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Harry Kane England 2026Getty
Moataz Elgammal

翻訳者：

ハリー・ケインは、ワールドカップ優勝という「絶好のチャンス」を掴めると見ている。優勝すれば、バロンドール受賞とイングランド代表としての「史上最高の選手（GOAT）」の座を争う立場になるだろう。

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イングランド代表キャプテンのハリー・ケインは、今回のワールドカップが代表としてタイトルを獲る最大のチャンスだと確信している。3度目の大会を最高のコンディションで迎え、驚異的な得点記録を持つ得点王は、優勝してイングランド史上最高の選手としての地位を確固たるものにする決意だ。

  • 世界的なビッグイベントに向け、ケインは絶好調だ

    大会を目前に控えたケインは、国内リーグでの活躍で絶好調だ。ITVフットボールのインタビューでは、サッカーの予測不可能性を認めつつ、自身の身体状態に絶対の自信を示した。絶頂期で臨むことがイングランドの強みになると強調した。彼は「サッカーでは何が起こるか分からない。だからいつも『これが最後かもしれない』と思う」と語った。 「でも、僕はできるだけ長くプレーしたい。今も全盛期で、最高のコンディションだ」

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  • サッカーの予測不可能性を理解して

    長くプレーしたいという思いはあるが、ベテランストライカーはプロサッカーの現実と怪我のリスクを冷静に受け止めている。その認識が、大舞台で成功したいという意欲をさらに掻き立てる、と彼は語った。ケインは続けた。「でも、これが最後になるかもしれないという飢えは確かにある。サッカーでは何が起こるか分からないから。 怪我については、次に何が起こるか分からない。私にとってワールドカップはキャリアの頂点だ。今回で3度目の出場になる」と語った。優勝すれば、彼は英国史上最高の選手となり、バロンドール受賞の有力候補になるだろう。

  • 最高のキャリアチャンスを掴む

    代表キャプテンは最高峰の舞台で常に得点を量産してきた。土曜のニュージーランド戦での一撃は、単なるゴールではなく新たな歴史の節目を刻んだ。通算79ゴールでイングランド代表最多得点を更新し、クラブと代表で計67ゴールをマークした今シーズンを締めくくった。

    この勢いを国際舞台へ持ち込み、チーム目標の達成へつなげることは極めて重要だ。自身のコンディションとチーム全体の質が絶妙に調和していることを認識した彼は、こう結んだ。「今の状態とシーズンを終えたばかりのタイミングを考えると、ワールドカップを制する最高のチャンスは今だろう」


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    「スリー・ライオンズ」のキャプテン、今後はどうなるのか？

    イングランド代表は、グループL初戦へ向け、最後にコスタリカと親善試合を行う。ケインらチームは6月17日にクロアチア、23日にガーナ、27日にパナマと対戦する。ケインが好調を維持すれば、代表チームに歴史を塗り替えるチャンスが生まれる。

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