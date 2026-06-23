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ハリー・ケイン対ゲイリー・リネカー＆ジミー・グリーブス！ イングランド代表歴代最多得点者のランキングと、ピーター・シルトンの代表出場記録更新目前のケイン評価
ケインのイングランド代表記録：出場試合数と得点数
ケインは2015年にA代表デビュー。ユーロ2016予選リトアニア戦で途中出場し、わずか80秒で初得点を挙げた。以来、勢いは止まらず、個人記録はさらに更新されている。
ウェイン・ルーニーは「スリー・ライオンズ」で初めて50得点を達成したが、ケインは115試合で81得点を挙げ、その勢いは止まらない。3桁得点も射程圏で、タイトル獲得があればイングランド史上最高の選手（GOAT）としての地位も確固たるものになるだろう。
とはいえ、異なる時代に活躍した選手を比べるのは難しい。イングランドは昔から名ストライカーを輩出しており、ケインもその系譜に名を連ねる一人だ。
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スーパースターストライカーたち：ケインはリネカーやグリーブスと比べてどうなのか？
グリーブスやライネカーのような生まれつきの得点王がいる中で、ケインが最もオールラウンドなストライカーかどうか問われた元イングランド代表GKシルトンは、リンクス・ファイン・フレグランス社の「The Official Makeup」キャンペーンの一環としてGOALに語った。「ジミー・グリーブスは私のヒーローだった。 彼は素晴らしいドリブラーで、軽快な足さばきからどんな位置でも得点を奪えた。全盛期のグリーブスは信じられないほどだった。
「ゲイリーはドリブルで2人を抜き去るタイプではないが、抜群のスピードと、必要な時に必要な場所へ入るセンスがあった。ストライカーに欠かせない資質だ。しかも彼は冷静なフィニッシャーだった。 彼は決定機でも非常に冷静で、いつも私にこう話していた。「レスター時代に唯一言われたのは『枠を狙い、低く速く蹴れ』ということだった」と。
ハリーは体格が大きく、空中戦での脅威は間違いなく大きい。 ゲイリーほど速くないが、十分速い。先日［クロアチア戦］ではCKから得点し、PA外からも決める。生まれながらの得点王だ。CKやFKでは彼の影響範囲が広い。どちらも素晴らしい得点者だ。」
記録更新へ：ケイン、125キャップのシルトンを追い抜く勢い
ケインは現在、シルトンの記録まであと10試合に迫っている。シルトンは1970～1990年の20年間、ノッティンガム・フォレストとレスター・シティで通算125試合に出場した。
シルトンはこの記録をケインに譲ることを喜んでいる。代表戦が増えた現代ならとっくに更新されていると思っていたかと問われると、彼はこう語った。「試合終了間際に5分や10分だけ途中出場して代表キャップを得る選手を見て、『これって正しいのか？』と思ったことが何度かあった。
しかしハリーは違う。彼は試合に出て100％の力を出し、素晴らしい記録を残している。 ですから、もし誰かがその記録を破るとしたら、ストライカーとしてさらに長くプレーし続ける選手だろうと思います――とはいえ、最近はリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドが40歳になってもプレーしていることで状況は変わりつつありますが。おそらく私の時代では、選手、特にストライカーが32歳を過ぎるとピークを過ぎたと見なされていました。
「ハリーなら記録を破れるだろう。彼を尊敬しているので、破ってくれたら嬉しい。ストライカーは最も難しいポジションだ。2番目はゴールキーパーだ！」
火曜日、イングランド代表はジレット・スタジアム（NFLニューイングランド・ペイトリオッツの本拠地）でガーナと対戦する。初戦のクロアチア戦で2得点を挙げた主将ケインの負傷離脱がないことを、トーマス・トゥヘル監督は願っている。
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公式記録：1986年のワールドカップの伝説的な試合にシルトンが名を連ねた
サッカー史上最も物議を醸した瞬間の当事者であるシルトンは、ついにその件に区切りをつけた。 リンクス・ファイン・フレグランスが後援したこの和解の儀式で、シルトンは1986年W杯の“あの瞬間”を体現するマスコットと握手した。「ザ・オフィシャル・メイクアップ」と名付けられたこの瞬間は、長年の論争に区切りをつけた。
イベントはシルトンの故郷に近いチェルムズフォードFCで行われ、リンクスは2026年W杯スポンサーのアルゼンチン人マスコットを招致。試合終了：シルトン×リンクス 1、恨み 0。