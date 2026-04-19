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Moataz Elgammal

翻訳者：

ハリー・ケイン、ブンデスリーガ2連覇達成でバイエルン・ミュンヘンの「メンタリティ」を称賛

ハリー・ケイン
バイエルン
バイエルン 対 シュトゥットガルト
シュトゥットガルト
ブンデスリーガ

バイエルン・ミュンヘンはシュトゥットガルトに4－2で勝ち、ブンデスリーガ2連覇を決めた。ハリー・ケインはチームの揺るぎない精神力を称えた。アリアンツ・アレーナでのこの勝利で、残り4節にして優勝が確定。イングランド代表ストライカーは、タイトルを導いた強靭な精神を強調した。

  • チャンピオンズがアリアンツ・アレーナで優勝を決めた

    バイエルンはシュトゥットガルトを4-2で下し、2025-26シーズンブンデスリーガ優勝を確定した。先制されたが、ゲレイロ、ジャクソン、デイヴィスが6分で3得点を奪取。 後半開始早々の52分には途中出場のハリー・ケインが4点目を奪い、終盤にチェマ・アンドレスが1点を返した。この勝利でバイエルンは79ポイントに達し、残り4試合で2位ドルトムントに15ポイント差をつけて2連覇を決めた。

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  • Harry Kane Bayern MonacoGetty Images

    エリート精神がバイエルンを前進させる

    優勝直後のインタビューで、ケインは「チームの精神力が勝因」と即座に語った。DAZNの取材に「素晴らしいシーズンだった。大量得点でリーグを制したのは、選手たちのメンタルの強さだ。開幕から最終戦まで全力で戦い続ける。 まだ戦う大会はあるが、これまでの努力と日々が、再びチャンピオンという結果で報われた」

  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    ケインの記録的な数字

    今シーズンもこのイングランド人ストライカーはバイエルンで驚異的な活躍を見せ、シュトゥットガルト戦で得点を挙げ、わずか27試合でリーグ通算32ゴールを記録した。全大会では43試合で51得点。シュトゥットガルト戦では45分の途中出場ながらパス成功率95％をマークするなど、その影響力は顕著だ。 2023年のドイツ移籍後、139試合で136ゴール32アシストを記録。彼の得点力は、バイエルンが109得点を挙げ、得失点差+80でリーグを圧倒する原動力となっている。

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    3冠とさらなる栄光を目指して

    バイエルンは歴史的3冠へ一直線。祝う暇もない。水曜にはアウェイでレバークーゼンとDFBポカール準決勝を戦い、その後マインツとリーグ戦。その先には連覇を狙うパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準決勝2連戦が待つ。

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