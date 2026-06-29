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ハリー・ケイン残留決定！バイエルン・ミュンヘンのスターはバルセロナのオファーを断り、新契約に合意。
バルセロナからのオファーはきっぱりと拒否された
『The Athletic』によると、バルセロナはケインの移籍可能性を打診したが即座に拒否され、世界クラスFW獲得へ大きな壁にぶつかった。32歳のケインは代理人を通じて、スポティファイ・カンプ・ノウへの移籍という栄誉を蹴り、バイエルン・ミュンヘンでのプロジェクトに全力を尽くす意向を示した。
バルサはシーズン後に退団したレヴァンドフスキの後継者を探しており、ケインの状況を把握しようとしていた。しかしイングランド代表側からのメッセージは明確だ。彼の将来については、今夏のW杯代表任務終了まで公式には言及しないが、ブンデスリーガ残留の地盤はすでに整いつつあるという。
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ケイン、ミュンヘンでの生活に満足
2023年にトッテナム・ホットスパーから移籍したケインは、バイエルンにスムーズに適応した。今夏、契約解除条項を行使できる立場にあったが、彼はそれをしなかった。1月までに意思表示が必要だったが、選手側からの連絡はなかった。
この判断は、ドイツでの生活に満足している証拠だ。移籍後すでに2度のリーグ制覇を遂げた彼は、このタイミングでラ・リーガに移籍するリスクより、ドイツの強豪でタイトルを積み上げるほうが得策だと考えている。
過去最高の数字と新しい用語
バイエルンでのケインは歴史的活躍を見せた。 2025-26シーズンは51試合で61ゴール7アシストを記録し、3シーズンで通算146ゴールに達してクラブ歴代7位に入った。契約は2027年までだが、バイエルンはさらに長期契約を結ぶ意向だ。
スポーツディレクターのマックス・エベル氏は今年初めに、クラブが象徴的な存在であるケインの残留に向けて動いていると明言。1月には新契約を交渉中と語った。これは11月にケイン自身が「今シーズン後にブンデスリーガを離れる可能性は極めて低い」と退団説を否定した発言を受けたもの。
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注目はワールドカップでの栄光へ
クラブの去就は決まったが、ケインが今最も力を注ぐのはイングランド代表の国際大会での成功だ。今大会のW杯でも好調を維持し、クロアチア戦（4-2）で2得点、パナマ戦（2-0）で1得点をマーク。通算11得点とし、代表では117試合82得点となった。
水曜日のコンゴ民主共和国との決勝トーナメント初戦を前に、トーマス・トゥヘル監督の下でもチームの中心的存在である。バイエルン残留という決断がもたらした安定感が、イングランドのベスト32突破を支える。