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ハリー・ケインはPSGとの激戦でバイエルン・ミュンヘンに貴重な得点を挙げ、スティーブン・ジェラードのチャンピオンズリーグ記録を更新した。
イングランド代表キャプテンにとって記録的な夜
32歳のストライカーは17分、ルイス・ディアスがペナルティエリア内で倒されたPKを冷静に決めて先制した。この得点でケインはチャンピオンズリーグ6試合連続ゴールを達成し、2007-08シーズンに5試合連続を決めたリヴァプールのジェラードを超えた。
さらに彼は今季、自身初の1シーズン61ゴール関与（54得点7アシスト）を達成。移籍金を十分に正当化する活躍で、自己記録を更新し続けている。
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チャンピオンズリーグの即席の名勝負
パルク・デ・プランスで行われたこの試合は、大会史上最も混沌とした一戦として記憶されるだろう。 ケインの先制後、試合は急激に加熱。クヴァラツヘリア、ネヴェス、デンベレの連続得点でホームが優位に立つ。オリゼの20ヤード弾でバイエルンが反撃したが、60分までにPSGが5－2と突き放した。
試合後、ケインはAmazon Primeにこう語った。「ピッチには2つの強豪がいた。攻撃、トランジション、スピード、1対1、すべて最高レベルだった。序盤に決めるチャンスもあった」
バイエルンは一歩も引かない
3点差を跳ね返し、ヴィンセント・コンパニ率いるチームは試合を振り出しに戻した。終盤、ダヨ・ウパメカノとルイス・ディアスのゴールで流れが変わり、スコアは5-4に。ミュンヘンでの第2戦は依然として予断を許さない。敵地で粘ったチームメイトを、ケインは即座に称えた。
「敵地で2点差を付けられながら5－4まで追い上げたのは誇りだ。アウェイで2点ビハインドは厳しいが、粘り強く戦い、試合を振り出しに戻した」とストライカーは語った。
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レヴァンドフスキを追いかけて、欧州制覇へ
ケインは今季54得点をマークし、19-20シーズンにレヴァンドフスキが記録した55得点以来の欧州5大リーグ最多得点者となった。ブンデス記録には届かないものの、彼の目標は欧州王者の座をミュンヘンに持ち帰ることだ。ホームの支援があれば逆転できると確信している。
第2戦を見据え、ケインは「試合が進むにつれ我々は良くなった。相手は疲れを見せ始めたので、アリアンツ・アレーナでも同じ強さで挑みたい。来週も同様の展開になるだろう。ホームのサポーターの後押しを受け、勝利を掴みたい」と語った。