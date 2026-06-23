ハリー・ケイン対ゲイリー・リネカー＆ジミー・グリーブス！ イングランド代表歴代最多得点者のランキングと、ピーター・シルトンの代表出場記録更新目前のケイン評価

ケインは現在、シルトンの記録まであと10試合に迫っている。シルトンは1970～1990年の20年間、ノッティンガム・フォレストとレスター・シティで通算125試合に出場した。

シルトンはこの記録をケインに譲ることを喜んでいる。代表戦が増えた現代ならとっくに更新されていると思っていたかと問われると、彼はこう語った。「試合終了間際に5分や10分だけ途中出場して代表キャップを得る選手を見て、『これって正しいのか？』と思ったことが何度かあった。

しかしハリーは違う。彼は試合に出て100％の力を出し、素晴らしい記録を残している。 ですから、もし誰かがその記録を破るとしたら、ストライカーとしてさらに長くプレーし続ける選手だろうと思います――とはいえ、最近はリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドが40歳になってもプレーしていることで状況は変わりつつありますが。おそらく私の時代では、選手、特にストライカーが32歳を過ぎるとピークを過ぎたと見なされていました。

「ハリーなら記録を破れるだろう。彼を尊敬しているので、破ってくれたら嬉しい。ストライカーは最も難しいポジションだ。2番目はゴールキーパーだ！」

火曜日、イングランド代表はジレット・スタジアム（NFLニューイングランド・ペイトリオッツの本拠地）でガーナと対戦する。初戦のクロアチア戦で2得点を挙げた主将ケインの負傷離脱がないことを、トーマス・トゥヘル監督は願っている。