32歳のストライカーは17分、ルイス・ディアスがペナルティエリア内で倒されたPKを冷静に決めて先制した。この得点でケインはチャンピオンズリーグ6試合連続ゴールを達成し、2007-08シーズンに5試合連続を決めたリヴァプールのジェラードを超えた。

さらに彼は今季、自身初の1シーズン61ゴール関与（54得点7アシスト）を達成。移籍金を十分に正当化する活躍で、自己記録を更新し続けている。



