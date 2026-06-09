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ハリー・ケインは、ワールドカップ優勝という「絶好のチャンス」を掴めると見ている。優勝すれば、バロンドール受賞とイングランド代表としての「史上最高の選手（GOAT）」の座を争う立場になるだろう。
世界的なビッグイベントに向け、ケインは絶好調だ
大会を目前に控えたケインは、国内リーグでの活躍で絶好調だ。ITVフットボールのインタビューでは、サッカーの予測不可能性を認めつつ、自身の身体状態に絶対の自信を示した。絶頂期で臨むことがイングランドの強みになると強調した。彼は「サッカーでは何が起こるか分からない。だからいつも『これが最後かもしれない』と思う」と語った。 「でも、僕はできるだけ長くプレーしたい。今も全盛期で、最高のコンディションだ」
サッカーの予測不可能性を理解して
長くプレーしたいという思いはあるが、ベテランストライカーはプロサッカーの現実と怪我のリスクを冷静に受け止めている。その認識が、大舞台で成功したいという意欲をさらに掻き立てる、と彼は語った。ケインは続けた。「でも、これが最後になるかもしれないという飢えは確かにある。サッカーでは何が起こるか分からないから。 怪我については、次に何が起こるか分からない。私にとってワールドカップはキャリアの頂点だ。今回で3度目の出場になる」と語った。優勝すれば、彼は英国史上最高の選手となり、バロンドール受賞の有力候補になるだろう。
最高のキャリアチャンスを掴む
代表キャプテンは最高峰の舞台で常に得点を量産してきた。土曜のニュージーランド戦での一撃は、単なるゴールではなく新たな歴史の節目を刻んだ。通算79ゴールでイングランド代表最多得点を更新し、クラブと代表で計67ゴールをマークした今シーズンを締めくくった。
この勢いを国際舞台へ持ち込み、チーム目標の達成へつなげることは極めて重要だ。自身のコンディションとチーム全体の質が絶妙に調和していることを認識した彼は、こう結んだ。「今の状態とシーズンを終えたばかりのタイミングを考えると、ワールドカップを制する最高のチャンスは今だろう」
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「スリー・ライオンズ」のキャプテン、今後はどうなるのか？
イングランド代表は、グループL初戦へ向け、最後にコスタリカと親善試合を行う。ケインらチームは6月17日にクロアチア、23日にガーナ、27日にパナマと対戦する。ケインが好調を維持すれば、代表チームに歴史を塗り替えるチャンスが生まれる。