最終投票が集計されれば、そのスーパースター級のパフォーマーの誰が最優秀賞を手にしてもおかしくはない。パリ・サンジェルマンはチャンピオンズリーグ制覇を連覇で達成し、スペインは2026年ワールドカップで世界タイトルを獲得した。

レアル・マドリーのFWムバッペはその大会で歴史を作り、大会通算最多得点者となった一方、アリアンツ・アレーナを本拠地とするチームの中心的存在たちは、昨季の得点数とアシスト数で驚異的な数字を記録した。

ケインはクラブと代表での出場を通じて73ゴールを記録。年齢を重ねてもなお輝きを放つ33歳は、多くの人々から「地球上で最高の選手」の称号に値すると見なされている。バロンドール候補の1人であることが確定し、30人の候補者リストが発表された。