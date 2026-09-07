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ハリー・ケイン、クリスティアーノ・ロナウドの得点記録超えに「驚き」 バイエルン・ミュンヘンのスターがバロンドールとリオネル・メッシの息の長さに照準
ゴールデンボールとイングランドの歴史を追って
ケインは現在、10月の権威あるバロンドール受賞の最有力候補と見なされており、受賞となれば、2001年のマイケル・オーウェン以来となるイングランド人受賞者となる。33歳の候補者としての評価は、昨季にクラブと代表で記録した驚異の73ゴールに支えられている。この数字は、クリスティアーノ・ロナウドが2011-12シーズンに打ち立てたキャリア自己最多のシーズン69ゴールを上回った。歴代のシーズン最多得点ランキングでイングランド代表主将の上にいるのは、同じ伝説的なシーズンにリオネル・メッシが記録した歴史的な82ゴールだけである。
『TNT Sports』の幅広いインタビューで自身の歴史的な功績を振り返ったケインは、投票結果を待つ中でも、自身の得点数に大きな誇りを示した。「自分が残したシーズンに本当に大きな誇りを感じている」とケインは語った。「それほど昔ではない頃、僕もプロサッカー選手になりたいと願うファンのひとりだった。そして今はここにいて、賞を勝ち取っている。バロンドールも同じだ。もちろん、今はもう自分の手を離れている。投票者と、それを決める人たちに委ねられている」
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一世代の偉大な選手たちを超えて
ケインは、メッシとロナウドが支配した時代に育ったことで、自身のここ最近の数字がほとんど現実離れしているように感じると認めた。バイエルンのストライカーは、この伝説的な2人が残した数字を、かつては手の届かない基準として見ていたと語った。
「僕はメッシとロナウドを見て育った。あの時代は、彼らがただただ支配し続けていた」とケインは説明した。「もちろん、82でそれを上回っているのはメッシだけだ。でも、彼らのほかのシーズンの数字でさえそうだし、ロナウドの最高はたしか69だったと思う。こういう数字は、僕にはただばかげているとしか思えなかったし、実際そうだ。彼らは僕たちの世代で最高の2人であり、史上最高とも言える。だから73ゴールというのは、僕自身にとってもかなり驚きだ」
メッシとロナウドが示す長寿とインスピレーション
33歳のケインは、多くの選手が衰えを意識し始めるキャリアの段階に入りつつある。だが、本人はその代わりにルカ・モドリッチ、メッシ、ロナウドといった選手たちを、長いキャリアを築くための手本として見ている。イングランド代表キャプテンは、自分にはエリートレベルで戦える年数がまだ十分に残されていると考えており、バイエルン・ミュンヘンと母国代表で最大級のタイトルを勝ち取る可能性に突き動かされている。
「その時が来れば分かることだけど、メッシやロナウド、ルカ・モドリッチ、そういった選手たちが30代後半までプレーしていたり、ロナウドは今や40代に入っていて、ルカも40代に入っているのを見ると、自分もそうできるというモチベーションになる」とケインは語った。
「繰り返しになるけど、その多くはメンタリティーにも関わっている。自分が何を成し遂げてきたか、何を目指しているのかということだ。ほかに勝ち取りたいタイトルはあるのか。ほかに到達したい目標はあるのか」
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バイエルンでの新たな挑戦を見据えて
昨季は個人として大きな成功を収めた一方で、ケインはすでに自分をさらに高める方法へと意識を向けている。バイエルンはブンデスリーガ開幕後、シュトゥットガルトに5-1で勝利し、シャルケとは0-0で引き分けた。新シーズンではまだ得点を記録していないものの、このストライカーはさらなる成功に飢えている。
将来の目標や絶え間ない向上への思いについて、ケインは次のように心境を説明した。「不思議な感じなんだ。というのも、僕はもう今季と次のシーズンに意識を向けているからね。もっと良くなれるのか。向上できるのか。でも、自分が成し遂げたことも大切にしたい」
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