ハリー・ケイン、ブンデスリーガ2連覇達成でバイエルン・ミュンヘンの「メンタリティ」を称賛

今シーズンもこのイングランド人ストライカーはバイエルンで驚異的な活躍を見せ、シュトゥットガルト戦で得点を挙げ、わずか27試合でリーグ通算32ゴールを記録した。全大会では43試合で51得点。シュトゥットガルト戦では45分の途中出場ながらパス成功率95％をマークするなど、その影響力は顕著だ。 2023年のドイツ移籍後、139試合で136ゴール32アシストを記録。彼の得点力は、バイエルンが109得点を挙げ、得失点差+80でリーグを圧倒する原動力となっている。