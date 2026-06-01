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ハリー・ケイン対マイケル・オリゼ：バイエルン・ミュンヘンのチームメイトが世界最高の選手タイトルを争う中、「魔法のような才能」が2026年バロンドール投票の行方を左右すると見られている
ミュラー、バイエルンのゴールデンボール争いについて見解を述べる
バイエルンは国内リーグで圧倒的な強さを見せ、ブンデスリーガとDFBポカールを制した。この結果、2026年バロンドール争いが激化。同クラブから複数の候補が名乗りを上げている。 バイエルンの元エース、ミュラーは「ケインは今も世界最高の“9番”だが、オリゼには選考委員を魅了する“魔法”がある」と語り、議論を呼んでいる。
2人のライバル関係についてミュラーは『ビルト』紙にこう語った。「決定力と攻撃性を備えたハリーは、私が知る最高のストライカーだ。だが彼は4人をドリブルで抜き去るタイプではない。 だがバロンドールでは「芸術性」が重視される。総合力ではハリーが上だ。それでも世界ベストプレーヤー投票では、マイケルのようなタイプが有利になる。彼のダンスのような軽やかさは、学べない才能だ。マイケルは結果を出すパフォーマーだ」
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ケインの記録的なゴールラッシュ
この1年で得点を量産したケインの圧倒的な数字は否定できない。32歳の彼はリーグ31試合で36得点を挙げ、2025-26シーズンの欧州ゴールデンシューを受賞。全大会ではクラブ通算61得点をマークした。
ケインは「キャリア最高のシーズン」と語っている。しかし、創造性や華やかさを重視する最終投票では、得点数だけでプレイメーカーに勝てるかはまだ不明だ。UEFAが10月26日に初めてロンドンで授賞式を開くため、ケインの意欲は高い。
オリゼを擁護する「芸術的」な論拠
ケインの決定力とは対照的に、オリゼはミュンヘンの名門クラブで攻撃の要だ。 世界最高峰の舞台で輝かしいシーズンを送り、全大会を通じて22ゴール31アシストを記録。攻撃とアシストの両面で脅威を示すだけでなく、ミュラーが「ダンスのようだ」と称えたドリブルも魅力で、ファンやバロンドール選定に関わるスカウト・ジャーナリストから高い評価を受けている。
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2026年ワールドカップが最終的な決め手となる
国内での実績は土台だが、真の勝敗は2026年ワールドカップで決まる。ケインとオリゼはそれぞれイングランドとフランスの象徴としてチームを率いる。両国が好成績を残せば、バルセロナのラミン・ヤマルやパリ・サンジェルマンのウスマン・デンベレといった世界星を凌ぐ最後の追い風になるかもしれない。
自国開催でロンドンの観衆の前でバロンドール獲得の可能性もあるケインにとって、これは一生に一度の機会だ。一方オリゼにとっては、ミュラーが言う「魔法のような資質」を証明し、世界最高の座を争う舞台となる。結果はどうであれ、バイエルンは2人の有力候補を擁する幸運なクラブである。