代表キャプテンは最高峰の舞台で常に得点を量産してきた。土曜のニュージーランド戦での一撃は、単なるゴールではなく新たな歴史の節目を刻んだ。通算79ゴールでイングランド代表最多得点を更新し、クラブと代表で計67ゴールをマークした今シーズンを締めくくった。

この勢いを国際舞台へ持ち込み、チーム目標の達成へつなげることは極めて重要だ。自身のコンディションとチーム全体の質が絶妙に調和していることを認識した彼は、こう結んだ。「今の状態とシーズンを終えたばかりのタイミングを考えると、ワールドカップを制する最高のチャンスは今だろう」



