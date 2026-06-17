ハリー・ケインはPKで2度目のチャンスを生かし、ゲイリー・リネカーのワールドカップ記録に並んだ。イングランドはクロアチア戦で先制した。

3分以上の緊迫した待ち時間の末、ターピン主審はPKの再蹴りを命じた。ケインは動じず、最初に狙ったと同じコーナーにボールを突き刺した。

このゴールでトゥヘル監督の初陣は上々の滑り出しとなったが、リードは長持ちしなかった。クロアチアはすぐに反撃し、マルティン・バトゥリーナがペナルティエリア端からカーブシュート。ジョーダン・ピックフォードの脇を抜き、同点弾とした。

前半のパス回しと陣形に満足できなかったトゥヘルは、ハイライト映像そのものと呼ばれるピックフォードに「言った通りにやれ」と怒鳴った。60年ぶりのタイトルを目指すスリー・ライオンズには、高い基準と激しいプレッシャーが付き物だ。