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ハリー・ケインは、自身が所属するイングランド代表のストライカーがチャンピオンズリーグでレアル・マドリード撃破に貢献した後、バイエルン・ミュンヘンについて「常に脅威であり、さらに強くなっている」と語った。
ベルナベウでの重要な勝利
試合後、TNTスポーツの取材に応じたケインは、スペインでの激闘の末に手にした結果に大きな満足感を示した。バイエルンは準々決勝第1戦で2-1という重要なリードを築いた。ルイス・ディアスが先制点を挙げ、ハーフタイム直後にこのイングランド人選手が追加点を決めた。ホームチームはキリアン・エムバペのゴールで反撃したが、ドイツの強豪は堅守を貫いた。
「マドリードに来て結果を出そうとするのは、周囲の大きな注目もあり、常に難しいことだ。我々にも良いチャンスはあったし、相手にもチャンスがあったのは認めなければならない」と、このストライカーは語った。
- AFP
バイエルンは共に力を合わせてさらに強くなる
得点力抜群のこの選手は、チームの成功の最大の要因として、チームメイト間の絆が深まっていることを挙げた。チームの結束力は目に見えて向上しており、彼はチームがまさに絶好のタイミングで最高の状態にあると確信している。
「この勝利を心から喜び、その勢いを来週に持ち越せる」と彼は語った。攻撃力の高さについて問われると、その決定力について次のように説明した。「我々は共に素晴らしい瞬間を数多く経験してきた。今やシーズンの佳境に入っている。共にプレーし、トレーニングを重ねるほど、その絆はさらに強くなる。我々は常に脅威を感じているし、確実にゴールを決められるという確信を持っている。」
ケイン＆カンパニーの素晴らしいシーズン成績
このフォワードの影響力は、スペインのチーム戦で記録した34回のボールタッチや17本の成功パスにとどまらない。決定的なシュートは少なかったものの、マイケル・オリゼのアシストから得たチャンスを容赦なく決めた。この決定力の高さは、彼の驚異的なシーズン通算成績を如実に物語っている。彼は全大会通算41試合で、驚異的な49ゴールを記録している。これにはブンデスリーガ26試合での31ゴールに加え、わずか10試合の欧州カップ戦での11ゴールという驚異的な数字も含まれている。 守備面でも2回のクリアを記録し、バイエルン・ミュンヘンの最前線を率いる彼が、まさにオールラウンドな選手であることを証明した。
- AFP
第2戦に向けて
注目はすぐにドイツでの第2戦へと移る。僅差のリードに甘んじている余裕は、チームにはまったくない。「我々は有利な立場にあるが、集中力を切らしてはならない。今はただ体力を回復させることに専念し、来週、再び同じことを成し遂げる時が来るだろう」と彼は締めくくった。