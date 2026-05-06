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ハリー・ケイン擁するバイエルン・ミュンヘンはPSG戦でチャンピオンズリーグの夢を絶たれた。マヌエル・ノイアーは「殺し屋の本能」欠如を嘆いた。
ノイアー、逃したチャンスを振り返る
バイエルン・ミュンヘンのキャプテン、ノイアーはチャンピオンズリーグ準決勝敗退について「最終ラインの落ち着き不足」と率直に語った。アリアンツ・アレーナでのPSG戦は1－1の引き分け（2試合合計6－5でPSG勝ち上がり）。ノイアーは「決定力の差が結果を分けた」と述べた。
「今日の攻撃は決定力不足だったが、勝つチャンスはあった」とノイアーはDAZNに語った。元ドイツ代表は、試合終了間際まで得点を奪えずに苦戦するチームを、悔しそうな表情で見守った。
- AFP
PSGがゴール前で実力を示した
ノイアーは、ルイス・エンリケ率いるチームの決定力を即座に称賛した。このフランスの強豪は2試合を通じて最も重要な場面でチャンスをものにした。ミュンヘンでの第1戦でウスマン・デンベレがワンタッチで先制点を挙げ、ホームチームには埋めがたい差となった。
ノイアーはさらにこう続けた。「われわれには決定機が少なかったが、チャンスが来たら……パリを見よ。彼らは“キラー”だ。第1戦のように5得点を奪った。それが今日、われわれに欠けていたものだった。決勝に近づいていたのは確かだが、最後まで仕上げられなかった」
ジョナサン・ターは、PSGが決勝進出に値していたと認めた
ディフェンダーのジョナサン・ターもキャプテンの意見に同意し、準決勝2試合を通じてフランス王者の方が優れていたと認めた。このセンターバックは、デンベレの早い時間帯のゴールが第2戦の展開を大きく変え、バイエルンを苦しい状況に追い込んだと指摘した。
「彼らが決勝に進むのは当然だ。2試合とも接戦だったが、内容は全く異なるので比べられない。彼らは2度勝った。それだけで実力が証明されている」とターは語った。「彼らは開始早々に先制し、その後ずっと堅い守備を続けた。 相手の最終ラインに十分なプレッシャーをかけられなかった。今は残念だが、困難を乗り越えることが成功には必要だ。いつも勝てるわけではない。自分たちの戦いぶりと全力は誇れる。決勝は良い試合になるだろうが、今は考えていない」
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終盤の奮闘もケインらには及ばず
ハリー・ケインが終盤に1点を返したものの、バイエルンはPSGの堅守を崩せず3冠の夢が消えた。アリアンツ・アレーナではハンドが数度見逃された不満も残り、合計スコアで敗れた。
バイエルンは国内リーグに集中、一方PSGは5月30日にブダペストで行われるチャンピオンズリーグ決勝へ。対戦相手はアトレティコを破ったアーセナルで、PSGは史上2チーム目の連覇を狙う。