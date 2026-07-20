ハリー・ケインは、2026年W杯3位で「悲嘆に暮れる」イングランドを率いるのにトーマス・トゥヘルが最適だと主張している。

トゥヘル監督はアルゼンチンとの準決勝の後半、守備的な交代策が批判された。55分のゴードンの先制点後、守備を固めたが、それが相手に圧力を与えたとの声もある。それでもケインは「この世代にはトゥヘルが最適」と強調。イングランドは3位決定戦でフランスを破り、60年ぶりの銅メダルを獲得した。 「60年ぶりの最高成績だ」とケインは語り、「彼の情熱、感情、戦術経験は価値がある。それでも毎回正しい判断ができるわけではない。

彼は選手だけでなく国全体にも「今年が私たちの年だ」と信じさせてくれた。だからこそ、優勝できると思っていただけに、今回の敗退は特に悔しい。」