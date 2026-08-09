33歳となった元トッテナムのストライカーは、個の圧倒的な輝きと揺るぎない安定感という点で基準を打ち立ててきた。そうした中で、リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドらに続き、バロンドール受賞者となるのだろうか。

その質問を受けた元イングランド代表でトッテナムでもプレーしたウインガーのワドルは、BetBrainとの提携のもとで、GOALにこう語った。「受賞に値すると言える選手はたくさんいる。ただ、バロンドールを獲るにはタイトルを勝ち取らなければならないというのは、私には本当に奇妙に映る。

「フットボールはチームスポーツだ。個人のものではない。それはチームとはまったく別の話だ。だからパリ・サンジェルマンがチャンピオンズリーグに勝てば、突然PSGの選手たちが前面に押し出される。

「ハリーについて言えば、個人として見て『彼は良いチームでプレーし、チャンピオンズリーグにも出場し、準決勝まで進んでパリに敗れた』となる。イングランドはワールドカップで優勝していないし、それが彼のチャンスを損なうだろう。

「選手は個人として何をしたかで評価されるべきだ。勝ったチームにいる必要はない。それは11人のものだ。11人全員がバロンドールを受け取るわけではなく、受け取るのは1人だ。カップ戦で優勝していない、ワールドカップで優勝していない、チャンピオンズリーグで優勝していない、だから候補から外れる。そういう理屈が私には分からない。本当に理解できない。

「申し訳ないが、選手はシーズンを通して判断されるべきだ。そしてハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンとイングランドで驚異的なシーズンを送った。なぜ彼が受賞しないのか。それはタイトルを獲っていないからだろう。だがそれはチームの成果であって、バロンドールのような個人のものではない。私には理解できない。

「今度はスペイン人が出てきて、ヤマルが受賞するのか？ バルセロナでまずまずのシーズンを送り、リーグを制し、彼らはワールドカップにも勝った。だが正直に言って、彼はワールドカップでそこまで良いプレーをしていなかったし、負傷も多かった。

「それでもスペインがワールドカップで優勝したから、そういう選手たちが突然前に出てくる。そういうことではない。バロンドールは常に、そのシーズンで最高の選手に与えられるべきだ。私から見れば、ハリー・ケインがそれを掲げるべきだ」