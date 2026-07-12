ケインは、ノルウェー戦でチームを批判したトゥヘル監督について、「練習での良いプレーを試合でも見せたいという思いからの発言だ」と説明した。ベリンガムの2得点で2－1と辛勝したものの、トゥヘル監督は「運が良かった」と語り、スピードと技術的な落ち着きの欠如を指摘した。

ケインは、アルゼンチンとの準決勝を前に監督が基準を高めようとしているだけだと語る。「監督は練習で我々の連係や個々の能力を目の当たりにしている。だから、そのレベルを試合でも見せたいのだ。 だが、相手も強い。彼は我々の力を引き出そうとしており、我々自身ももっと上のレベルに行けると分かっている」