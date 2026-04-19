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ハリー・ケイン、ブンデスリーガ2連覇達成でバイエルン・ミュンヘンの「メンタリティ」を称賛
チャンピオンズがアリアンツ・アレーナで優勝を決めた
バイエルンはシュトゥットガルトを4-2で下し、2025-26シーズンブンデスリーガ優勝を確定した。先制されたが、ゲレイロ、ジャクソン、デイヴィスが6分で3得点を奪取。 後半開始早々の52分には途中出場のハリー・ケインが4点目を奪い、終盤にチェマ・アンドレスが1点を返した。この勝利でバイエルンは79ポイントに達し、残り4試合で2位ドルトムントに15ポイント差をつけて2連覇を決めた。
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エリート精神がバイエルンを前進させる
優勝直後のインタビューで、ケインは「チームの精神力が勝因」と即座に語った。DAZNの取材に「素晴らしいシーズンだった。大量得点でリーグを制したのは、選手たちのメンタルの強さだ。開幕から最終戦まで全力で戦い続ける。 まだ戦う大会はあるが、これまでの努力と日々が、再びチャンピオンという結果で報われた」
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ケインの記録的な数字
今シーズンもこのイングランド人ストライカーはバイエルンで驚異的な活躍を見せ、シュトゥットガルト戦で得点を挙げ、わずか27試合でリーグ通算32ゴールを記録した。全大会では43試合で51得点。シュトゥットガルト戦では45分の途中出場ながらパス成功率95％をマークするなど、その影響力は顕著だ。 2023年のドイツ移籍後、139試合で136ゴール32アシストを記録。彼の得点力は、バイエルンが109得点を挙げ、得失点差+80でリーグを圧倒する原動力となっている。
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3冠とさらなる栄光を目指して
バイエルンは歴史的3冠へ一直線。祝う暇もない。水曜にはアウェイでレバークーゼンとDFBポカール準決勝を戦い、その後マインツとリーグ戦。その先には連覇を狙うパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準決勝2連戦が待つ。