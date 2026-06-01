ハリー・ケイン対マイケル・オリゼ：バイエルン・ミュンヘンのチームメイトが世界最高の選手タイトルを争う中、「魔法のような才能」が2026年バロンドール投票の行方を左右すると見られている

この1年で得点を量産したケインの圧倒的な数字は否定できない。32歳の彼はリーグ31試合で36得点を挙げ、2025-26シーズンの欧州ゴールデンシューを受賞。全大会ではクラブ通算61得点をマークした。

ケインは「キャリア最高のシーズン」と語っている。しかし、創造性や華やかさを重視する最終投票では、得点数だけでプレイメーカーに勝てるかはまだ不明だ。UEFAが10月26日に初めてロンドンで授賞式を開くため、ケインの意欲は高い。