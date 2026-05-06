ディフェンダーのジョナサン・ターもキャプテンの意見に同意し、準決勝2試合を通じてフランス王者の方が優れていたと認めた。このセンターバックは、デンベレの早い時間帯のゴールが第2戦の展開を大きく変え、バイエルンを苦しい状況に追い込んだと指摘した。

「彼らが決勝に進むのは当然だ。2試合とも接戦だったが、内容は全く異なるので比べられない。彼らは2度勝った。それだけで実力が証明されている」とターは語った。「彼らは開始早々に先制し、その後ずっと堅い守備を続けた。 相手の最終ラインに十分なプレッシャーをかけられなかった。今は残念だが、困難を乗り越えることが成功には必要だ。いつも勝てるわけではない。自分たちの戦いぶりと全力は誇れる。決勝は良い試合になるだろうが、今は考えていない」