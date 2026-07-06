ハリー・ケイン対エルリング・ハーランドのチケットが800万ドル！ イングランドがマイアミでノルウェーとの準々決勝を決め、チケット価格が急騰。

イングランド対ノルウェーのワールドカップ準々決勝を観戦したいファンは、法外な費用に直面している。FIFAの公式転売プラットフォームでは、一部のチケットが800万ドルで出品されている。マイアミのハードロック・スタジアムで行われるこの試合は、ケインとハーランドという2大ストライカーの対決もあり、世界でも最も入手困難なチケットとなっている。

とはいえ、最低価格も2760ドルと依然として極めて高い。

それでもSeatPickのデータでは、3日間の平均価格は28％下落。ブラジルの敗退が影響している。