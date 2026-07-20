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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

ハリー・ケインは、2026年W杯3位で「悲嘆に暮れる」イングランドを率いるのにトーマス・トゥヘルが最適だと主張している。

トーマス・トゥヘル
ハリー・ケイン
イングランド
ワールドカップ

ハリー・ケインは、米国開催の2026年W杯準決勝で敗退したイングランド代表が、いまだ「悲嘆の段階」にあると認めた。60年ぶりの決勝進出を逃した失望にもかかわらず、スリー・ライオンズの主将はトーマス・トゥヘル監督への支持を表明した。

  • トゥヘルを批判から擁護する

    トゥヘル監督はアルゼンチンとの準決勝の後半、守備的な交代策が批判された。55分のゴードンの先制点後、守備を固めたが、それが相手に圧力を与えたとの声もある。それでもケインは「この世代にはトゥヘルが最適」と強調。イングランドは3位決定戦でフランスを破り、60年ぶりの銅メダルを獲得した。 「60年ぶりの最高成績だ」とケインは語り、「彼の情熱、感情、戦術経験は価値がある。それでも毎回正しい判断ができるわけではない。

    彼は選手だけでなく国全体にも「今年が私たちの年だ」と信じさせてくれた。だからこそ、優勝できると思っていただけに、今回の敗退は特に悔しい。」

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    最後のジグソーパズルのピースを探す旅

    32歳のフォワードは、好成績をタイトルへつなげるには「最後のピース」が必要だと主張。強豪相手にリードしたときの消極的なプレーを問題視し、次のサイクル前に改善を急ぐべきだと述べた。

    「誰もがこの結果を消化する必要がある。私もそうだ。次の目標を考えるのは次の合宿になってからだろう」とケインは付け加えた。「キャプテンとして、監督やチームメイト、スタッフと話し合い、どこを改善できるかを見極めるつもりだ。アルゼンチン戦の最後の30分間のようなプレーは、我々が目指すチーム像ではない。 過去2年間、我々はそうした局面への対処を話し合ってきた。だが結局、負けてしまった。」

  • アメリカの歩みから学ぶ

    イングランドが未来を見据える中、キャプテンはアメリカでの経験をロッカールームで語るだけでなく、プレッシャーがかかるピッチで生かす必要があると強調した。

    「試合後に語ることは簡単だ。重要なのは、同じ場面でより良い判断をすること」とケインは語った。「練習や予選もあるが、ネーションズリーグでスペインやクロアチアと戦うことが特に大きい。

    「大舞台に慣れ、フランス戦のように――もっとも、あの試合は最高峰の競争ではなかったが――最高のパフォーマンスを発揮できるようになること。我々は学び、成長しなければならない。監督もまた成長しているはずだ。いくら語っても、次に同じ状況で示すことが最も重要だ。」

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  • Harry KaneGetty Images

    ケイン、ワールドカップでの悔しさを認める

    ケインとイングランド代表は、1966年以来のワールドカップ決勝まであと5分だった。しかしアトランタでアルゼンチンが終盤に巻き返し、トゥヘル監督率いるチームは動揺した。バイエルン・ミュンヘンのストライカーは、チームの精神状態について率直に語り、3位という結果では慰めにならないとほのめかした。

    「先日の試合の余韻や『もしあの時…』という思いは今も残っている」とイングランド代表キャプテンは語った。「この悲嘆はしばらく続くだろう」