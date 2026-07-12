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ハリー・ケインは、ワールドカップ準々決勝ノルウェー戦の勝利後、自身のパフォーマンスに「満足していない」と認め、トーマス・トゥヘル監督がロッカールームでイングランド代表選手たちに語った内容を明かした。
トゥヘル監督のロッカールームでの率直な評価
イングランドは準決勝進出を決めたが、ノルウェーに延長戦の末2-1で勝った後のロッカールームは、歓喜より完璧を求める空気に満ちていた。ケインによると、トゥヘル監督はトロフィーを掲げるにはチームレベルをさらに上げなければならないとすぐ指摘した。
「彼はロッカールームでこう言った。『心から祝福する。この勝利を楽しめ。だが、まだやれる』と」とケインは付け加えた。「準決勝に進んでも、まだ伸びしろがある。ボールを持ったときのプレーをもっと改善し、次の大一番に備える」
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マイアミの暑さに参っている
ハードロック・スタジアムの湿気は試合のテンポを落とし、イングランドはノルウェーの堅い守りに苦戦した。ケインは「厳しい暑さだったが、我々は勝ち切った」と語り、ベリンガムの2得点がチームを救ったと強調した。
「厳しい試合だった。暑さと湿気はメキシコ戦より過酷だったが、勝ち抜く道を見つけた」とケイン。「見栄えは良くなかった。まだ上のレベルがあるが、チームとしてそこには達していない」
選手層の厚さが決め手
パフォーマンスは最高レベルではなかったが、ケインは重要な場面で力を発揮した「試合を決める選手」たちを即座に称えた。蒸し暑い中、最後まで戦ったベンチメンバーを含む全員の貢献も強調した。
「我々には試合を決める選手たちがいる。ジュードは今日も流れを変えたし、ディフェンス陣やピッカーズ［ジョーダン・ピックフォード］も素晴らしかった。私の隣にいるこの男［エリオット・アンダーソン］もそうだ。 全員が全力で戦った。このチームで最も大切なのは団結力だ。今日もそれを示せた。途中出場の選手たちが大きな違いを生んだ。特にジェド［スペンス］は際立っていた。彼のエネルギーと1対1の強さが流れを変え、それが我々に必要だった。」
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準決勝の準備
イングランド代表は準決勝でアルゼンチンと対戦するためアトランタへ遠征する。ケインはチーム内のポジション争いがチームを前進させていると強調した。この試合で代表通算120試合に出場しウェイン・ルーニーと並んだキャプテンは、26人の代表メンバー全員が不可欠だと語った。
「6週間前、全員が必要だと話した」と彼は説明した。「大会の途中ではそう感じられないこともある。先発できない選手はがっかりするだろう。もちろん、そう感じる権利はあるが、ピッチに立てばみんなユニフォームとエンブレムのために全力を尽くす。準備期間は短い。水曜日には試合があり、さらに厳しくなるだろう。 今週は全員の力が必要だ」と結んだ。
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