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ハリー・ケイン、エルフェアスベルクとの接戦の勝利でバイエルン・ミュンヘン通算150ゴール到達
記録的な速さで記録を打ち破る
ケインはまたしても圧巻のパフォーマンスを披露し、ドイツ1部での通算ゴール数を97試合で驚異の100点まであと1点に迫らせた。FWは試合開始26分、レナート・カールの先制点をアシストして卓越したチャンスメーク力を示したが、その後ホストのモーリス・クラッテンマッハーに同点弾を許した。バイエルン・ミュンヘンが最も彼を必要とした場面で応えたケインは、72分に決勝点を突き刺した。『Sofascore』の試合スタッツによると、この冷静なフィニッシュがブンデスリーガ通算99得点目となり、アウェーでの並外れた個人パフォーマンスを締めくくった。
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イングランド代表FWにとっての伝説的な節目
エルフェアスベルク戦での一撃は、国内での節目を達成しただけではない。あらゆる公式戦で153試合に出場し、FCバイエルン通算150ゴール目も記録した。伝説的なイングランド人ストライカーは、加入以来バイエルンの攻撃を完全に変貌させている。
1試合平均ほぼ1得点というペースで、ケインは期待を上回り続け、クラブの現代史を書き換えている。バイエルンはこの大黒柱に大きく依存しており、そのスタッツは、相手DF陣を常に対応に追われる圧倒的かつ総合力の高いアタッキングパフォーマンスを示している。
年間を通して止まらない好調ぶり
その驚異的な安定感は、2026年の暦年を通じて残した圧巻の数字によって完璧に示されている。ケインはすでに77ゴールと9アシストを記録しており、過去9カ月でのゴール関与数は驚異の86に達している。
この衰えを知らない好調ぶりは、今季にもそのまま持ち込まれている。今季はわずか4試合の出場で、決定力抜群のストライカーは4ゴール2アシストをマーク。こうした驚異的なスタッツは、ドイツの強豪が現在の欧州サッカーで最も破壊力のある攻撃陣の一つを擁している理由を物語っている。
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次の挑戦を見据えて
この敵地での激闘を制した後、バイエルンはすぐさま次の国内での戦いへと意識を切り替える。バイエルンは来週金曜日、次のインターナショナルブレーク前にウニオン・ベルリンと対戦する予定だ。ケインは間違いなく、この驚異的な通算150ゴール到達を弾みに、その一戦でブンデスリーガ通算100得点を狙うことになる。クラブは中断期間前に今季序盤の好調な勢いを維持したい考えだ。
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