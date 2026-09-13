エルフェアスベルク戦での一撃は、国内での節目を達成しただけではない。あらゆる公式戦で153試合に出場し、FCバイエルン通算150ゴール目も記録した。伝説的なイングランド人ストライカーは、加入以来バイエルンの攻撃を完全に変貌させている。

1試合平均ほぼ1得点というペースで、ケインは期待を上回り続け、クラブの現代史を書き換えている。バイエルンはこの大黒柱に大きく依存しており、そのスタッツは、相手DF陣を常に対応に追われる圧倒的かつ総合力の高いアタッキングパフォーマンスを示している。



