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ハリー・ケインはPKで2度目のチャンスを生かし、ゲイリー・リネカーのワールドカップ記録に並んだ。イングランドはクロアチア戦で先制した。
ケイン、PKで同点弾を決める
試合開始から10分も経たないうちに、ノニ・マドゥエケはペナルティエリア内でルカ・モドリッチの拙いタックルを受けて倒された。主審のクレメント・ターピンは即座にPKを宣告し、イングランドに先制の好機をもたらした。
キッカーのケインは独特のぎこちない助走からシュートしたが、ドミニク・リヴァコヴィッチにセーブされた。クロアチアがリバウンドをクリアして喜ぶ中、VARが介入。リプレイではリヴァコヴィッチの早すぎる飛び出しと、ヨスコ・グヴァルディオルのゴールライン侵犯が確認された。
ケインが鋼の度胸を見せる中、バトゥリーナが反撃に出る
3分以上の緊迫した待ち時間の末、ターピン主審はPKの再蹴りを命じた。ケインは動じず、最初に狙ったと同じコーナーにボールを突き刺した。
このゴールでトゥヘル監督の初陣は上々の滑り出しとなったが、リードは長持ちしなかった。クロアチアはすぐに反撃し、マルティン・バトゥリーナがペナルティエリア端からカーブシュート。ジョーダン・ピックフォードの脇を抜き、同点弾とした。
前半のパス回しと陣形に満足できなかったトゥヘルは、ハイライト映像そのものと呼ばれるピックフォードに「言った通りにやれ」と怒鳴った。60年ぶりのタイトルを目指すスリー・ライオンズには、高い基準と激しいプレッシャーが付き物だ。
ケインがライネカーの記録に並んだ
イングランドは同点弾で勢いを失わず、再びケインがチームを救った。12ヤードのスペシャリストを超え、バイエルン・ミュンヘンのストライカーは高い打点からヘディングを叩き込み、前半終了前にイングランドのリードを取り戻した。 この得点は、ケインをワールドカップ通算10得点のゲイリー・リネカーに並ばせた。
しかし前半終了間際、クロアチアはペタル・ムサの同点弾で再び追いつき、2－2で前半を終えた。
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ベリンガムが後半に得点を挙げた
イングランドは後半、ジュード・ベリンガムのゴールで3－2とリードを広げた。スリー・ライオンズは強豪相手にさらに得点を目指し、後半も試合を支配した。