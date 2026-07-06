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Kane Haaland LautaroGettyImage
Mohamed Saeed

翻訳者：

ハリー・ケイン対エルリング・ハーランドのチケットが800万ドル！ イングランドがマイアミでノルウェーとの準々決勝を決め、チケット価格が急騰。

イングランド
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アーリング・ハーランド
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ワールドカップ準々決勝でイングランドとノルウェーがマイアミで激突する。ハリー・ケインとエルリング・ハーランドがベスト4進出をかけて対戦するこの一戦のチケットは、ハードロック・スタジアムでの観戦需要の高まりで異例の高値になっている。

  • マイアミでの対決、史上最高値を更新

    イングランド対ノルウェーのワールドカップ準々決勝を観戦したいファンは、法外な費用に直面している。FIFAの公式転売プラットフォームでは、一部のチケットが800万ドルで出品されている。マイアミのハードロック・スタジアムで行われるこの試合は、ケインとハーランドという2大ストライカーの対決もあり、世界でも最も入手困難なチケットとなっている。

    とはいえ、最低価格も2760ドルと依然として極めて高い。

    それでもSeatPickのデータでは、3日間の平均価格は28％下落。ブラジルの敗退が影響している。

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    イングランドの準々決勝への道のり

    「スリー・ライオンズ」は象徴的なアステカ・スタジアムで共催国メキシコを3－2で破り、ベスト8進出を決めた。イングランドのワールドカップ史上最高と称されるこの試合で、トーマス・トゥヘル監督率いるチームはメキシコシティの高地と敵対的な雰囲気を乗り越え、フロリダ沿岸での注目の一戦へ進んだ。

    イングランドは2018年以降、すべてのワールドカップでベスト8に進出。2010年と2014年の苦い経験を経て、安定して決勝トーナメントに進んでいる。 4年前のカタールでは準々決勝でフランスに、2018年の準決勝ではクロアチアに敗れている。ケインらには、今回こそ優勝という重圧がかかっている。

  • ワールドカップ決勝への道

    ニュージャージーで開催中の大会が終盤に差し掛かり、経済的利害は高まる一方だ。イングランドが土曜にハーランド率いるノルウェーを破れば、準決勝へ進出しアトランタへ移動する。

    チケットはすでに販売されており、最安値は3,600ドル、ホスピタリティプランは80万ドルに上る。

    さらに、メットライフ・スタジアムでの決勝を待つファンには費用が桁違いだ。最安チケットは現在11,000ドルだが、転売市場ではプレミアム席が1,100万ドル超に跳ね上がっている。

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  • ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

    コスト高に対するFIFAの対応

    大会はチケットの入手が難しいと批判されている。多くのファンが高額でチケットを買えず、観戦を諦めている。転売サイトでは法外な値段が付いており、一般のファンが自国代表を応援できるか疑問視されている。FIFAはこうした声を受け、熱心なサポーターを守る措置を導入した。

    各参加チームの熱心なサポーター向けに「底値」チケットを一定数確保する措置を導入した。

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