルが最近マジョルカに敗れたことさえも、そこでは何の意味も持たない。チャンピオンズリーグは別物であり、バイエルンは決定的な瞬間に精神的にその場に集中していなければならない。」