33歳のケインは、多くの選手が衰えを意識し始めるキャリアの段階に入りつつある。だが、本人はその代わりにルカ・モドリッチ、メッシ、ロナウドといった選手たちを、長いキャリアを築くための手本として見ている。イングランド代表キャプテンは、自分にはエリートレベルで戦える年数がまだ十分に残されていると考えており、バイエルン・ミュンヘンと母国代表で最大級のタイトルを勝ち取る可能性に突き動かされている。

「その時が来れば分かることだけど、メッシやロナウド、ルカ・モドリッチ、そういった選手たちが30代後半までプレーしていたり、ロナウドは今や40代に入っていて、ルカも40代に入っているのを見ると、自分もそうできるというモチベーションになる」とケインは語った。

「繰り返しになるけど、その多くはメンタリティーにも関わっている。自分が何を成し遂げてきたか、何を目指しているのかということだ。ほかに勝ち取りたいタイトルはあるのか。ほかに到達したい目標はあるのか」