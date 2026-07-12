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ハリー・ケインは、2026年W杯でイングランド代表が最高のレベルを「ちらりと見せただけ」と認めつつ、トーマス・トゥヘルを擁護した。
ケイン、トゥヘル監督の完璧を追求する姿勢を支持
ケインは、ノルウェー戦でチームを批判したトゥヘル監督について、「練習での良いプレーを試合でも見せたいという思いからの発言だ」と説明した。ベリンガムの2得点で2－1と辛勝したものの、トゥヘル監督は「運が良かった」と語り、スピードと技術的な落ち着きの欠如を指摘した。
ケインは、アルゼンチンとの準決勝を前に監督が基準を高めようとしているだけだと語る。「監督は練習で我々の連係や個々の能力を目の当たりにしている。だから、そのレベルを試合でも見せたいのだ。 だが、相手も強い。彼は我々の力を引き出そうとしており、我々自身ももっと上のレベルに行けると分かっている」
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トップの調子を取り戻そうとするスリー・ライオンズ
イングランドは1966年の優勝、1990年と2018年の4位に続き、史上4度目となる準決勝進出を果たした。しかしチーム内では「90分間完璧なパフォーマンスを発揮できていない」との声も。 北米での大会中、チームは試合を完全に支配できていないとケインは認め、スター軍団の真価はまだ発揮されていないと語った。
バイエルン・ミュンヘン所属のストライカーは「まだ最高のレベルを示せていない。ノルウェー戦でも完全な支配はできなかった。だがこの段階では世界最高と戦う。準決勝もそうだ」と語った。
ベリンガムの反応が波紋を呼ぶ
トゥヘル監督の率直な批判に、ベリンガムは「どうでもいいよ」と一蹴。さらに「彼はエルリング・ハーランドや［マーティン］・オデガード、［アントニオ］・ヌサ、［アレクサンダー］・ソルロートを相手に、あのような状況でプレーしたことがないんだろう」と語った。 レアル・マドリードのスターは、マイアミの過酷なコンディションが要因だったと指摘した。
ケインは不和を否定し、チームの粘りとベリンガムの貢献を強調した。2人は現在6ゴールで得点ランキング4位タイ。メッシとムバッペが8ゴール、ハーランドが7ゴールで上回る。 ケインは試合について「準決勝に進めたことが一番嬉しい。まだ改善できる。大げさに喜ぶ必要はない。守備も攻撃も良い場面があった。ジュードがまた2得点でチームを引っ張ってくれた」と語った。
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注目はアルゼンチンの準決勝へ
トゥヘル監督は、イングランド代表がハイプレスを突破できず、相手陣地3分の1での突破力も不足していると指摘した。さらに、選手たちがボール保持時に「考えすぎ」てチャンスを逃していると分析した。アトランタでのアルゼンチンとの準決勝を控え、戦術課題の解決が急務だ。
キャプテンのケインは決勝進出の可能性について楽観的だ。「この代表は準決勝や決勝に進出するなど、非常に成功してきた。次はその一線を越えたい。それが最後のピースだ。6週間一緒に戦い、このユニフォームに全力を注いできた。残る1週間、さらに努力する」と語った。
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