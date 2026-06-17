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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ハリー・ケインはPKで2度目のチャンスを生かし、ゲイリー・リネカーのワールドカップ記録に並んだ。イングランドはクロアチア戦で先制した。

ハリー・ケイン
イングランド
G. Lineker
イングランド 対 クロアチア
クロアチア
ワールドカップ

ハリー・ケインが再び歴史に名を刻んだ。イングランド対クロアチアの息詰まるワールドカップの試合で、苦戦しながらもPKを2度決め、国の伝説と肩を並べた。

  • ケイン、PKで同点弾を決める

    試合開始から10分も経たないうちに、ノニ・マドゥエケはペナルティエリア内でルカ・モドリッチの拙いタックルを受けて倒された。主審のクレメント・ターピンは即座にPKを宣告し、イングランドに先制の好機をもたらした。

    キッカーのケインは独特のぎこちない助走からシュートしたが、ドミニク・リヴァコヴィッチにセーブされた。クロアチアがリバウンドをクリアして喜ぶ中、VARが介入。リプレイではリヴァコヴィッチの早すぎる飛び出しと、ヨスコ・グヴァルディオルのゴールライン侵犯が確認された。

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  • ケインが鋼の度胸を見せる中、バトゥリーナが反撃に出る

    3分以上の緊迫した待ち時間の末、ターピン主審はPKの再蹴りを命じた。ケインは動じず、最初に狙ったと同じコーナーにボールを突き刺した。

    このゴールでトゥヘル監督の初陣は上々の滑り出しとなったが、リードは長持ちしなかった。クロアチアはすぐに反撃し、マルティン・バトゥリーナがペナルティエリア端からカーブシュート。ジョーダン・ピックフォードの脇を抜き、同点弾とした。

    前半のパス回しと陣形に満足できなかったトゥヘルは、ハイライト映像そのものと呼ばれるピックフォードに「言った通りにやれ」と怒鳴った。60年ぶりのタイトルを目指すスリー・ライオンズには、高い基準と激しいプレッシャーが付き物だ。

  • ケインがライネカーの記録に並んだ

    イングランドは同点弾で勢いを失わず、再びケインがチームを救った。12ヤードのスペシャリストを超え、バイエルン・ミュンヘンのストライカーは高い打点からヘディングを叩き込み、前半終了前にイングランドのリードを取り戻した。 この得点は、ケインをワールドカップ通算10得点のゲイリー・リネカーに並ばせた。

    しかし前半終了間際、クロアチアはペタル・ムサの同点弾で再び追いつき、2－2で前半を終えた。

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ベリンガムが後半に得点を挙げた

    イングランドは後半、ジュード・ベリンガムのゴールで3－2とリードを広げた。スリー・ライオンズは強豪相手にさらに得点を目指し、後半も試合を支配した。

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