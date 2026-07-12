ハリー・ケインは、ワールドカップ準々決勝ノルウェー戦の勝利後、自身のパフォーマンスに「満足していない」と認め、トーマス・トゥヘル監督がロッカールームでイングランド代表選手たちに語った内容を明かした。

イングランドは準決勝進出を決めたが、ノルウェーに延長戦の末2-1で勝った後のロッカールームは、歓喜より完璧を求める空気に満ちていた。ケインによると、トゥヘル監督はトロフィーを掲げるにはチームレベルをさらに上げなければならないとすぐ指摘した。

「彼はロッカールームでこう言った。『心から祝福する。この勝利を楽しめ。だが、まだやれる』と」とケインは付け加えた。「準決勝に進んでも、まだ伸びしろがある。ボールを持ったときのプレーをもっと改善し、次の大一番に備える」