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ハリー・ケインは2026年バロンドール争いに「名乗り」を上げているが、ゴールデンボール受賞は確約されず。元イングランド代表FWが「世界最高の選手」を論じる
バイエルン、PSG、スペインのスーパースターたちが候補に挙がる
最終投票が集計されれば、そのスーパースター級のパフォーマーの誰が最優秀賞を手にしてもおかしくはない。パリ・サンジェルマンはチャンピオンズリーグ制覇を連覇で達成し、スペインは2026年ワールドカップで世界タイトルを獲得した。
レアル・マドリーのFWムバッペはその大会で歴史を作り、大会通算最多得点者となった一方、アリアンツ・アレーナを本拠地とするチームの中心的存在たちは、昨季の得点数とアシスト数で驚異的な数字を記録した。
ケインはクラブと代表での出場を通じて73ゴールを記録。年齢を重ねてもなお輝きを放つ33歳は、多くの人々から「地球上で最高の選手」の称号に値すると見なされている。バロンドール候補の1人であることが確定し、30人の候補者リストが発表された。
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ケインは2026年のバロンドール受賞に十分な実績を残したのか？
この12カ月で成し遂げたすべてを踏まえ、ケインが最上位に入るべきかと問われた元イングランド代表FWのコールは、Unibet Casinoとの提携でGOALに対し、次のように語った。「バロンドールの投票で何が基準になるのか、みんなが何に投票するのか次第だ。そういうことを見るしかない。
「つまり、時にはバロンドールを受賞するのが意外な人物であることもある。すべては見られ方と、人々が何を望むかにかかっている。彼も候補の一人だ。バイエルンで素晴らしいシーズンを送ったのだから、間違いなく候補に入っている。だが、バロンドールとなるとどうなるかは分からない」
ムバッペは世界最高の選手なのか？
バロンドールは、本来タイトル獲得数ではなく能力に報いる賞であるべきだ。史上屈指の名手であるリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドは、この20年ほどその舞台を支配してきたが、それぞれの王座は受け継がれ始めている。
評価されるのがメダルではなく才能だとするなら、フランス代表FWエムバペが頂点に立つべきなのだろうか。27歳の同選手は、多くの同時代の選手たちとは一線を画すスピードと得点感覚を備えている。
この問いを1999年のトレブル達成メンバーであるコールにぶつけると、ゴールを決めることを知り尽くした元マンチェスター・ユナイテッドFWはこう語った。「世界最高の選手？ その1人ではあるよね？ 間違いなくその1人だ。彼が成し遂げてきたことを見れば、フランスだけじゃなく、レアル・マドリーやそういったチームでもね、そう評価しないといけない。
「今の世界最高の選手が誰だと思うかと人々に聞けば、彼の名前はいつだって挙がるはずだ。でも、さっきも言ったように、結局は人々が何を基準に物事を判断するか次第なんだ。それが、誰がバロンドールを勝ち取るかという話につながってくる」
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2026年バロンドール授賞式：日程＆開催地
マドリーの「ガラクティコ」であるエムバペは、これまで成し遂げてきたことのすべてにもかかわらず、バロンドール投票で3位より上に入ったことが一度もない。2026年も再び無冠に終わる運命にあるように見え、ゴールデンボール候補としては他の選手たちの方がより強い主張をしているようだ。
その時は、バルセロナのワンダーキッド、ヤマルと並んで訪れるはずだ。一方で、キャリア晩年の充実期に差しかかっているケインも、世界最高峰の地位に値するだけの十分な働きを見せている。最も権威ある個人賞は10月26日にロンドンで授与される。
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