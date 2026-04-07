ハリー・ケインは、自身が所属するイングランド代表のストライカーがチャンピオンズリーグでレアル・マドリード撃破に貢献した後、バイエルン・ミュンヘンについて「常に脅威であり、さらに強くなっている」と語った。

試合後、TNTスポーツの取材に応じたケインは、スペインでの激闘の末に手にした結果に大きな満足感を示した。バイエルンは準々決勝第1戦で2-1という重要なリードを築いた。ルイス・ディアスが先制点を挙げ、ハーフタイム直後にこのイングランド人選手が追加点を決めた。ホームチームはキリアン・エムバペのゴールで反撃したが、ドイツの強豪は堅守を貫いた。

「マドリードに来て結果を出そうとするのは、周囲の大きな注目もあり、常に難しいことだ。我々にも良いチャンスはあったし、相手にもチャンスがあったのは認めなければならない」と、このストライカーは語った。