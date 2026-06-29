ハリー・ケイン残留決定！バイエルン・ミュンヘンのスターはバルセロナのオファーを断り、新契約に合意。

2023年にトッテナム・ホットスパーから移籍したケインは、バイエルンにスムーズに適応した。今夏、契約解除条項を行使できる立場にあったが、彼はそれをしなかった。1月までに意思表示が必要だったが、選手側からの連絡はなかった。

この判断は、ドイツでの生活に満足している証拠だ。移籍後すでに2度のリーグ制覇を遂げた彼は、このタイミングでラ・リーガに移籍するリスクより、ドイツの強豪でタイトルを積み上げるほうが得策だと考えている。